الإمارات

الإمارات تحبس إعلاميا دافع عن حياة الفهد.. "لإثارته النعرات العرقية"

16 أبريل 2020
الناشط الإماراتي طارق المحياس في لقطة من فيديوهاته على يوتيوب
الناشط الإماراتي طارق المحياس في لقطة من فيديوهاته على يوتيوب

ألقت السلطات الإماراتية القبض على الناشط الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسيء للجاليات الآسيوية أثناء دفاعه عن تصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد. 

وفي بيان للنيابة العامة الاتحادية، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أفادت بأنها أمرت بالقبض على الإعلامي وحبسه احتياطيا. 

وقالت النيابة إن مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام، رصد مقطع فيديو له على شبكة الإنترنت "يتحدث فيه بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية إن الإعلامي خضع لتحقيق قضائي، توطئه للتصرف قانوناً في الجرائم المنسوبة إليه.

واكتفى بيان النيابة العامة بذكر الأحرف الأولى من اسم الناشط الإعلامي، لكن "موقع الحرة" كان قد نشر عن الواقعة يوم الثلاثاء. 

ودافع المحياس عن تصريحات للممثلة الكويتية حياة الفهد أثارت جدلا واسعا بسبب دعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو "رميهم في الصحراء"، لمواجهة "العجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال: "نحن في الخليج، عندما نذكر كلمة الوافدين لا نقصد المصريين بل نقصد الآسيويين". 

وأضاف المحياس  "هل نحن سنساوي بين عامل من الهند بأخ من السودان أو من مصر أو من أي دولة عربية اخرى، سواء كان مهندس أو دكتور أو ميكانيكي أو أي مهنة أخرى؟ إطلاقا ولا واحد في المئة.. لا يمكن، ليس نحن من نفعل ذلك". 

وينشر المحياس مقاطع فيديو على موقع يوتيوب، ويشترك في قناته نحو ربع مليون شخص. 

وأهابت النيابة العامة الإماراتية "بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بأن يلتزموا بقوانين الدولة، والحفاظ على قيمها الأصيلة التي تحض على احترام الكافة سواء، وعلى عدم التفرقة بين الناس على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، وأنها ثوابت لا تهاون مع المساس بها". 
 

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أزمة كورونا

دبي تستخدم بلازما الدم في علاج المصابين بكورونا

12 أبريل 2020

بدأت إمارة دبي في علاج المصابين بفيروس كورونا من ذوي الحالات الحرجة، باستخدام بلازما الأشخاص الذي تعافوا من  المرض. ولجأت الإمارة إلى هذه الوسيلة التي تسمى "بلازما الدم" أو "بلازما النقاهة"، بعد أظهرت التجارب السريرية نتائج إيجابية. 

وفي تغريدة له، نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن مدير مؤسسة دبي للرعاية لصحية يونس كاظم قوله، إن الإمارة استندت في خطوتها هذه "إلى النتائج العلمية، التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من الفيروس على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19"

وأوضح كاظم أن عددا من "الأطباء في هيئة الصحة قاموا بوضع بروتوكول العلاج بلازما الدم وفقا للمعايير العالمية"، موضحا أنه تم" وضع شروط التبرع بالبلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج". 

وحتى الآن لا يوجد لقاح أو دواء فعال، في مكافحة وباء كورونا.

ويحاول الأطباء استخدام الأجسام المضادة في البلازما من أجل معالجة أعراض الفيروس على الجسم وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة لمواجهة الفيروس.

والأجسام المضادة هي بروتينات ضمن الجهاز المناعي التكيفي للإنسان وتقوم بتحييد الكائنات التي تمرض الإنسان، بما فيها البكتيريا والفيروسات.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من مليون و 800 ألف شخص حول العالم ووفاة ما لا يقل عن 133 ألفا أخرين، بينهم 3736 حالة إصابة و عشرون حالة وفاة، في الإمارات.