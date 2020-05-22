تركيا

عشرات الجنود الأتراك "يغزون" أرضا يونانية ويرفعون علم بلادهم

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
تحدثت تقارير يونانية عن احتلال تركيا لأرض يونانية صغيرة واقعة على الحدود
تحدثت تقارير يونانية عن احتلال تركيا لأرض يونانية صغيرة واقعة على الحدود

قالت موقع إخباري يوناني، إن جنود أتراك غزوا أرضا يونانية واحتلوا رقعة صغيرة منها، موجودة على الحدود المتنازع عليه بين الطرفين.

وبدأت العملية عندما، اتجه نحو 35 جنديا تركيا إلى موقع سهل فيضي على الضفة الشرقية من نهر إفروس الواقع على الحدود بين البلدين. 

قطعة الأرض اليونانية التي احتلتها تركيا
قطعة الأرض اليونانية التي احتلتها تركيا

وأضاف موقع "آرمي فويس" العسكري في تقرير نشره الأربعاء، أن هناك جنودا أتراكا، وقوات خاصة موجودة في الأراضي اليونانية، وأنهم قد عسكروا على جيوب نهر أبياري في منطقة فيرس.

ويوجد في المعسكر حاليا علم تركي صغير يرفرف أعلى شجرة، فيما رفض الجنود الأتراك الانسحاب تحت طلب اليونان، وفقا لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وقالت مواقع محلية إن "الغزو" يعد ردا على مسح للجيش اليوناني لموقع مساحته 1.6 هكتارا، تمهيدا لتوسيح مساحة السياج لمنع دخول اللاجئين.

وترفض تركيا الاعتراف بأن الأراضي الوقعة على ضفة نهر إفروس تعود إلى اليونان، حتى لو غير النهر مجراه الطبيعي، بحسب "دايلي مايل".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرض جنود يونانيون لإطلاق نار أربع مرات على الحدود الواقعة مع تركيا، فيما يتم مطاردة مقاتلات تركية للخروج من المجال الجوي اليوناني.

وبينما تحاول اليونان تخفيف حدة التوتر من خلال القنوات الدبلوماسية، لم تتوصل إلى نتيجة بشكل رسمي بعد.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين الوصول لليونان، بعد أن قالت أنقرة إنها لن تمنع اللاجئين من ذلك، وذلك بعد اتفاق أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في 2016، يتم بمقتضاه منع دخول اللاجئين السوريين إلى أراضي الدول الأوروبية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تركيا

وثائق استخباراتية مسربة ترصد "جواسيس أنقرة" في أستراليا

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان
رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان

كشف مركز "نورديك مونيتور" للأبحاث عن أنشطة تجسس وجمع معلومات ومراقبة غير قانونية، قامت بها الاستخبارات التركية في أستراليا.

وحصل المركز الأوروبي، على وثائق سرية تظهر تجسس جهاز الاستخبارات التركي على المعارضين والمنتقدين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، داخل الأراضي الأسترالية.

وأشار المركز إلى عملية استهدفت معارضا تركيا في مدينة سيدني من قبل عملاء الاستخبارات التركية، فيما عده المركز أول نشاط موثق للاستخبارات التركية في أستراليا.

وأظهرت الوثائق المسربة من الاستخبارات التركية تفاصيل حادثة التجسس، جاءت في سياق تقرير مكون من 17 صفحة مقدم من رئيس شرطة أنقرة إلى مكتب النائب العام في العاصمة، من أجل إدانة منتقدي ومعارضي إردوغان في قضية جنائية زائفة.

وتظهر الوثائق تمرير معلومات استخباراتية من أستراليا إلى قسم مكافحة الإرهاب التابع لمدير أمن العاصمة أنقرة، والذي بدوره شاركها مع شرطة العاصمة من خلال وسيلة اتصال داخلية تدعى EBYS.

وقد أجرت شرطة أنقرة بحثها الخاص بأسماء المعارضين التي أرسلها جهاز الاستخبارات، حيث جمعت تقريرا وقدمته إلى مكتب المدعي العام في 16 مارس 2020.

وبموجب القانون الجنائي التركي، فإنه لا يجوز تقديم مذكرات أو معلومات استخباراتية كدليل إدانة في المحكمة، بسبب عدم قدرة الأجهزة القضائية على مراجعة هذه الأدلة أثناء عملية الجمع.

لكن رغم ذلك، أشار مركز "نورديك ستورم" إلى أن هذه الممارسة أصبحت شائعة في ظل حكم إردوغان، وذلك من أجل استخدامها ضد المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت الوثائق المسربة إلى الطريقة التي قام بها الجواسيس الأتراك باختراق جماعة المعارض ورجل الدين فتح الله غولن في أستراليا، والذي يتهمه إردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016.

الحرة / ترجمات - واشنطن