تونس

تونس تعلن إحباط "مخطط إرهابي" غربي البلاد

الحرة - واشنطن
11 مايو 2020
قوات الأمن التونسية تقول إنها أحبطت مخططا إرهابيا غربي البلاد
قوات الأمن التونسية تقول إنها أحبطت مخططا إرهابيا غربي البلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، الاثنين، إحباط  الوحدات العسكرية في جبال محافظة القصرين غربي تونس "مخططا يهدف لتنفيذعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين".

وقال زكري في تصريحات إعلامية إن قوات الجيش رصدت مساء الأحد، تحرّكات مشبوهة بمرتفعات جبال محافظة القصرين لتقوم بتمشيطها وتفتيشها. وقد تم العثور على مخبئ يحتوي "قارورة غاز وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الأمونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة".

 وأضاف أن "تشكيلة من الهندسة العسكرية تعاملت معها على عين المكان".

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في الخامس من الشهر الماضي، القضاء على "عنصرين إرهابيين" بسفوح جبال محافظة القصرين غربي البلاد.

وذكرت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت من ذلك في عملية  استخباراتية ميدانية لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني والوحدات التابعة لها.

وتتمركز الجماعات المسلحة أساسا في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين في غرب البلاد والحدودية مع الجزائر منذ ثورة 2011 حين بدأت الجماعات الدينية المتشددة في الظهور.

وتأتي هذه العملية في وقت تقوم البلاد بتعبئة جميع وسائلها للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وشهدت تونس هجمات شنها مسلحون واستهدفت قوات الأمن والشرطة والجيش والسياح، كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى إلى مقتل 12 أمنيا.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

People eat their Iftar meal provided by a group of volunteers in a damaged neighbourhood, amid fear for the coronavirus disease…
من زاوية أخرى

الأسد الذي هو حاصل جمع كيم مع كاليغولا
تراجع الطلب العالمي على النفط أضر باقتصاد السعودية
السعودية

السعودية توقف بدل غلاء المعيشة وتضاعف ضريبة القيمة المضافة

قوات الأمن التونسية تقول إنها أحبطت مخططا إرهابيا غربي البلاد
تونس

تونس تعلن إحباط "مخطط إرهابي" غربي البلاد

العفو الدولية تقول إن روسيا وسوريا ارتكبتا انتهاكات في إدلب ترقى إلى جرائم حرب
سوريا

موسكو ودمشق ارتكبتا "جرائم حرب" في إدلب.. تقرير جديد للعفو الدولية

اكتشفت فرنسا الفيروس في أواخر يناير قبل أي دولة أخرى في أوروبا
أزمة كورونا

رغم المخاطر.. فرنسا ترفع إجراءات الحظر المفروض بسبب كورونا

تقرير للصن يتحدث عن غياب محتمل للملكة إليزابيث عن الفعاليات العامة لسنوات بسبب كورونا
منوعات

بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث قد لا تعود إلى مهامها العامة لـ"سنوات"

تدرس الحكومة العراقية اقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة
أزمة كورونا

استطلاع: كورونا يرفع معدلات الحب والبطالة في العراق

تونس

"محاكاة ساخرة من القرآن".. إحالة تونسية للمحاكمة بعد نشرها "سورة كورونا"

الحرة - دبي
07 مايو 2020
إحالة تونسية للمحاكمة الجنائية بعد نشر نص ساخر من القرآن
إحالة تونسية للمحاكمة الجنائية بعد نشر نص ساخر من القرآن

أعلن القضاء التونسي إحالة مدونة إلى المحكمة الجنائية، بعد نشرها نصا عن فيروس كورونا المستجد على صفحتها على فيسبوك فيه "محاكاة ساخرة من القرآن"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ووجهت المحكمة للمدونة آمنة الشرقي، 26 عاماً، تهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".

وكانت الشرقي نشرت يوم الإثنين موضوعاً عن فيروس كورونا حمل اسم "سورة كورونا"، مما تسبب في حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ووصفه البعض بالعمل "التحريضي"، و"غير المحترم".

نص تغريدة الشرقي التي أطلقت عليها "سورة كورونا"
نص تغريدة الشرقي التي أطلقت عليها "سورة كورونا"

من جانبها، أكدت إيناس الطرابلسي إن النيابة استدعت موكلتها بعد نشرها النص على صفحتها، ووجهت لها اتهمت المس بالمقدسات، وسوف تمثل أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية يوم 28 مايو الجاري. 

وأشارت الطرابلسي في تصريحات صحفية إن موكلتها لم تكتب نص التدوينة، بل وجدتها على الإنترنت فقامت بإعادة نشرها.

وأضافت أن موكلتها يتم محاكمتها بموجب المادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

بدوره، رفض المرصد الوطني التونسي للدفاع عن مدنية الدولة، ما حدث مع المدونة آمنة الشرقي، وعبر عن استغرابه الشديد من كل هذا الاهتمام بالموضوع.

نص بيان المرصد الوطني التونسي للدفاع عن مدنية الدولة
نص بيان المرصد الوطني التونسي للدفاع عن مدنية الدولة

وأكد المرصد في بيانه على وجوب احترام حريّة التعبير والمُعتقد كأساسٍ للدولة المدنيّة، وعلى وجوب التصدّي، عبر الآليّات القانونيّة المُتاحة، لكافة مظاهر العنف والشتم والتهديد.

وأشار المرصد إلى أن الشرقي وجدت نفسها أمام التحقيق وتعرضت للتهديد بالقتل والشتم بشتى العبارات النابية، إثر نشرها لنصّ من وحي الخيال.

أما الشرقي فقد نشرت عدة تغريدات على حسابها أكدت فيها أنها لم تكتب النص بل وجدته فنشرته، وأنها لو حتى هي من كتبته فهي "حرة"، وهي ترفض العنف والتهديدات التي تلقتها.

الحرة - دبي