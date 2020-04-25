وحدة متنقلة في دبي لإجراء فحوصات كورونا

أطلقت دبي وحدة متنقلّة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ستُعنى خصوصا بكبار السن والأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" الجمعة.

وأشارت "وام" إلى أن خدمة إسعاف دبي "قامت بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي".

«إسعاف دبي» تطلق وحدة متنقلة لفحص «كورونا» https://t.co/lo0vxuAptV pic.twitter.com/X7qqaqwsdq — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) April 24, 2020

وأضافت: "تعنى المبادرة بفحص أفراد المجتمع، خاصة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص".

وقرّرت الإمارات الخميس إعادة فتح المراكز التجارية فيها وتخفيف القيود على حركة التنقل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وذلك بعد مرور شهر على إغلاق المراكز لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي إمارة دبي، قالت السلطات إنه تقرر أن تعاود جميع القطاعات الاقتصادية وبينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها في أول أيام رمضان الجمعة، على أن تعمل بنسبة 30 في المئة فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار.

وسجلت الإمارات رسميا حتى الآن أكثر من تسعة آلاف إصابة بالفيروس و59 وفاة.