تركيا

وثائق استخباراتية مسربة ترصد "جواسيس أنقرة" في أستراليا

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان
رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان

كشف مركز "نورديك مونيتور" للأبحاث عن أنشطة تجسس وجمع معلومات ومراقبة غير قانونية، قامت بها الاستخبارات التركية في أستراليا.

وحصل المركز الأوروبي، على وثائق سرية تظهر تجسس جهاز الاستخبارات التركي على المعارضين والمنتقدين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، داخل الأراضي الأسترالية.

وأشار المركز إلى عملية استهدفت معارضا تركيا في مدينة سيدني من قبل عملاء الاستخبارات التركية، فيما عده المركز أول نشاط موثق للاستخبارات التركية في أستراليا.

وأظهرت الوثائق المسربة من الاستخبارات التركية تفاصيل حادثة التجسس، جاءت في سياق تقرير مكون من 17 صفحة مقدم من رئيس شرطة أنقرة إلى مكتب النائب العام في العاصمة، من أجل إدانة منتقدي ومعارضي إردوغان في قضية جنائية زائفة.

وتظهر الوثائق تمرير معلومات استخباراتية من أستراليا إلى قسم مكافحة الإرهاب التابع لمدير أمن العاصمة أنقرة، والذي بدوره شاركها مع شرطة العاصمة من خلال وسيلة اتصال داخلية تدعى EBYS.

وقد أجرت شرطة أنقرة بحثها الخاص بأسماء المعارضين التي أرسلها جهاز الاستخبارات، حيث جمعت تقريرا وقدمته إلى مكتب المدعي العام في 16 مارس 2020.

وبموجب القانون الجنائي التركي، فإنه لا يجوز تقديم مذكرات أو معلومات استخباراتية كدليل إدانة في المحكمة، بسبب عدم قدرة الأجهزة القضائية على مراجعة هذه الأدلة أثناء عملية الجمع.

لكن رغم ذلك، أشار مركز "نورديك ستورم" إلى أن هذه الممارسة أصبحت شائعة في ظل حكم إردوغان، وذلك من أجل استخدامها ضد المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت الوثائق المسربة إلى الطريقة التي قام بها الجواسيس الأتراك باختراق جماعة المعارض ورجل الدين فتح الله غولن في أستراليا، والذي يتهمه إردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان
تركيا

وثائق استخباراتية مسربة ترصد "جواسيس أنقرة" في أستراليا

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تركيا

غضب في تركيا بعد بث أغنية "بيلا تشاو" في مآذن مساجد أزمير

فرانس برس
21 مايو 2020
أجبر وباء فيروس كورونا المستجد جميع المساجد على إغلاق أبوابها للصلاة الجماعية
أجبر وباء فيروس كورونا المستجد جميع المساجد على إغلاق أبوابها للصلاة الجماعية

احتجزت الشرطة التركية الخميس سيدة بعد اختراق نظام الأذان المركزي وبث أغنية "بيلا تشاو" عبر مكبرات الصوت في مآذن المساجد في مدينة إزمير.

وأثار  بث الأغنية غضبا في الحكومة ولدى المسؤولين الدينيين لكسره أحد المحرمات الدينية، حيث من المفترض أن تبث المساجد دعوات للصلاة أو رسائل دينية أخرى مهمة فقط.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن امرأة مجهولة الهوية احتجزت دون كشف مزيد من التفاصيل.

وفي حين قدمت الهيئة الدينية الوطنية "ديانيت" شكوى قانونية وبدأت تحقيقاً داخلياً، قال مكتب المدعي العام في إزمير إنه سيحقق في الحادث الأصلي وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين نشروا عنه.

 واشتهرت الأغنية بمناهضتها للفاشية في الحرب العالمية الثانية، إلا أنها لا علاقة لها بالدين ولم يتضح بعد لماذا سيسعى أي شخص إلى بثها من المساجد.

وإزمير هي واحدة من معاقل العلمانيين في تركيا، حيث يهيمن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي على السياسة المحلية.

وانتقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان وحلفاؤه الحادث بشدة.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر سيليك على تويتر "من ارتكب هذا العمل القبيح سيتم العثور عليه بالتأكيد".

ووصفت صحيفة صباح الموالية للحكومة ذلك بأنه "فضيحة" وقالت صحيفة "يني سافاك" إنه "هجوم حقير" على المساجد.

وأجبر وباء فيروس كورونا المستجد جميع المساجد على إغلاق أبوابها في مارس، حتى خلال شهر رمضان المبارك الذي ينتهي نهاية هذا الأسبوع.

فرانس برس