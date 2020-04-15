بعد أوباما وساندرز.. وارن تعلن دعمها لبايدن في سباق الرئاسة الأميركية

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن الأربعاء دعمها لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وقالت السناتورة التقدمية في مقطع فيديو نُشر على تويتر: "في أوقات الأزمات هذه، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعيد الرئيس المقبل ثقة الأميركيين بحكومة جيدة وفعالة... ولا يسعنا أن ندع دونالد ترامب يواصل تعريض حياة ووظائف الأميركيين للخطر. لهذا السبب أنا فخورة بدعم جو بايدن" للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee— Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020
وحظيت إليزابيث وارن، 70 عاما، بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في الخامس من مارس الماضي. وتحفظت منذ ذلك الحين عن إعلان دعمها.
وبدوره أعلن السناتور المستقل بيرني ساندرز، أبرز منافسين بايدن، دعمه ترشيح نائب الرئيس السابق الاثنين.
ثم أعقبه الثلاثاء الرئيس السابق باراك أوباما الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الديموقراطيين ولديه ثقل في الحزب.
وتحدث الثلاثة عن السنوات الثماني التي قضاها جو بايدن نائبا للرئيس، عندما أشرف بشكل خاص على تنفيذ خطة انتعاش اقتصادي ضخمة للخروج من الأزمة المالية لعام 2007- 2008، وكذلك عن "تعاطفه" مع الآخرين.
وقالت إليزابيث وارن: "لكن عندما يرحل دونالد ترامب، سيتعين علينا القيام بأكثر من شفاء جراح الأمة التي تعاني مرارة الانقسام. سيتعين علينا إعادة بناء بلدنا وتحويله. ولقد أمكنني بالفعل أن أرى كيف ساعد جو بايدن الأمة على إعادة بناء نفسها".
وتسببت جائحة فيروس كورونا بتعطيل الحملة الانتخابية على أرض الواقع.