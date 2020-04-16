تونس

تونس تعلن إحباط مخطط إرهابي "كوروني"

16 أبريل 2020
المخطط قائم على نشر كورونا بالكحة والبصاق
المخطط قائم على نشر كورونا بالكحة والبصاق

أعلنت الداخلية التونسية التونسية إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر "التكفيرية" في ولاية قبلي، قائم على نشر فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة أن المشتبه استغل سلطته المعنوية على باقي العناصر "التكفيرية" خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد، لتحريضهم على تعمد العطس والكحة و نشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الأمنية أثناء إجراءات المراقبة الإدارية.

وقالت إن الهدف مما قام به هو إصابة الأمنيين بالعدوى، مشيرة إلى اعتراف أحد العناصر بتلقيه تعليمات بهذا الخصوص من المشتبه به.

وقررت السلطات التونسية الاحتفاظ بالمحرض والإبقاء على العنصر الثاني بالحجر الصحي الإجباري لحين إتمام التحاليل التي تفيد إصابته بالفيروس من عدمه.

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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ لتونس

11 أبريل 2020
تسبب الفيروس بضربة قوية لقطاع السياحة في البلاد
تسبب الفيروس بضربة قوية لقطاع السياحة في البلاد

وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا طارئا بقيمة 743 مليون دولار، الجمعة، لمساعدة البلاد في تخطي آثار الأزمة الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره وزير المالية التونسي نزار يعيش لرويترز. 

ويعتبر القرض جزءا من خطة شاملة من صندوق النقد الدولي لدعم البلدان التي تواجه مصاعب اقتصادية جراء تفشي الفيروس. 

وأكدت تونس 643 إصابة بالفيروس و25 وفاة، وتسبب تفشي مرض كوفيد-19 بضربة قوية لقطاع السياحة الذي يشكل 10 في المظة من الناتج الإجمالي للبلاد. 

وقال يعيش: "هذا القرض مهم لتونس في هذا الوقت العصيب لدعم الموارد المالية ومواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة". 

وكانت تونس قد حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 272 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ قد أعلن مطلع الشهر عن تخصيص أكثر من مليار دولار لمجابهة الأمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الفيروس. 

وتتوقع الحكومة الدخول في مرحلة كساد اقتصادي، ما استدعى البنك المركزي، الشهر الماضي، إلى اقتطاع نسب الفائدة الأساسية بمائة نقطة، وهي المرة الأولى منذ اقتطاع الفائدة عام 2011.