الإمارات

"الإماراتية" تستأنف رحلات دولية.. ودبي تخفف قيود كورونا 

الحرة / وكالات - واشنطن
13 مايو 2020
عمال يرتدون أدوات الحماية في سوق دبي للمجوهرات- 13 مايو 2020
عمال يرتدون أدوات الحماية في سوق دبي للمجوهرات- 13 مايو 2020

قالت شركة طيران الإمارات في بيان الأربعاء إنها تعتزم استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن اعتبارا من 21 أيار.

كما ستوفر الناقلة رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالإمارات تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا والسماح بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء بدءا من الثلاثاء. 

كانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات التي نشرت القرار في ساعة متأخرة من الثلاثاء، فقد شملت التعديلات الجديدة، "مع الحفاظ على كافة التدابير والإجراءات الوقائية المعلنة، مراكز التسوق في دبي وأسلوب عمل متاجرها من ناحية السماح باسترجاع أو استبدال البضائع، وكذلك استخدام غرف القياس وفق ضوابط واشتراطات تضمن سلامة المتسوقين".

وتتضمن التعديلات كذلك فتح الحدائق العامة أمام الجمهور باشتراطات وقائية محددة، وعدم السماح بأية تجمعات لأكثر من 5 أفراد فيها، علاوة على السماح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء، "وفق اشتراطات وقائية صارمة، من أهمها التباعد المكاني بين الأشخاص".

وسيتم أيضا استئناف رحلات الترام ووسائل النقل البحرية وسيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط بحيث لا يتعدى عدد الأفراد خمسة. وستظل المساجد ودور السينما والشواطئ العامة والملاهي الليلية مغلقة.

وحذت إمارات أخرى حذو دبي في تخفيف القيود. ففي أبوظبي عاصمة الإمارات استأنفت بعض مراكز التسوق أعمالها كما أعادت إمارة الشارقة فتح مراكز التسوق والمطاعم.

وسجلت الإمارات حتى الآن 19661 إصابة بالفيروس و203 وفيات وهي ثاني أعلى حصيلة للوفيات بين دول الخليج العربية الست. ولا تكشف عن الحصيلة في كل إمارة على حدة.

وعلى غرار دول الخليج العربية الأخرى، كثفت الإمارات الفحص بعد تسارع تفشي المرض بين المهاجرين ذوي الأجور المتدنية الذين يعيشون في مساكن مكدسة.

وأعلنت الإمارات الثلاثاء بدء الفحص المجاني لجميع مواطنيها وللعمالة المنزلية بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والحوامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
 

الحرة / وكالات - واشنطن

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عربي ودولي

السلطة الفلسطينية ترفض مساعدات إماراتية أرسلت جوا إلى إسرائيل

الحرة / وكالات - واشنطن
11 يونيو 2020
صورة لطائرة المساعدات الإماراتية التي أرسلت إلى إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية - 20 مايو 2020
صورة لطائرة المساعدات الإماراتية التي أرسلت إلى إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية - 20 مايو 2020

رفضت السلطة الفلسطينية الأربعاء تسلّم مساعدات صحيّة أرسلتها أبوظبي على متن طائرة شحن تابعة لمجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية حطّت مساء الثلاثاء في مطار بن غوريون بتلّ أبيب.

وقد عللت السلطة الفلسطينية سبب رفضها بأن التنسيق الإماراتي تم مع إسرائيل بدلا من أن يتم معهم.

وهذه ثاني مساعدات من نوعها ترسلها الإمارات إلى الفلسطينيين جوّاً عبر مطار بن غوريون في غضون أقلّ من شهر لمساعدتهم على مواجهة جائحة كوفيد-19، وقد رفضت السلطة الفلسطينية تسلّمها على غرار ما فعلت مع شحنة المساعدات الأولى.

وقال الوزير حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، "لقد رفضنا تسلّمها لأنّ التنسيق بشأنها تمّ مباشرة بينهم (الإمارات) وبين إسرائيل".

وأضاف الشيخ لوكالة فرانس برس، "لم نكن طرفاً في التنسيق".

ولا ترتبط الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل على غرار غالبية الدول العربية، لكنّ الدولة الخليجية الثرية سمحت في الفترة الأخيرة لرياضيين ومسؤولين إسرائيليين بدخول أراضيها للمشاركة في فعاليات دولية ومؤتمرات. 

وفي أواسط مايو أرسلت الإمارات أول رحلة تعلن عنها الدولة الخليجية إلى إسرائيل محمّلة مساعدات لدعم الفلسطينيين في مكافحة كوفيد-19، سيّرتها أيضاً مجموعة "الاتحاد للطيران" لكن الطائرة لم تحمل يومها شعار الشركة الحكومية الإماراتية خلافاً للطائرة الثانية التي حطّت مساء الثلاثاء في المطار الإسرائيلي، في سابقة من نوعها.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال الثلاثاء إنّ السلطة الفلسطينية لم تتبلّغ بالرحلة.

وصرّح للصحافيين في مقرّ السلطة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية أنّ السلطة لا علم لها بتلك المساعدات و"لم ينسّق معنا بشأنها"، مبدياً ترحيبه بأي مساعدات دولية بشرط أن تتمّ وفق تنسيق مباشر.

 

الحرة / وكالات - واشنطن