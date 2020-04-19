الإمارات

بعد تهديد أبو ظبي.. باكستان تبدأ بإعادة مواطنيها العالقين في الإمارات

19 أبريل 2020
إمارة دبي اتخذت إجراءات ذكية لتجنب تفشي الفيروس
إمارة دبي اتخذت إجراءات ذكية لتجنب تفشي الفيروس

 بدأت باكستان إعادة بعض مواطنيها من الإمارات التي هددت بإعادة النظر في علاقاتها المتعلقة بالعمالة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها أثناء جائحة فيروس كورونا.

وكتبت القنصلية العامة الباكستانية في دبي على تويتر إن أول رحلة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية غادرت مساء السبت متجهة إلى إسلام اباد وعلى متنها 227 "راكبا عالقا" من دبي وإمارات أخرى.

ولم يتضح موعد انطلاق رحلات أخرى. وذكرت صحيفتان إماراتيتان أن أكثر من 40 ألف باكستاني في البلاد سجلوا أسماءهم لدى القنصلية ليعودوا إلى بلدهم.

وأعلنت الإمارات ودول خليجية أخرى زيادة في حالات العدوى بين العمال المهاجرين من أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون في مساكن مكتظة. 
وتحركت بعض هذه الدول لإعادة تسكينهم في مدارس مغلقة أو في مراكز مخصصة لذلك، وتحاول ترتيب رحلات لإعادتهم إلى دولهم.

وقالت الإمارات الأسبوع الماضي إنها ستعيد النظر في العلاقات المتعلقة بالعمالة مع الدول التي ترفض إجلاء مواطنيها، بما في ذلك الذين فقدوا وظائفهم أو حصلوا على إجازات من العمل، وذلك بعد أن قال سفيرا الهند وباكستان إن بلديهما غير مستعدين لذلك بعد.

وقالت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية على موقعها الإلكتروني إنها لن تتمكن من توفير رحلات عودة إلا لمطار إسلام أباد الدولي بسبب تعليق الرحلات المحلية وإجراءات العزل العام المفروضة في البلاد.

ويمثل ملايين العمال الأجانب، وكثير منهم آسيويون، ركيزة الاقتصادات بمنطقة الخليج ويعملون في قطاعات عطلها انتشار الفيروس.
كما سيؤدي الوباء على الأرجح لتعثر التحويلات المهمة التي يرسلها هؤلاء العمال إلى أوطانهم.
 

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إمارة دبي اتخذت إجراءات ذكية لتجنب تفشي الفيروس
الإمارات

بعد تهديد أبو ظبي.. باكستان تبدأ بإعادة مواطنيها العالقين في الإمارات

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الإمارات

الإمارات.. المعلومات الخاطئة عن كورونا تكلف صاحبها 5500 دولار

18 أبريل 2020
يشير نص قرار الحكومة إلى "أشخاص" فحسب دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.
يشير نص قرار الحكومة إلى "أشخاص" فحسب دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.

أعلنت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت قرار الدولة فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة من ينشرون معلومات طبية بشأن فيروس كورونا المستجد تتعارض مع البيانات الرسمية.

وتهدف هذه الخطوة على ما يبدو إلى مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والشائعات المتصلة بتفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة 37 شخصا في الإمارات، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك حتى يوم الجمعة 6300 حالة.

وقالت الوكالة، نقلا عن القرار الحكومي، إنه "يحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا.. وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول".

ويشير نص قرار الحكومة إلى "أشخاص" فحسب دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.
 