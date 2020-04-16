وارن تعلق على إمكانية التحالف مع بايدن

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن الخميس أنها لن ترفض خوض السباق إلى البيت الأبيض إلى جانب متصدر الانتخابات التمهيدية جو بادين.

وأجابت وارن في تصريح لشبكة "أن بي سي" بـ"نعم" لدى سؤالها عما إذا كانت ستقبل عرضا من بايدن لتكون نائبة له.

ورفض متحدث باسم حملة نائب الرئيس السابق التعليق على تصريح السناتورة التقدمية من ولاية ماساتشوستس.

وكانت وارن قد أعلنت الأربعاء دعمها لبايدن في السباق إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحظيت إليزابيث وارن، 70 عاما، بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في الخامس من مارس الماضي.

وقالت في مقطع فيديو نُشر على تويتر الأربعاء: "أنا فخورة بدعم جو بايدن" للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.