الانتخابات الأميركية 2020

وارن تعلق على إمكانية التحالف مع بايدن

16 أبريل 2020
وارن تعلق على إمكانية أن تكون نائبة لبايدن
وارن تعلق على إمكانية أن تكون نائبة لبايدن

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن الخميس أنها لن ترفض خوض السباق إلى البيت الأبيض إلى جانب متصدر الانتخابات التمهيدية جو بادين.

وأجابت وارن في تصريح لشبكة "أن بي سي" بـ"نعم" لدى سؤالها عما إذا كانت ستقبل عرضا من بايدن لتكون نائبة له.

ورفض متحدث باسم حملة نائب الرئيس السابق التعليق على تصريح السناتورة التقدمية من ولاية ماساتشوستس.

وكانت وارن قد أعلنت الأربعاء دعمها لبايدن في السباق إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحظيت إليزابيث وارن، 70 عاما، بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في الخامس من مارس الماضي.

وقالت في مقطع فيديو نُشر على تويتر الأربعاء: "أنا فخورة بدعم جو بايدن" للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

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الانتخابات الأميركية 2020

بعد أوباما وساندرز.. وارن تعلن دعمها لبايدن في سباق الرئاسة الأميركية

15 أبريل 2020
وارن نشرت مقطع فيديو أشادت فيه بجهود بايدن
وارن نشرت مقطع فيديو أشادت فيه بجهود بايدن

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن الأربعاء دعمها لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقالت السناتورة التقدمية في مقطع فيديو نُشر على تويتر: "في أوقات الأزمات هذه، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعيد الرئيس المقبل ثقة الأميركيين بحكومة جيدة وفعالة... ولا يسعنا أن ندع دونالد ترامب يواصل تعريض حياة ووظائف الأميركيين للخطر. لهذا السبب أنا فخورة بدعم جو بايدن" للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

 

وحظيت إليزابيث وارن، 70 عاما، بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في الخامس من مارس الماضي. وتحفظت منذ ذلك الحين عن إعلان دعمها.

وبدوره أعلن السناتور المستقل بيرني ساندرز، أبرز منافسين بايدن، دعمه ترشيح نائب الرئيس السابق الاثنين.

ثم أعقبه الثلاثاء الرئيس السابق باراك أوباما الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الديموقراطيين ولديه ثقل في الحزب.

وتحدث الثلاثة عن السنوات الثماني التي قضاها جو بايدن نائبا للرئيس، عندما أشرف بشكل خاص على تنفيذ خطة انتعاش اقتصادي ضخمة للخروج من الأزمة المالية لعام 2007- 2008، وكذلك عن "تعاطفه" مع الآخرين.

وقالت إليزابيث وارن: "لكن عندما يرحل دونالد ترامب، سيتعين علينا القيام بأكثر من شفاء جراح الأمة التي تعاني مرارة الانقسام. سيتعين علينا إعادة بناء بلدنا وتحويله. ولقد أمكنني بالفعل أن أرى كيف ساعد جو بايدن الأمة على إعادة بناء نفسها".

وتسببت جائحة فيروس كورونا بتعطيل الحملة الانتخابية على أرض الواقع.