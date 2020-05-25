أسراب جراد في دبي.. والبلدية: الأمور تحت السيطرة

انتقد مغردون إماراتيون السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بسبب رفضها استلام مساعدات إماراتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر طائرة هبطت في إسرائيل بحجة عدم التنسيق مع القيادات الفلسطينية.

وكانت طائرة إماراتية تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" حطّت في مطار إسرائيلي في تل أبيب الثلاثاء محملة بمساعدات للفلسطينيين، في أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

📸🎥 لأول مرة.. شاهد هبوط طائرة إماراتية بمطار تل أبيب



حطت مساء يوم الثلاثاء ولأول مرة، طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية في تل أبيب.

وكان شركة "الاتحاد للطيران" قد قالت إنها نقلت شحنة إمدادات طبية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل. pic.twitter.com/s0GeXLMPn1 — تألمت فتعلمت (@hussin413100) May 20, 2020

وشملت المساعدات 14 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية، بالإضافة إلى 10 من أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي خطوة مفاجئة رفض المسؤولون في السلطة الفلسطينية استلام المساعدات، حيث قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، الخميس، إن الإمارات لم تُنسق مع أي جهة فلسطينية رسمية، بشأن المساعدات الطبية.

وأضاف اشتية "لا علم لنا بالموضوع، ولم يتم التنسيق معنا، ولا مع سفيرنا في الإمارات".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات "دون التنسيق معنا."

وقوبلت الخطوة الفلسطينية بموجة من الغضب على الجانب الإماراتي، حيث اتهم مغردون المسؤولين الفلسطينيين بـ"الازدواجية" والخضوع لضغوط دول معينة.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي ماجد الرئيسي في تغريدة على تويتر إن رفض السلطة الفلسطينية للمساعدات الإماراتية جاء نتيجة "ضغط من قبل قطر وتركيا".

رفض السلطة الفلسطينية للمساعدات الاماراتية قرار مسيس جاء بضغط من تركيا و قطر ، قامت الإمارات بما عليها ، و لا يرد الكريم إلا اللئيم — ماجد الرئيسي 🇦🇪 (@majedalraeesi1) May 21, 2020

وكتب المحلل خالد الزعتر "نقبل أموال قطرية تأتي عبر مطار إسرائيل، لكن لانقبل مساعدات طبية إماراتية".

نقبل أموال قطرية تأتي عبر مطار إسرائيل، لكن لانقبل مساعدات طبية إماراتية ، السبب الرئيسي ان الجماعه في #فلسطين يقبلون ( بالكاش 💵 ) المساعدات الطبيه لايستفيدون منها في فسادهم ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) May 21, 2020

وألمح الزعتر إلى أن الرفض الفلسطيني للمساعدات الإماراتية يندرج في إطار "الفساد".

من جهتها انتقدت الإعلامية اللبنانية المقيمة في الإمارات ماريا معلوف "ازدواجية" السلطة الفلسطينية في التعاطي مع ملف المساعدات الإماراتية، مشيرة إلى أنهم يقبلون بدخول "الصهاريج" عبر إسرائيل ولكنهم يرفضون استقبال المساعدات الطبية.

لا أعلم لماذا كل هذا السعار الإعلامي من الفلسطينيين تجاه دخول طائرة اماراتية تحمل مساعدات طبية للسلطة الفلسطينية عبر مطار تل أبيب؟...او ليست هناك عشرات الصهاريج تدخل يوميا إلى قطاع غزة من الحكومة الإسرائيلية؟الم تشتري إسرائيل معدات طبية من تركيا التي عرضت المساعدة #ماريا_معلوف — Maria Maaloof (@bilarakib) May 21, 2020

وقال الكاتب والصحفي الإماراتي محمد الحمادي إن السلطة الفلسطينية ترفض مساعدات طبية إماراتية لمكافحة فيروس كورونا بحجة أنها وصلت عبر مطار إسرائيلي وأن ذلك يمس السيادة الفلسطينية.

وأضاف "قبل ذلك ولأكثر من مرة لم ترفض السلطة المساعدات التركية التي وصلتها عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية ولم نسمعها تتكلم عن السيادة."

السلطة الفلسطينية ترفض مساعدات طبية إماراتية لمكافحة فيروس #كورونا

الحجة إن المساعدات وصلت عبر مطار اسرائيلي وان ذلك يمس السيادة الفلسطينية



قبل ذلك ولأكثر من مرة لم ترفض السلطة المساعدات التركية التي وصلتها عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية ولم نسمعها تتكلم عن السيادة 🤔 pic.twitter.com/WQcA4lfEUe — محمد الحمادي 🇦🇪 (@MEalhammadi) May 21, 2020

يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية أحصت أكثر من 380 إصابة بفيروس كورونا بينها 20 حالة في قطاع غزة وحالتي وفاة في الضفة الغربية.