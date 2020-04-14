تركيا

لا يشمل سياسيين.. تركيا تقر قانونا للإفراج عن آلاف السجناء بسبب كورونا

14 أبريل 2020
البرلمان التركي في جلسة بتاريخ 7 أبريل 2020
البرلمان التركي في جلسة بتاريخ 7 أبريل 2020

أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، قانونا مثيرا للجدل يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء، لتخفيف الازدحام في السجون في ظل تفشي وباء كورونا. 

وأشار البرلمان إلى أن الهدف من القانون هو حماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

غير أن القانون يحرم سجناء سياسيين من حق الاستفادة منه، ما أدى إلى توجيه انتقادات كثيرة لاستثنائه المسجونين بتهم "الإرهاب"، ومن بينهم صحفيون ومعارضون سياسيون. 

وقال نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه، أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.

وقد توفي ثلاثة سجناء أتراك جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وزير العدل، الاثنين، لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحفيين في أنقرة إن 17 محكوما في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس.

وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى".

وباتت تركيا في المرتبة التاسعة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتي وصلت إلى أكثر من 61 ألف حالة مسجلة تعافى منهم نحو أربعة آلاف فيما توفي نحو 1300 آخرين. 

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آخر الأخبار

وفاة ثلاثة سجناء في تركيا بفيروس كورونا

13 أبريل 2020
تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات
تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات

توفي ثلاثة سجناء أتراك جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وزير العدل الاثنين لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحفيين في أنقرة إن 17 محكوما في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس.

وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".

وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم.

ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.

وذكر غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة في المستشفى لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة.

ولم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء لكنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون.

كما اشار الى عدم وجود إصابات مؤكدة في السجون المغلقة.

وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19 بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الأحد.

وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنواب الأتراك الاثنين لمناقشة مشروع قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة.

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح كونه لا يشمل السجناء السياسيين الذين وجهت إليهم اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية المثيرة للجدل.

                
 