تركيا

واشنطن: قلقون من عزم أنقرة تشغيل منظومة أس-400 الروسية

21 أبريل 2020
أثناء وصول منظومة أس-400 الروسية في تركيا في يوليو 2019
أثناء وصول أس-400 الروسية في تركيا في يوليو 2019 لكن المنظومة لم تفعل حتى الآن

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء التقارير التي أفادت بأن أنقرة تمضي قدما في جهودها لتشغيل منظومة صواريخ أس-400 الروسية، فيما أكد مسؤول تركي رفيع تأجيل خطط التشغيل بغرض التفرغ لمواجهة تفشي كورونا.

وقالت أورتاغوس في بيان عبر البريد الإلكتروني "نواصل التأكيد على أعلى المستويات بأن صفقة إس-400 هي موضوع المداولات الراهنة بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، ولا تزال تمثل عقبة كبيرة في العلاقات الثنائية وفي حلف شمال الأطلسي. نحن على ثقة بأن الرئيس أردوغان وكبار مسؤوليه يتفهمون موقفنا".

لكن مسؤولا تركيا رفيع المستوى، قال، الاثنين، إن خطط تركيا لتشغيل أنظمتها الجديدة للدفاع الصاروخي الروسية الصنع، تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبدا أن التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، سيصل إلى حد الأزمة، بسبب أنظمة الدفاع الجوي أس -400 في أبريل، عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته اعتزام تفعيل هذه الأنظمة.

لكن تفشي فيروس كورونا جعل تركيز الجهود التركية ينصب على مكافحة الوباء وتحصين الاقتصاد، الذي خرج لتوه من ركود العام الماضي. وعلى مدى الأسابيع الماضية، لم يُثر أردوغان وحكومته‭‭ ‬‬مسألة أس-400 في العلن.

وقال المسؤول التركي لـ"رويترز" إن بلاده لا تعتزم التراجع عن قرارها بهذا الصدد والذي كان سببا في تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "لا عودة عن قرار تشغيل إس-400 (لكن) بسبب كوفيد-19... سيتم تأجيل خطة التجهيز التي كانت مقررة في أبريل". 

وأوضح أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل تفعيل المنظومة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين التغلب على بعض المشكلات الفنية.

 

أزمة جديدة

 

وقال ريتشارد آوتزن المستشار الكبير بوزارة الخارجية الأميركية، في ندوة عبر الإنترنت قبل أيام، إن نشر أنظمة أس-400 في نفس المجال الجوي للطائرات الأميركية سيكون "مشكلة كبيرة" قد تثير أزمة جديدة بين البلدين.

ويمتلكسلاح الجو التركي طائرات إف-16 أميركية، وكان من المقرر أن يتسلم طائرات إف-35 الجديدة قبل أن تستبعد واشنطن تركيا من برنامج هذه المقاتلات بسبب تعاقدها على منظومة أس-400.

وقال آوتزن إن القضية "ليست محل حديث الآن بسبب وباء فيروس كورونا، لكن التفكير في واشنطن قبل أن يهيمن المرض على النقاش هو أن الأتراك سيُشغلون هذه المنظومة (أس-400) على الأرجح في أبريل وأن الكونغرس سيتحرك لفرض عقوبات... لا أعتقد أن أيا من ذلك قد تلاشى".

ويقول محللون إن التأخير في نشر أنظمة أس-400، يمنح أنقرة مزيدا من الوقت للنظر في خطوتها التالية. وربما يكون للتوافق الذي حدث في الآونة الأخيرة بين المصالح الأميركية والتركية في سوريا، والتأثير الاقتصادي لأزمة الفيروس على تلك المسألة.
 

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أثناء وصول منظومة أس-400 الروسية في تركيا في يوليو 2019
تركيا

واشنطن: قلقون من عزم أنقرة تشغيل منظومة أس-400 الروسية

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تركيا

أرقام كورونا تكشف عن كارثة بتركيا.. وإردوغان يستثمر الأزمة للإطاحة برجل يخشاه

20 أبريل 2020
أكثر من 86 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا
أكثر من 86 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا

سجلت أعداد الإصابات في تركيا ما حصيلته 86 ألف حالة إصابة وأكثر من2000 وفاة، ما يجعلها تتفوق على عدد الإصابات المعلنة في الصين، وتصبح أعلى دولة بها إصابات بعد الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

الرئيس رجب طيب إردوغان يخوض معارك سياسية من أجل تقديم مساعدات طارئة للمدن، لكن البعض يراها خطوة من أجل دعم المدن التي يديرها حزبه فقط، فيما يقوم بمنافسة المسؤولين في بعض المدن مثل أنقرة وإسطنبول، وفق تقرير نشرته فورين بوليسي.

فيما يحاول وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة  تهدئة المخاوف بين المواطنين، ويؤكد لهم أن المشافي التركية قادرة على استيعاب الحالات الطبية، مشيرا إلى أن نسب الإشغال في وحدات العناية المركز لا تتجاوز الـ 60 في المئة.

أزمة فيروس كورونا بدأت تطفو على السطح في تركيا في العاشر من أبريل عندما تسبب إعلان حظر التجول في حالة ذعر وفوضى في جميع أنحاء البلاد، والتي دفعت بوزير الداخلية سليمان صويلو للاستقالة والتي رفض قبولها إردوغان.

ورغم الأرقام المرتفعة في البلاد إلا أن السلطات لم تلجأ لفرض إغلاق كامل في البلاد، ولكن مع نهاية كل أسبوع يطبق حظر التجول، فيما اتخذت سلسلة إجراءات للحد من انتشار الفيروس تشمل إغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات.

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تفرض السلطات حظر التجول بنهاية كل أسبوع
تفرض السلطات حظر التجول بنهاية كل أسبوع

منافسة وسط الأزمة

سلوك الحكومة الحالية في تركيا التي يقودها إردوغان يكشف منافسة بينه وبين عمدة إسطنبول إكرام أوغلو، والذي يتخوف منه إردوغان بأن يصبح منافسا سياسيا له خاصة وأنه يعرف جيدا من تجربته الشخصية أن من يستطيع إدارة الأمور في إسطنبول يمكنه قيادة البلاد.

فيما يعاني الاقتصاد التركي من حالة سيئة قبل أزمة فيروس كورونا، إذ تراجعت العملة التركية إلى أدنى مستوى عند 6.9 ليرة مقابل الدولار، فيما يسعى مسؤولون أتراك لخوض مباحثات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أجل مقايضة يمكن أن تدعم عملتهم.

تقول فورين بوليسي إن إردوغان وصهره وزير المالية يحتاجان إلى اتباع نهج جديد للاقتصاد التركي ليستطيع الصمود خلال هذه الأزمة، وعليهم التوقف عن مضاعفة أخطاء الماضي، خاصة وأن البلاد تنتظرها أزمات مالية يمكن أن تكون كارثية.

والسبت، مددت وزارة الداخلية حظرا على السفر برا وجوا وبحرا في ذات المدن الـ31 لمدة 15 يوما آخر.

المصدر: فورين بوليسي