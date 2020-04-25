الإمارات

وحدة متنقلة في دبي لإجراء فحوصات كورونا

25 أبريل 2020
تخفيف القيود في دبي بسب أزمة كورونا
تخفيف القيود في دبي بسب أزمة كورونا

أطلقت دبي وحدة متنقلّة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ستُعنى خصوصا بكبار السن والأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" الجمعة.

وأشارت "وام" إلى أن خدمة إسعاف دبي "قامت بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي".

وأضافت: "تعنى المبادرة بفحص أفراد المجتمع، خاصة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص".

وقرّرت الإمارات الخميس إعادة فتح المراكز التجارية فيها وتخفيف القيود على حركة التنقل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وذلك بعد مرور شهر على إغلاق المراكز لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي إمارة دبي، قالت السلطات إنه تقرر أن تعاود جميع القطاعات الاقتصادية وبينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها في أول أيام رمضان الجمعة، على أن تعمل بنسبة 30 في المئة فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار.

وسجلت الإمارات رسميا حتى الآن أكثر من تسعة آلاف إصابة بالفيروس و59 وفاة.

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تخفيف القيود في دبي بسب أزمة كورونا
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الإمارات

بإجراءات محددة.. الإمارات تعيد فتح المراكز التجارية

23 أبريل 2020
امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020
امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020

قرّرت الإمارات الخميس إعادة فتح المراكز التجارية فيها، وتخفيف القيود على حركة التنقل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وذلك بعد مرور شهر على إغلاق المراكز لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان أنه تقرّر تعديل "برنامج التعقيم" ليصبح من العاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

ويشمل البرنامج منعا للخروج من المنزل إلا لحالات استثنائية بينها شراء المواد الغذائية وبتصريح مسبق فقط، بينما تجري السلطات عمليات تعقيم لوسائل المواصلات والأماكن العامة.

وفي إمارة دبي، قالت السلطات أنه تقرر أن تعاود جميع القطاعات الاقتصادية وبينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها في أول أيام رمضان الجمعة، على أن تعمل بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار.

وستكون فترة التنقل من 6 صباحا إلى 10 مساء من دون تصريح، على أن تفتح المراكز التجارية بين 12 ظهرا إلى 10 مساء. 

كما تم السماح بإعادة المترو للعمل ابتداء من يوم الأحد.

وكانت السلطات في الإمارات قد أعلنت الشهر الماضي إغلاق المراكز التجارية لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تضم "مول الإمارات" حيث يوجد مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. 