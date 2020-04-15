تركيا

استثنى سجناء الرأي.. إردوغان يطلق سراح 45 ألف سجين بسبب كورونا

15 أبريل 2020
سجن ألياغا بتركيا
سجن ألياغا بتركيا

ذكرت وسائل إعلام محلية تركية أن وزارة العدل التركية قالت إنه سيتم الإفراج عن 45 ألف سجين كإجراء وقائي ضد الفيروس التاجي كةفيد-19.

موقع "أنفيستينغ" كشف أن قانون الإفراج عن المساجين، نشر الأربعاء على الجريدة الرسمية، ويهدف "إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين نزلاء المؤسسات العقابية".

ويشترط القانون أن يكون السجين قد أمضى مدة طويلة من مدة محكوميته، بينما يشترط في المحكوم عليهم بالسجن المشدد مدى الحياة أن يكونوا قد أمضوا 30 سنة في السجن على الأقل للاستفادة من الإفراج المبكر.

وسائل أعلام محلية قالت إن القانون استثنى المنتقدين للنظام وبعض المعارضين السياسيين وكذلك الصحفيين والطلاب والمنتخبين والمحامين والكتاب والرسامين. وقال، موقع إنفيستينغ "باختصار أولئك الذين عبروا عن آرائهم هم الذين سيبقون في السجن".

حزب الشعب الجمهوري أكد أنه أنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية بغرض توسيعه ليشمل سجناء الفكر والرأي. 

القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بقيادة رجب طيب إردوغان وأصبح ساري المفعول بعد نشره اليوم في الجريدة الرسمية، ناقشه نواب البرلمان التركي الأسبوع الماضي.

ولقي انتقادات واسعة لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب، خلال حملة عقب محاولة انقلاب عام 2016.

ولن يشمل هذا الإجراء نحو 50 ألف سجين سياسي، من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد صلاح الدين دميرتاش.

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح كونه لا يشمل السجناء السياسيين.

والاثنين، توفي ثلاثة سجناء أتراك جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وزير العدل لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين إن 17 محكوما في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس، مضيفا قوله: "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".

وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم.

ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.

وذكر غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة في المستشفى لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة.

ولم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء، لكنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون.

كما زعم أنه لا وجود لإصابات مؤكدة في السجون المغلقة.

وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19، بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الأحد.

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سجن ألياغا بتركيا
تركيا

استثنى سجناء الرأي.. إردوغان يطلق سراح 45 ألف سجين بسبب كورونا

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تركيا

تقرير جديد عن الديمقراطية في تركيا.. ليس في عهد إردوغان!

15 أبريل 2020
مظاهرات معارضة لحجب تويتر في تركيا
مظاهرات سابقة في تركيا ضد حجب النظام لموقع تويتر

كشف تقرير جديد عن تصاعد المخاوف في تركيا بسبب ضعف البيئة السياسية الديمقراطية في البلاد، وأشار التقرير الذي صدر عن معهد دراسات الشرق الأدنى تحت عنوان "نظرة على الديمقراطية التركية 2023 وما بعدها"، إلى أن "الجميع" قلق من أن النظام الحاكم قد يلجأ لفكر وأساليب أكثر قمعية في السنوات المقبلة.

الباحث في المعهد، نيكولاس دنافورث، قال "لن يكون من السهل على أردوغان أن ينقل الحكم إلى خليفته الذي يختاره أمام المعارضة بهذا الشكل، وسط الصعوبات السياسية التي يواجهها".

وفي ما يتعلق بنظرته إلى تركيا في الوقت الحالي، قال: "تركيا اليوم باتت دولة لا وجود للديمقراطية فيها. تركيا أصبحت دولة أضعف مما يصوره المروجون لها، ولكنها أقوى مما يزعمه أقوى المعارضين”.

وأوضح دنافورث أن النظام التركي يعتبر المعارضة السياسية "جريمة"، مذكرا بوقائع الفساد والتضييق وهو ما يضعف، بحسب رأيه، الحياة السياسية والديمقراطية.

وعلى مدى عقدين تقريبًا، تمكن رجب طيب أردوغان من تعزيز قبضته على السلطة رغم العديد من عمليات إعادة التشكيل السياسية. 

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2023، فإن العديد من الشخصيات داخل معسكره يناورون بالفعل من أجل التأثير عكسيا على ما يصبو إليه، بينما تفكر المعارضة في كيفية هزيمته. 

ومن بين منافسيه المحتملين صلاح الدين دميرتاس، رئيس حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق.

وفي ضوء ذلك، يقيم المحلل نيك دانفورث الديناميات الحالية في الديمقراطية التركية، بما في ذلك الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم والتحالفات المحتملة في المعارضة.

كما يناقش عوامل مثل الاقتصاد التركي الهش، الذي من المؤكد أن تهديد استقراره يتزايد بسبب جائحة الفيروس التاجي.

في المقابل يقول التقرير إن من المرجح أن يؤدي انتصار أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى إغلاق مسار البلاد نحول التحول الإيجابي على مدى عقود بل أجيال، على حد تعبير التقرير.

ومنذ اعتلائه السلطة، يُتهم رجب طيب إردوغان بمحاولة البقاء في كرسي الرئاسة الذي وصله عبر حزب العدالة والتنمية، الذي شهد بدوره عدة اهتزازات منذ تولي إردوغان رئاسته.

ورحل عن الحزب عديد من كوادره، على غرار أحمد داوود أوغلو، الذي اتهم إردوغان بالاستبداد في الرأي ومحاولة الانفراد بالقرار السياسي.

والثلاثاء بدأت الشكوك تحوم حول الدوافع الحقيقية وراء استقالة وزير الصحة التركي سليمان صويلو، إذ تقول دوائر معارضة إنه تعرض لضغوط من طرف الرئاسة في غمرة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

الوزير استقال قبل يومين بالموازاة مع مفاجأته للمواطنين بفرض حظر تجوال لـ48 ساعة دون سابق إنذار بحجة مواجهة كورونا، ونشب عن ذلك تململ في شوارع المدن الرئيسية وشجارات عنيفة بين المواطنين أمام محال بيع المواد الغذائية.

وانتقد آلاف المعارضين ورواد الإنترنت طريقة تطبيق القرار الحكومي، واتهموا السلطات بتهديد حياة آلاف الناس. 

وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى مساء الجمعة، إن تطبيق العزل جاء في إطار "توجيهات رئيسنا" رجب طيب اردوغان.