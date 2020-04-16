الإمارات تحبس إعلاميا دافع عن حياة الفهد.. "لإثارته النعرات العرقية"

ألقت السلطات الإماراتية القبض على الناشط الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسيء للجاليات الآسيوية أثناء دفاعه عن تصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد.

وفي بيان للنيابة العامة الاتحادية، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أفادت بأنها أمرت بالقبض على الإعلامي وحبسه احتياطيا.

وقالت النيابة إن مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام، رصد مقطع فيديو له على شبكة الإنترنت "يتحدث فيه بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية إن الإعلامي خضع لتحقيق قضائي، توطئه للتصرف قانوناً في الجرائم المنسوبة إليه.

واكتفى بيان النيابة العامة بذكر الأحرف الأولى من اسم الناشط الإعلامي، لكن "موقع الحرة" كان قد نشر عن الواقعة يوم الثلاثاء.

ودافع المحياس عن تصريحات للممثلة الكويتية حياة الفهد أثارت جدلا واسعا بسبب دعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو "رميهم في الصحراء"، لمواجهة "العجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال: "نحن في الخليج، عندما نذكر كلمة الوافدين لا نقصد المصريين بل نقصد الآسيويين".

وأضاف المحياس "هل نحن سنساوي بين عامل من الهند بأخ من السودان أو من مصر أو من أي دولة عربية اخرى، سواء كان مهندس أو دكتور أو ميكانيكي أو أي مهنة أخرى؟ إطلاقا ولا واحد في المئة.. لا يمكن، ليس نحن من نفعل ذلك".

وينشر المحياس مقاطع فيديو على موقع يوتيوب، ويشترك في قناته نحو ربع مليون شخص.

وأهابت النيابة العامة الإماراتية "بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بأن يلتزموا بقوانين الدولة، والحفاظ على قيمها الأصيلة التي تحض على احترام الكافة سواء، وعلى عدم التفرقة بين الناس على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، وأنها ثوابت لا تهاون مع المساس بها".

