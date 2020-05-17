تركيا

لاعب تركي يعترف بقتل ابنه

أسوشيتد برس
17 مايو 2020
سلم سيفير توكتاس (يمين) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه
سلم سيفير توكتاس (يمين) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه

اعتقلت السلطات التركية لاعب كرة قدم بارز اعترف بقتل ابنه الذي بلغ عمره خمس سنوات خلال تلقي الطفل العلاج لاشتباه إصابته بمرض كوفيد-19. 

وسلم سيفير توكتاس (32 عاما) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه، كاظم، بوسادة في الرابع من مايو، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية. 

ولم تفض التحقيقات الأولية بوقوع جريمة في وفاة الطفل رغم أن نتائج فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد أتت سلبية، وتم استخراج جثمانه بعد دفنه لإجراء عملية تشريح كجزء من التحقيقات. 

ونقلت قناة "HeberTurk" أن توكتاس، الذي يلعب ضمن فريق "بورصة يلدريمسبور"، أخبر الشرطة أنه حاول خنق ابنه لأنه لم يشعر بالحب تجاهه، وأنه سلم نفسه للشرطة بعد 11 يوما بسبب شعوره بالندم. 

وكان الطفل يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بمحافظة بورصة الواقعة شمال غربي البلاد، بعد أن عانى من ارتفاع بالحرارة وسعال في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، تزامنا مع عطلة تركية للاحتفاء بالأطفال، ووضع في الحجر الصحي رفقة والده. 

وبعدها قال توكتاس إنه خنق الطفل ونادى مستنجيا بالطواقم الطبية مدعيا أن حالة ابنه الصحية تدهورت، وأدخل الفتى إلى قسم العناية المركزة ومات بعد ساعتين. 

ولم يحدد موعد لمحاكمة توكتاس بعد. 

أسوشيتد برس

اقرأ أيضا

سلم سيفير توكتاس (يمين) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه
تركيا

لاعب تركي يعترف بقتل ابنه

تتعرض المنطقة لقصف من قبل قوات القائد العسكري خليفة حفتر
ليبيا

قتلى في قصف لمركز إيواء نازحين بالعاصمة الليبية

سعر برميل النفط يرتفع للمرة الأولى منذ منتصف أبريل
الكويت

استجابة للاتفاق مع أوبك.. تعليق الإنتاج في حقل مشترك بين الكويت والسعودية

دراسة جديدة تشير إلى احتمال ظهور الفيروس في فرنسا قبل الصين
أزمة كورونا

أدلة جديدة.. هل ظهر كورونا في بلد أوروبي قبل الصين؟

كلوب يؤكد جماهير ليفربول ليست سخفية لتصديق إلغاء الدوري بسبب كورونا
رياضة

الدوري الإنكليزي.. كلوب واثق من تتويج ليفربول

سيارة من الداخل - صورة أرشيفية
أزمة كورونا

هل تستطيع درجة الحرارة داخل السيارات قتل فيروس كورونا؟

مواجهات بين الحكومة والانفصالين في جنوب اليمن
اليمن

14 قتيلا في سادس أيام المواجهات جنوب اليمن

سوريا

هجوم استهدف مدنيين.. مقتل سوري على يد فصائل تابعة لأنقرة

الحرة / وكالات - واشنطن
16 مايو 2020
فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا تستعد للمشاركة في عملية تنوي أنقرة تنفيذها في شمال سوريا
فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا تستعد للمشاركة في عملية تنوي أنقرة تنفيذها في شمال سوريا

قتل مواطن سوري وأصيب آخرون جراء هجوم شنته الفصائل السورية الموالية لتركيا والجيش التركي على سيارة مدنية، شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

واستهدف الهجوم سيارة تقل مدنيين بالقرب من قرية المكرن غرب مدينة رأس العين الواقعة في محافظة الحسكة جنوب شرق سوريا، والتي تسيطر عليها الفصائل السورية الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد اعتقالات لعدد من الشبان العرب في قرية تل حضارة بريف مدينة رأس العين، على يد القوات السورية الموالية لأنقرة.

واعتقل الشبان بتهمة التخابر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتسهيل دخول آليات مفخخة إلى المنطقة.

ويأتي القرار بعدما تم العثور على سيارة مفخخة في ريف رأس العين الغربي، بحسب المرصد.

وكان تقرير سابق للمرصد، قد قال إن انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا لا تزال تمارس انتهاكات بحق من تبقى أهالي عفرين شمال غرب حلب.

وأضاف أن عناصر تابعة لفصيل السلطان سليمان شاه "العمشات"، قامت بطرد عدد من أهالي بلدة "الشيخ حديد" من منازلهم ومحلاتهم التجارية والاستيلاء عليها، بغية تأجيرها والانتفاع من مردودها لصالح الفصيل.

كما قام هذا الفصيل بفرض ضرائب جديدة على سكان الناحية، بلغت تسبتها 15 في المئة من موسم محصولهم الزراعي لكروم العنب، إضافة لإجبارهم على شراء الصناديق الكرتونية من الفصيل.

الحرة / وكالات - واشنطن