تركيا

"بازار تركيا الكبير" يفتح أبوابه قريبا

فرانس برس
28 مايو 2020
Municipal workers disinfect the iconic Grand Bazaar in Istanbul to prevent the spread of the COVID-19, caused by the novel…
أعمال تعقيم البازار

قالت وكالة فرانس برس، الأربعاء، إن السلطات التركية تعتزم افتتاح "البازار الكبير" في إسطنبول، بعد إغلاق "غير مسبوق"، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ عمال التنظيف يرفعون المهملات ويكنسون ممرات البازار الكبير في إسطنبول وسط "صمت غريب" يلف أجزاءه، كما باشرت فرق متخصصة بتعقيم الأعمدة في السوق الشهير، وسط عاصمة تركيا الاقتصادية.

وأغلق البازار الذي يؤوي حوالي ثلاثة آلاف متجر يعمل فيها عشرات الآلاف في 23 مارس في سياق التدابير المتخذة لاحتواء انتشار الوباء الذي أودى بحياة نحو 4500 شخص في تركيا. 

وهذا أطول إغلاق يشهده البازار منذ إنشائه قبل حوالي ستة قرون، عدا الكوارث الطبيعية والحرائق، بحسب السلطات المحلية. 

ويسود الهدوء السوق المسقوفة التي تعد من الأكبر في العالم، في تباين تام مع الحركة التي كانت تضج بها قبل إغلاقها، حين كانت تستقبل 150 ألف زائر في اليوم فيما التجار ينادون عليهم بلغات من جميع أقطار العالم.

ويحوي هذا البازار أكثر من 15 متجرا لبيع المجوهرات ومكاتب صيرفة، ورتبت الواجهات وزيّنت ترقبا لعودة الزبائن اعتبارا من الاثنين.

واصلت فرق البلدية طوال فترة الإغلاق تنظيف البازار أسبوعيا كل يوم أربعاء. 

ولا تتوقع إدارة السوق نشاطا كبيرا في الأسابيع الأولى لافتتاحه، لكن مدير البازار قال للوكالة إنه "واثق بأن السياح سيعودون إلى إسطنبول اعتبارا من أواخر يونيو. 

والبازار الكبير الواقع في قلب المدينة التاريخي، هو من القبلات السياحية الأولى في المدينة، وزاره العام الماضي 42 مليون شخص بحسب فرانس برس.

وشيّد البازار عام 1455، بعد عامين على سقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين، فازدهر مع توسع الإمبراطورية.

ومن المقرر أن تجري إعادة فتح البازار في ظل قواعد صارمة صادرة عن وزارة الصحة، وسيكون وضع الكمامات إلزاميا.

فرانس برس

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تركيا

مقتل جندي تركي بانفجار في إدلب السورية

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
آلية عسكرية تركية تنفذ دورية شمالي سوريا
آلية عسكرية تركية تنفذ دورية شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي الأربعاء في انفجار قنبلة وضعت على جانب طريق أثناء مرور دورية في محافظة إدلب السورية.

وقالت الوزارة إن الجندي "توفي متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى".

وأفادت وكالة أنباء "دوغان" الخاصة بأن قنبلة انفجرت على الطريق السريع "إم 4" في إدلب أثناء مرور قافلة عسكرية تركية. وهي منطقة تسير فيها دوريات تركية روسية مشتركة ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان عناصر الجيش الروسي حاضرين وقت الانفجار.

في مارس، أطلقت روسيا وتركيا أول دورية عسكرية مشتركة على طول الطريق السريع "إم 4" بعد اتفاق لوقف إطلاق النار.

وزاد الاتفاق الآمال في إنهاء إحدى أكثر المراحل دموية في الصراع المستمر منذ تسعة أعوام في سوريا.

وأدى هجوم شّنته الحكومة السورية المدعومة من روسيا على آخر معقل للمتمردين في البلاد منذ ديسمبر الفائت إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد ما يقرب من مليون شخص.
                
 

الحرة / وكالات - واشنطن