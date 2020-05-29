تكنولوجيا

تسهل الوصول إلى أي عنوان في العالم.. خاصية جديدة في خرائط غوغل

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
تغني الميزة الجديدة عن مشاركة العنوان المفصل مع أي طرف آخر.
تغني الميزة الجديدة عن مشاركة العنوان المفصل مع أي طرف آخر.

أطلقت غوغل ميزة جديدة لتضاف إلى تطبيقها الشهير "غوغل مابس" أو خرائط غوغل، المستخدَم للاستدلال على الاتجاهات خلال التنقل بين مختلف المناطق، فبعد أن كان الأمر يتطلب مشاركة الشخص عنوانه الكامل مع شخص يرغب بزيارته، بات الأمر أكثر بساطة، فكل ما يتطلبه اليوم هو مشاركة رمز مكون من ست خانات مع الطرف الآخر، يحمل جميع تفاصيل عنوانه.

وستساهم الميزة الجديدة بتسهيل الوصول إلى مناطق وشوارع أقل شهرة من تلك الرئيسية المعروفة، ولا يحتاج الحصول على رمز الموقع سوى الضغط على الدائرة الزرقاء الظاهرة في التطبيق فوق العنوان المطلوب مشاركته ليظهر الرمز المختصر.

أطلقت غوغل على ميزتها الجديدة لترميز العناوين بشكل مختصر اسم "بلس كودز".

ومن المتوقع أن تلقى الميزة الجديدة رواجا بين المستخدمين في الدول التي تفتقد العناوين فيها إلى الوضوح، أو التي لا تحمل شوارعها أسماء رسمية، ما يصعب استخدام التطبيق الذي سيعمل على إرشاد المستخدم اليوم باستخدام إحداثيات الموقع الجغرافية.

وبحسب غوغل، فعدم وجود عناوين واضحة مرتبط بالتسبب بمشاكل في حالات الطوارئ في بعض الحالات، كأن تحاول سيارة إسعاف الوصول إلى حادث لا يحمل عنوانا واضحا، بالقرب من بقالة فلان مثلا.

كما يعول على الميزة الجديدة بأن تسهل مهام سعاة البريد في إيصال الرسائل والطرود إلى أي موقع حول العالم.

ووفقا للشركة، فإن عددا يتجاوز ملياري شخص حول العالم لا يملكون عنوانا رسميا، أو يملكون عنوانا يصعب وصفه وتحديده بشكل دقيق.

وشارك أحدهم تغريدة عبر تويتر تبين رمزا لأحد العناوين في مدينة دلهي الهندية، هو G6F4+FR، بينما يظهر إلى جانبه العنوان التقليدي المفصل للموقع كالتالي:

"11 Community Center, Ashok Vihar, Saketm, New Delhi, Delhi 110017 India"

 

وكانت رموز العناوين متوفرة سابقا عبر تطبيق غوغل للخرائط، إلا أنها كانت تتطلب أن يحدد الشخص عنوانا بعينه، ثم وضع علامة "PIN" الحمراء على العنوان المحدد، ثم الضغط على العلامة للحصول على الرمز إلى جانب معلومات خطوط العرض والطول للعنوان.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تغني الميزة الجديدة عن مشاركة العنوان المفصل مع أي طرف آخر.
تكنولوجيا

تسهل الوصول إلى أي عنوان في العالم.. خاصية جديدة في خرائط غوغل

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تكنولوجيا

فيسبوك ستحقق في هويات أصحاب الصفحات ذات الانتشار الواسع

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
يسعى فيسبوك لتقديم محتوى قادر على كسب ثقة أكبر من قبل مستخدمي الموقع.
يسعى فيسبوك لتقديم محتوى قادر على كسب ثقة أكبر من قبل مستخدمي الموقع.

سيطلب موقع فيسبوك من أصحاب الحسابات الشخصية، التي يشهد محتواها انتشارا واسعا تقديم إثبات للتحقق من شخصياتهم، بحسب ما أعلن الموقع  الخميس.

ويسعى فيسبوك من خلال هذه الخطوة، إلى ضمان أن يكون المحتوى الذي يشاهده مستخدم الموقع أصيلا ومقدما من قبل أشخاص حقيقيين، وليس روبوتات تنشر بشكل آلي، أو مستخدمين يخفون هويتهم.

وبحسب موقع "ذي فيرج" التقني، فإن هذا التغيير يأتي على نمط الخطوة التي قام بها فيسبوك قبل عامين، عندما طلب التحقق من هويات أصحاب الصفحات التي تقدم محتوى يشهد انتشارا كبيرا.

وجاءت خطوة فيسبوك على غرار خطوة مماثلة اتخذها قبل عامين إذ طالب أصحاب الصفحات ذات الانتشار الواسع بالكشف عن هوياتهم ومواقعهم، بعد استخدام حسابات عديدة تابعة لمزارع محتوى خارج الولايات المتحدة،  السياسات الحزبية الداخلية للتلاعب بخوارزميات فيسبوك وتحقيق انتشار واسع وجني أموال من عائدات الإعلانات.

 

وسيتطلب الأمر من الحسابات المشتبه بسلوكها، والتي تقدم محتوى فيروسيا (رائجا) باستمرار في الولايات المتحدة، تقديم أحد إثباتات الهوية الشخصية المعتمدة.

وفيما لو لم يتطابق الحساب مع الهوية الشخصية، أو لو رفض المستخدم إثبات هويته، سيقلل فيسبوك من نطاق انتشار المشاركات التي يقدمها الحساب المعني، ما يقتضي تقليل عدد الأشخاص الذين سيصلهم المحتوى المقدم من خلال ذلك الحساب، والذي كان يصلهم من خلال صفحة "فيد" التي تظهر ملخص نشاط الحسابات والصفحات المتابعة.

وفي حال كانت إحدى صفحات فيسبوك تدار من قبل أحد الحسابات التي لم يقدم صاحبها إثباتا كافيا لهويته، فإن الموقع سيحظر الحساب (بروفايل) من استخدام الصفحة (بيج)، بما يتوافق مع سياسات فيسبوك بهذا الشأن، والتي كان الموقع قد أعلن عنها في عام 2018.

وتأتي هذه الخطوات بشكل عام في إطار جهود فيسبوك لتشجيع أصحاب الحسابات على استخدام هوياتهم الحقيقية، بالتوازي مع توجه على نطاق أوسع من قبل وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة حملات تقودها حكومات أجنبية، تسعى لتحقيق أهداف سياسية، بالإضافة إلى سعي المنصات للحد من انتشار المعلومات المغلوطة.

وكان فيسبوك قد طلب في 2018 من المعلنين من ذوي التوجهات السياسية تقديم إثباتات تساعد في التحقق من هويتهم.

وباتت متطلبات فيسبوك أكبر مع طلبه من المعلنين المسيسين تقديم مزيد من المعلومات عن أنفسهم، بما يشمل أرقام الهويات الشخصية الصادرة عن الجهات الحكومية، قبل السماح لهم بنشر إعلاناتهم عبر الشبكة.

واتخذ فيسبوك كذلك مؤخرا إجراءات تحد من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد والوباء الناجم عن الإصابة به.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن