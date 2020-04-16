تونس تعلن إحباط مخطط إرهابي "كوروني"

أعلنت الداخلية التونسية التونسية إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر "التكفيرية" في ولاية قبلي، قائم على نشر فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة أن المشتبه استغل سلطته المعنوية على باقي العناصر "التكفيرية" خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد، لتحريضهم على تعمد العطس والكحة و نشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الأمنية أثناء إجراءات المراقبة الإدارية.

وقالت إن الهدف مما قام به هو إصابة الأمنيين بالعدوى، مشيرة إلى اعتراف أحد العناصر بتلقيه تعليمات بهذا الخصوص من المشتبه به.

وقررت السلطات التونسية الاحتفاظ بالمحرض والإبقاء على العنصر الثاني بالحجر الصحي الإجباري لحين إتمام التحاليل التي تفيد إصابته بالفيروس من عدمه.