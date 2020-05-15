قرارات "غير حكيمة" تفشل بإنعاش الليرة التركية

تواصل الليرة التركية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي وسط أزمة كورونا وتراجع العائدات الأجنبية وعبء الديون الضخم، فيما لم تفلح محاولات السلطات غير الفعالة والبعيدة عن الحكمة في إنقاذها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إيكونوميست" البريطانية الجمعة.

تحدث التقرير عن إجراءات رسمية تركية اتخذت مؤخرا في إطار سعي الدولة تعزيز عملتها، لكنها جاءت على حساب البنوك المحلية والأجنبية العاملة في البلاد.

كما أشار إلى محاولات الحكومة تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات من دول كاليابان والصين وقطر والولايات المتحدة من أجل تفادي خطر انهيار في سعر صرف العملة على غرار ما حدث في 2018، عندما فقدت الليرة لبعض الوقت نصف قيمتها في أزمة هزت الأسواق الناشئة.

يقول التقرير إن تركيا تعافت قليلا من أزمة عام 2018 من خلال رفع أسعار الفائدة المتأخرة ونتيجة لصفقة إطلاق سراح القس الأميركي.

لكن الإجراءات التي تبعت ذلك، والمتمثلة بإقالة محافظ البنك المركزي وتعيين آخر مقرب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ساهمت في تراجع قيمة العملة.

قام المحافظ الجديد بخفض أسعار الفائدة إلى 8.75 في المائة، أي نحو نقطتين مئويتين أقل من معدل التضخم.

ويقول محللون وخبراء ماليون تعليقا على هذه الخطوة: "عندما يكون لديك سعر فائدة حقيقي سلبي، فهذا ليس وصفة لاستقرار العملة في أي مكان".

ويشير براد سيتسر، من مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن "تركيا حاولت تعزيز النمو على حساب إضعاف العملة، وحاولت تقوية العملة، ولكن على حساب إضعاف البنوك، التي ستحتاج في النهاية إلى الدولار إذا أرادت الوفاء بالتزاماتها بالعملات الأجنبية".

ويرى الخبير المالي بيوتر ماتيس أن تركيا وإذا ما أرادت تخطي الأزمة فعليها التخلي عن هذه الاستراتيجية".

ويقول "إن الخطوة الأكثر عقلانية هي السماح لليرة بالطفو بحرية ونشر حزمة من الإصلاحات، يشرف عليها صندوق النقد الدولي بشكل مثالي".

لكنه يشدد على أن هناك مشكلة واحدة فقط أمام هذه الخطوة تتمثل في أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لا يريد التعامل نهائيا مع البنك الدولي.