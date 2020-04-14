لا يشمل سياسيين.. تركيا تقر قانونا للإفراج عن آلاف السجناء بسبب كورونا

أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، قانونا مثيرا للجدل يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء، لتخفيف الازدحام في السجون في ظل تفشي وباء كورونا.

وأشار البرلمان إلى أن الهدف من القانون هو حماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

غير أن القانون يحرم سجناء سياسيين من حق الاستفادة منه، ما أدى إلى توجيه انتقادات كثيرة لاستثنائه المسجونين بتهم "الإرهاب"، ومن بينهم صحفيون ومعارضون سياسيون.

وقال نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه، أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.

وقد توفي ثلاثة سجناء أتراك جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وزير العدل، الاثنين، لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحفيين في أنقرة إن 17 محكوما في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس.

وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى".

وباتت تركيا في المرتبة التاسعة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتي وصلت إلى أكثر من 61 ألف حالة مسجلة تعافى منهم نحو أربعة آلاف فيما توفي نحو 1300 آخرين.