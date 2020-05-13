"الإماراتية" تستأنف رحلات دولية.. ودبي تخفف قيود كورونا 

قالت شركة طيران الإمارات في بيان الأربعاء إنها تعتزم استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن اعتبارا من 21 أيار.

كما ستوفر الناقلة رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالإمارات تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا والسماح بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء بدءا من الثلاثاء.

كانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات التي نشرت القرار في ساعة متأخرة من الثلاثاء، فقد شملت التعديلات الجديدة، "مع الحفاظ على كافة التدابير والإجراءات الوقائية المعلنة، مراكز التسوق في دبي وأسلوب عمل متاجرها من ناحية السماح باسترجاع أو استبدال البضائع، وكذلك استخدام غرف القياس وفق ضوابط واشتراطات تضمن سلامة المتسوقين".

وتتضمن التعديلات كذلك فتح الحدائق العامة أمام الجمهور باشتراطات وقائية محددة، وعدم السماح بأية تجمعات لأكثر من 5 أفراد فيها، علاوة على السماح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء، "وفق اشتراطات وقائية صارمة، من أهمها التباعد المكاني بين الأشخاص".

وسيتم أيضا استئناف رحلات الترام ووسائل النقل البحرية وسيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط بحيث لا يتعدى عدد الأفراد خمسة. وستظل المساجد ودور السينما والشواطئ العامة والملاهي الليلية مغلقة.

وحذت إمارات أخرى حذو دبي في تخفيف القيود. ففي أبوظبي عاصمة الإمارات استأنفت بعض مراكز التسوق أعمالها كما أعادت إمارة الشارقة فتح مراكز التسوق والمطاعم.

وسجلت الإمارات حتى الآن 19661 إصابة بالفيروس و203 وفيات وهي ثاني أعلى حصيلة للوفيات بين دول الخليج العربية الست. ولا تكشف عن الحصيلة في كل إمارة على حدة.

وعلى غرار دول الخليج العربية الأخرى، كثفت الإمارات الفحص بعد تسارع تفشي المرض بين المهاجرين ذوي الأجور المتدنية الذين يعيشون في مساكن مكدسة.

وأعلنت الإمارات الثلاثاء بدء الفحص المجاني لجميع مواطنيها وللعمالة المنزلية بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والحوامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

