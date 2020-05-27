الإمارات تكشف موعد مواصلة العمل في المؤسسات الحكومية

قررت الإمارات عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الحكومة الاتحادية بنسبة 30 في المئة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وذلك في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع الالتزام بتدابير الوقاية المكثفة من وباء كورونا الفيروسي، وفقا لبيان حكومي.

وكانت عدة دول، بينها الإمارات، قررت تنفيذ خطط لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر آليات حذرة تهدف لإنعاش الاقتصاد المتوقف منذ حوالي ثلاثة أشهر، مع إجراءات احترازية تمنع انفجار موجة ثانية من الوباء الذي أرهق العالم.

إمارة دبي قررت العودة إلى العمل في المقار الحكومية بنسبة 50 في المئة، وصولا إلى 100 في المئة بحلول الرابع عشر من يونيو، وذلك بتوجيهات من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نشرها مكتب دبي الإعلامي الأربعاء، في تغريدة على حسابه بتويتر:

بتوجيهات محمد بن راشد، حمدان بن محمد يعتمد عودة العمل في مكاتب الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي بنسبة 50% اعتباراً من الأحد المقبل. #دبي https://t.co/OGczl5g1sQ

"صورة أرشيفية" pic.twitter.com/xDIfSIhQs2 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 27, 2020

وسيتم السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والحوامل بالعمل من المنزل، بحسب البيان.

وكان ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد قد أعلن بدء استئناف الحركة الاقتصادية رابع أيام عيد الفطر، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءا من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلا اعتبارا من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.

وأكد ولي العهد ضرورة مواصلة كافة الجهات المعنية في إمارة دبي لجهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة سواء المواطنين أو المقيمين وفي كافة الأوقات.

وبحسب مكتب دبي الإعلامي فإن قرار استئناف الحركة الاقتصادية سيشمل مرافق البيع بالتجزئة والجملة، كما أن المطار سيعمل على إعادة المقيمين في الدولة والمسافرين إلى وجهات أخرى "ترانزيت".

وأضاف المكتب الإعلامي، أن القرار يشمل العيادات بما فيها الأذن والأنف والحنجرة، مشيراً إلى توسيع نطاق العمليات الاختبارية، وتقتصر الخدمة على إجراء العمليات التي تستغرق ساعتين ونصف فما دون.

ويشمل القرار أيضا، معاهد التعليم والتدريب ومراكز تدريب وعلاج الأطفال، إضافة إلى الأكاديميات والصالات الرياضية الداخلية، ونوادي اللياقة البدنية.

ويسمح القرار لدور السينما بالعمل مع مراعاة التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، إضافة إلى نشاطات التسلية والترفيه والمزادات ومراكز تعهيد الخدمات الحكومية.

يشار إلى أن الإمارات هي ثالث أكثر الدول العربية تضررا من الفيروس بعد السعودية وقطر، فقد سجلت أكثر من 30 ألف إصابة و 250 حالة وفاة.