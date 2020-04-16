تركيا

"لوموند": "حسابات إردوغان السياسية" تؤخر فرض الحظر العام

16 أبريل 2020
الحكومة التركية متخوفة من لجوء المواطنين إلى طلب الإعانات في حال فرض الحجر
الحكومة التركية متخوفة من لجوء المواطنين إلى طلب الإعانات في حال فرض الحجر

بعد شهرين من تفشي الفيروس في البلاد، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، تعميم الحجر الصحي على 31 مقاطعة في البلاد، وهو أجراء يراه مسؤولون أتراك "متأخرا"، بعد أن سجل البلد في ظرف 24 ساعة، الثلاثاء، 107 حالة وفاة. 

وتقول السلطات الصحية في تركيا، إن الوباء في تصاعد مستمر، إذ وصل عدد الوفيات إلى 1403 أشخاص، من إجمالي 69392 إصابة مؤكدة، 4062 منها تم اكتشافها فقط خلال الـ24 ساعة ليوم الثلاثاء. 

وعقب بلوغ هذا المستوى، قرر الرئيس التركي، تعميم الحجر الصحي بدءا من الـ17 من أبريل الجاري حتى الـ19 منه، بغية التعقيم. 

ويرى مراقبون للشأن التركي، أن حزب العدالة والتنمية، الذي دخل عامه الثامن في السلطة، يواجه أكبر تحدياته على الإطلاق في إدارة سدة الحكم في البلد. 

وتطرح أسئلة لدى الرأي العام التركي، حول سبب رفض السلطة تعميم الحجر الصحي، رغم تحذيرات ومطالب لعمداء مدن ونقابات وهيئات صحية. كان آخرها عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي طلب من أردوغان، تعميم الحجر الصحي الإجباري الشامل في كل البلد. 

وحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فالسبب وراء "رفض" أردوغان تعميم الحجر الصحي الشامل، هو خوفه من "خطر اقتصادي لا يرغب في خوضه مهما كان الثمن". 

وأوضحت في تحليل نشرته اليوم، إن ملايين الأتراك سوف يلجأون إلى الحكومة للحصول على إعانات مالية ضخمة، تقول النقابات إنها "لن تكون كافية وبالتالي سترهق كاهل خزينة الدولة وتعجز اقتصاد البلد"، وهو ما لا يرغبه أردوغان، ضمن حساباته السياسية. 

وأفادت أن "لا شيء يهدد الرئيس أردوغان وحزبه أكثر من الركود الاقتصادي الكبير"،  وهي نتيجة حتمية تواجه أي بلد يصارع تهديدا صحيا عالميا مثل وباء كورونا المستجد. 

ولذلك، اختار أردوغان فرض الحجر الصحي فقط خلال عطل الأسبوع، ليحد من أزمة اقتصادية محدقة بالبلد، قد تكون عنوانا لأزمة سياسية تكشف عيوب النظام.

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تركيا

استقالة وزير الداخلية التركي تفضح خلافات الحزب الحاكم

15 أبريل 2020
تقرير يكشف حجم الخلافات داخل الحزب الحاكم في تركيا، على خلفية استقالة وزير الداخلية
تقرير يكشف حجم الخلافات داخل الحزب الحاكم في تركيا، على خلفية استقالة وزير الداخلية

كشفت الانعكاسات السياسية الناجمة عن الإغلاق المتسرع في تركيا بسبب وباء كورونا، توترات على رأس حزب العدالة والتنمية الحاكم، تجلت في استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو ورفضها من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان.

وفي مساء الجمعة، فاجأت وزارة الداخلية ملايين الأتراك بإعلامهم بقرار منع الخروج من المنازل خلال نهاية الأسبوع في أكبر 30 مدينة بالبلاد قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ.

وأدى الإعلان المتأخر إلى احتشاد آلاف السكان المذعورين في المتاجر لشراء مؤن، ما أدى إلى انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

وقوبل قرار الإغلاق بحملة نقد واسعة دفعت وزير الوزير  صويلو إلى تقديم استقالته مساء الأحد، لكن تلك الحملة تزامنت أيضا مع حملة دعم على مواقع التواصل للرجل المعروف بموقفه المتشدد حيال الأمن، ويحظى بشعبية بين أنصار الحزب الحاكم.

صراع بين صويلو والبيرق

وبصفته عضوا بارزا في حكومة أردوغان، ينظر بعض أعضاء الحزب إلى صويلو على أنه منافس محتمل لصهر الرئيس المؤثر، وزير المالية بيرات البيراق. 

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "ليس سرا أن هناك صراعا بين البيرق وصويلو منذ بعض الوقت. استقالة صويلو كانت انفجارا ونتاجا لهذا التراكم" من القضايا بين الرجلين.

واتخذ قرار الاغلاق في تركيا مع تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة. وأصيب أكثر من 65 ألف شخص وتوفي ما لا يقل عن 1400 بسبب كوفيد-19، وفق أحدث حصيلة رسمية صادرة الأربعاء.

وقال المسؤول التركي إن تحمل صويلو للوم بمفرده،  على الرغم من موافقة أردوغان على الإغلاق، عزز موقف صويلو.

الحكومة من جانبها قللت من شأن وجود انقسامات بداخلها. وقال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم كالين "رفض رئيسنا استقالة وزير الداخلية ... لا يمكن لأحد أن  يفتت وحدتنا وتضامننا"

لديه السلطة 

منذ تعيينه وزيرا للداخلية قبل أربع سنوات، قاد صويلو ( 50 عاما )، حملة قمع فيها عشرات الآلاف من الأشخاص للاشتباه في صلتهم بشبكة متهمة بالوقوف وراء انقلاب  2016  الفاشل.

وأثارت هذه الحملة قلق حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان الذين قالوا إنها كانت عشوائية وغير متناسبة. بينما تقول أنقرة إنها كانت استجابة ضرورية للتحديات الأمنية التي واجهتها محليا وعبر حدودها مع سوريا والعراق.

وقال مسؤول حزب العدالة والتنمية إن  عمل صويلو "الذي لا هوادة فيه ونجاحه في المعركة ضد الإرهاب، تم الاعتراف بهما من قبل الناس وقاعدة الحزب" الحاكم.

وأضاف "بغض النظر عما يقوله أي شخص، لديه السلطة وتم تعزيز تلك السلطة بالفعل مع قضية الاستقالة."

ضربة للحزب الحاكم

وقال مسؤول ثان بالحزب إن خسارة صويلو كانت ستوجه ضربة لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف "صويلو واحد من مراكز السلطة المهمة داخل الحزب ...ومعركة السلطة داخل الحزب تغيرت منذ يوم الأحد. لكن هذه الخلافات أضرت بصورة حزب العدالة والتنمية" الحاكم.

وشهد حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية، والذي يحكم تركيا منذ عام 2002، انفصال اثنين من أعضائه المؤسسين في العام الماضي، ويسعيان حاليا لإنشاء أحزاب معارضة للحزب الحاكم، ما يشكل تحديا إضافيا لأردوغان.

وأعيد انتخاب أردوغان رئيسا عام 2018، في ظل رئاسة تنفيذية جديدة منحته سلطات واسعة ، لكن حزبه عانى من الهزيمة العام الماضي في الانتخابات البلدية في أكبر مدينتين في البلاد، إسطنبول وأنقرة.

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في عام 2023.