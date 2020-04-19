تركيا

تركيا تحجب مواقع إخبارية سعودية وإماراتية

19 أبريل 2020
تركي يتصفح جهازه الشخصي
تركي يتصفح جهازه الشخصي

حجبت السلطات التركية مواقع إخبارية سعودية وإماراتية، الأحد، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في السعودية.

تأتي الخطوات المتبادلة، بعد أربعة أسابيع من اتهام الادعاء التركي 20 سعوديا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين أنقرة والرياض.

وشاهد مستخدمو الإنترنت في تركيا، الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر، رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل التركية عن التعليق على الإجراءات، ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي السعودي على طلب رويترز التعليق.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة إندبندنت باللغة التركية ومقره بريطانيا، وتديره شركة سعودية، أحد المواقع التي تم حظرها الأحد، في خطوة قال رئيس تحريره إنها تعكس التوتر السياسي بين السعودية وتركيا.

وقال رئيس التحرير نيفزات جيجيك لرويترز "نعتقد أن التوتر بين السعودية وتركيا انعكس علينا". وأضاف أن قرار الأحد بدا "ردا من السعودية".

وكانت السعودية قد حجبت عددا من المواقع الإعلامية التركية قبل أيام، بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي)، ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.

لكن سكانا في الإمارات، الحليف المقرب للسعودية، قالوا إنهم تمكنوا من الوصول لمواقع الإنترنت التركية الأحد.

وتصاعد التوتر بشدة بين تركيا والسعودية بعد أن قتلت عناصر سعودية خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018. وقبل مقتله، دأب خاشقجي على انتقاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر من ”أعلى المستويات“ في الحكومة السعودية.

ونفى الأمير محمد إصدار أمر القتل، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف بوصفه الزعيم الفعلي للمملكة.

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تركيا

قفزة كبيرة بالإصابات.. تركيا تصبح أكبر بؤرة كورونا في الشرق الأوسط

18 أبريل 2020
باتت تركيا قريبة من عدد الحالات المسجلة في الصين حيث ظهر الوباء القاتل للمرة الأولى في ديسمبر الماضي
باتت تركيا قريبة من عدد الحالات المسجلة في الصين حيث ظهر الوباء القاتل للمرة الأولى في ديسمبر الماضي

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت في بلاده إلى 82329، متجاوزة إيران المجاورة لأول مرة، لتصبح بذلك أعلى بلد شرق أوسطي في إجمالي الحالات.

وحصلت هذه الزيادة الكبيرة في الإصابات بعد تسجيل 3783 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتقترب تركيا من عدد الحالات المسجلة في الصين حيث ظهر الوباء القاتل للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

وأضاف قوجة أن بلاده سجلت أيضا 121 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا 1890 شخصا.

وقال الوزير التركي إن نحو 1822 شخصا تعافوا من الفيروس حتى الآن، في حين وصل عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية لنحو 40520 شخصا.

بالمقابل مددت وزارة الداخلية القيود المفروضة على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما أخرى تبدأ في منتصف ليل السبت.

وضاعفت تركيا جهودها لاحتواء الوباء. وبعدما أغلقت المدارس وعلقت الرحلات الجوية وحظرت التجمعات، أمرت الحكومة الأسبوع الماضي مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة بدءاً من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتفرض تركيا منذ مارس العزل المنزلي على المسنين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما وعلى من يعانون أمراضا مزمنة وعلى الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما.