الإمارات

الإمارات تكشف موعد مواصلة العمل في المؤسسات الحكومية

الحرة / خاص - واشنطن
27 مايو 2020
سيتم السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والحوامل بالعمل من المنزل
سيتم السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والحوامل بالعمل من المنزل

قررت الإمارات عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الحكومة الاتحادية بنسبة 30 في المئة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وذلك في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع الالتزام بتدابير الوقاية المكثفة من وباء كورونا الفيروسي، وفقا لبيان حكومي.

وكانت عدة دول، بينها الإمارات، قررت تنفيذ خطط لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر آليات حذرة تهدف لإنعاش الاقتصاد المتوقف منذ حوالي ثلاثة أشهر، مع إجراءات احترازية تمنع انفجار موجة ثانية من الوباء الذي أرهق العالم.

إمارة دبي قررت العودة إلى العمل في المقار الحكومية بنسبة 50 في المئة، وصولا إلى 100 في المئة بحلول الرابع عشر من يونيو، وذلك بتوجيهات من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نشرها مكتب دبي  الإعلامي الأربعاء، في تغريدة على حسابه بتويتر:

وسيتم السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والحوامل بالعمل من المنزل، بحسب البيان.

وكان ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد قد أعلن بدء استئناف الحركة الاقتصادية رابع أيام عيد الفطر، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءا من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلا اعتبارا من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.

وأكد ولي العهد ضرورة مواصلة كافة الجهات المعنية في إمارة دبي لجهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة سواء المواطنين أو المقيمين وفي كافة الأوقات.

وبحسب مكتب دبي الإعلامي فإن قرار استئناف الحركة الاقتصادية سيشمل مرافق البيع بالتجزئة والجملة، كما أن المطار سيعمل على إعادة المقيمين في الدولة والمسافرين إلى وجهات أخرى "ترانزيت".

وأضاف المكتب الإعلامي، أن القرار يشمل العيادات بما فيها الأذن والأنف والحنجرة، مشيراً إلى توسيع نطاق العمليات الاختبارية، وتقتصر الخدمة على إجراء العمليات التي تستغرق ساعتين ونصف فما دون.

ويشمل القرار أيضا، معاهد التعليم والتدريب ومراكز تدريب وعلاج الأطفال، إضافة إلى الأكاديميات والصالات الرياضية الداخلية، ونوادي اللياقة البدنية.

ويسمح القرار لدور السينما بالعمل مع مراعاة التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، إضافة إلى نشاطات التسلية والترفيه والمزادات ومراكز تعهيد الخدمات الحكومية.

يشار إلى أن الإمارات هي ثالث أكثر الدول العربية تضررا من الفيروس بعد السعودية وقطر، فقد سجلت أكثر من 30 ألف إصابة و 250 حالة وفاة.

الحرة / خاص - واشنطن

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سيتم السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والحوامل بالعمل من المنزل
الإمارات

الإمارات تكشف موعد مواصلة العمل في المؤسسات الحكومية

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الإمارات

أسراب جراد في دبي.. والبلدية: الأمور تحت السيطرة

الحرة - واشنطن
25 مايو 2020
الرياح التي هبت على دبي خلال أول أيام العيد جاءت محملة بالجراد
الرياح التي هبت على دبي خلال أول أيام العيد جاءت محملة بالجراد

قالت بلدية دبي، الأحد، إن أسراب الجراد التي انتشرت في مناطق بالإمارة، جاءت نتيجة موجة الرياح التي شهدتها مناطقها مؤخرا، مؤكدة أن الوضع مطمئن، ولا توجد أي خطورة.

وأوضحت البلدية، في تصريحات نقلتها صحيفة الإمارات اليوم المحلية، أن "الرياح التي هبت على الإمارة، خلال أول أيام العيد، جاءت محملة بالجراد، وأسهمت في انتشاره ببعض المناطق بكميات محدودة".

وأكدت البلدية أن فرق مكافحة الحشرات تكثف جهودها للقضاء على أسراب الجراد نهائياً، وأن الأمور تحت السيطرة، ولا تدعو إلى القلق. 

الحرة - واشنطن