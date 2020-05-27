تونس

  نشرت "سورة كورونا".. تونسية تمثل أمام المحكمة بتهمة الإساءة للقرآن 

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
آمنة الشرقي
آمنة الشرقي

دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات التونسية إلى وقف ملاحقة مدونة شاركت في نشر نص ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر مسيئا للإسلام ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في الديمقراطية الناشئة.

وقرر القضاء التونسي مطلع مايو ملاحقة المدونة آمنة الشرقي بعدما تداولت على الإنترنت نصا فيه محاكاة ساخرة من القرآن بتهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف"، على ما أفادت محاميتها إيناس الطرابلسي لفرانس برس. 

وتمثل الشرقي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس.

وشاركت الطالبة (26 عاما) في نشر نص ساخر بعنوان "سورة كورونا" وتمت دعوتها إثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

وقرر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف" للشرقي التي لم يتم توقيفها، وفق المحامية.

وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على ان "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء "إن محاكمة آمنة ما هي إلا مثال آخر على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديموقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير".

واعتبرت القلالي أنه "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقا ساخرا على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".

كما طالبت المنظمة السلطات "بالتحقيق في التهديدات المثيرة للقلق بالقتل والاغتصاب التي تتلقّاها، وضمان توفير الحماية لها".      

الحرة / وكالات - واشنطن

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  نشرت "سورة كورونا".. تونسية تمثل أمام المحكمة بتهمة الإساءة للقرآن 

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أزمة كورونا

ماذا فعل الحجر بالناس؟ ناشطة وبرلمانية تونسية تجيب

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة في تونس بشرى بالحاج حميدة تشارك في نشاط سابق
الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة في تونس بشرى بالحاج حميدة تشارك في نشاط سابق

قضت الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة في تونس بشرى بالحاج حميدة فترة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات للوقاية من جائحة كورونا، في الاعتناء بحديقتها الخاصة والتفكير في قضايا اجتماعية.

تؤكد النائبة السابقة في مجلس النواب والرئيسة السابقة للجنة المكلفة تقديم مقترحات تتعلق بقوانين الحريات والمساواة في البلاد بعد ثورة 2011، في حوار أجرته معها وكالة فرانس برس باللغة الفرنسية على أن فترة الحجر التي أمضاها الرجل والمرأة سوية داخل منزلهما تمثل مناسبة لإعادة توزيع الأدوار والمهام بينهما.

ماذا تغير خلال فترة الحجر الصحي؟

لاحظت أن العديد من الشباب لم تكن لديهم مشكلة في أن يأخذوا على عاتقهم جزءا من المهام المنزلية، لكن السؤال هو: هل سيتواصل ذلك بطريقة طبيعية، أم كان فقط استجابة ظرفية؟

للأسف كان الحجر أيضا سببا لتنامي العنف ضد المرأة.

وجد العديد من الرجال الرافضين أساسا لتواجد المرأة داخل الفضاءات العامة، أنفسهم مجبرين على المكوث داخل المنزل، المكان المخصص عادة للمرأة، وكثيرون وجدوا صعوبة في تقبله.

لكن التأثير الإيجابي يكمن في أن النساء بدأن يتحدثن عن هذا العنف وينددن به بفضل المنظمات ووسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أنهن سيصبحن أكثر يقظة تجاه العنف.

لكن لا أعتقد أن هذا سيدفع الى إعادة نظر حقيقية في مسألة الأدوار التقليدية وعلاقات القوة داخل العائلة. هذا موضوع لا يجري الكلام فيه، ولا يمكن أن نتوقع تغييرات حقيقية إذا لم نتطرق هذه المسائل في العمق.

كيف يمكن تغيير ذلك؟   

يجب أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة. أُصدم حين أرى أن ملف العنف ضد المرأة في تونس ودول أخرى، من اختصاص وزارة المرأة.

لا يوجد التزام من الدولة على المستوى الاجتماعي أو المالي أو الثقافي: كل القطاعات يجب أن تكون معنية وصولا الى رأس الحكومة.

هي الفرصة المناسبة اليوم لح الناس على التفكير في العلاقات العائلية وفي العنف وللتعبير. لا يمكن ان تستمر الأمور على ما هي عليه.

يجب أن يطرح كل صحفي السؤال التالي على كل وزير: ماذا فعلتم في ملف العنف اليوم؟".

كان بالإمكان أن تمثل هذه المناسبة مجالا للتفكير في الطريقة التي ننظر بها الى العلاقات العائلية في العام 2020. وهذه إحدى أبرز نقاط الاختلاف مع الإسلاميين.

لكن ينقصنا تفكير جماعي لإعادة تعريف مفهوم العائلة وإعادة النظر في أولوياتنا.

يجب في المقام الأول وضع قطاع الصحة على السكة والاهتمام بالمسائل البيئية الغائبة تماما عن النقاش العام في تونس. 

يجب النظر أيضا في غياب المساواة الاجتماعية، وأن تؤمن الدولة كل الوسائل للجميع للعيش بكرامة دون الحاجة الى دعم: يجب أن يتحمل المواطن مسؤولية نفسه.

كيف أمضيت وقتك خلال الحجر؟ 

أستيقظ باكرا وأبدأ من الحديقة واكتشفت أنني لا أزال أتقن استعمال المعول، أحد أنشطة فترة الطفولة.

ليس ذلك عملا خاصا بالنساء، وقد فكرت بذلك كثيرا: كان العمل متعة، لم يكن إجباريا.

 اليوم، يقوم الرجال بأعمال الخياطة والطبخ، لا يجب أن تكون لدينا عقد من ذلك. أكون سعيدة حين أقوم بعملي بنفسي.  
 

الحرة / وكالات - واشنطن