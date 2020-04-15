استثنى سجناء الرأي.. إردوغان يطلق سراح 45 ألف سجين بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام محلية تركية أن وزارة العدل التركية قالت إنه سيتم الإفراج عن 45 ألف سجين كإجراء وقائي ضد الفيروس التاجي كةفيد-19.

موقع "أنفيستينغ" كشف أن قانون الإفراج عن المساجين، نشر الأربعاء على الجريدة الرسمية، ويهدف "إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين نزلاء المؤسسات العقابية".

ويشترط القانون أن يكون السجين قد أمضى مدة طويلة من مدة محكوميته، بينما يشترط في المحكوم عليهم بالسجن المشدد مدى الحياة أن يكونوا قد أمضوا 30 سنة في السجن على الأقل للاستفادة من الإفراج المبكر.

وسائل أعلام محلية قالت إن القانون استثنى المنتقدين للنظام وبعض المعارضين السياسيين وكذلك الصحفيين والطلاب والمنتخبين والمحامين والكتاب والرسامين. وقال، موقع إنفيستينغ "باختصار أولئك الذين عبروا عن آرائهم هم الذين سيبقون في السجن".

حزب الشعب الجمهوري أكد أنه أنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية بغرض توسيعه ليشمل سجناء الفكر والرأي.

القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بقيادة رجب طيب إردوغان وأصبح ساري المفعول بعد نشره اليوم في الجريدة الرسمية، ناقشه نواب البرلمان التركي الأسبوع الماضي.

ولقي انتقادات واسعة لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب، خلال حملة عقب محاولة انقلاب عام 2016.

ولن يشمل هذا الإجراء نحو 50 ألف سجين سياسي، من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد صلاح الدين دميرتاش.

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح كونه لا يشمل السجناء السياسيين.

والاثنين، توفي ثلاثة سجناء أتراك جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وزير العدل لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين إن 17 محكوما في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس، مضيفا قوله: "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".

وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم.

ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.

وذكر غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة في المستشفى لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة.

ولم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء، لكنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون.

كما زعم أنه لا وجود لإصابات مؤكدة في السجون المغلقة.

وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19، بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الأحد.