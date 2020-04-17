الانتخابات الأميركية 2020

قوانين نادرة.. مجلس النواب الأميركي يبحث حلولا للانتخابات الأميركية وسط الجائحة 

17 أبريل 2020
قد تتيح القوانين التصويت بالإنابة
قد تتيح القوانين التصويت بالإنابة

يبحث أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي تقديم مقترح لسن قوانين نادرة تتيح التصويت بالإنابة في الانتخابات الأميركية المقبلة تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لما ذكرته أسوشييتد برس، الخميس. 

وقد تتيح هذه القوانين الصادرة عن لجنة القوانين النيابية، أن يمنح أحد المشرعين الغائبين عن جلسات التصويت مشرعا آخر يحضر الجلسات بتعليماته. 

وتدعم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي المقترح الذي تمت مناقشته في جلسة خاصة مساء الخميس. 

وبهذا ستتاح الفرصة أمام الكونغرس استقبال الأصوات عن بعد، وسط مخاوف من عدم توفر الأصوات المتعلقة بالمرشحين لمواجهة أي تعطل في أعمال الكونغرس بسبب انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس المستجد. 

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الانتخابات الأميركية 2020

قوانين نادرة.. مجلس النواب الأميركي يبحث حلولا للانتخابات الأميركية وسط الجائحة 

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الانتخابات الأميركية 2020

وارن تعلق على إمكانية التحالف مع بايدن

16 أبريل 2020
وارن تعلق على إمكانية أن تكون نائبة لبايدن
وارن تعلق على إمكانية أن تكون نائبة لبايدن

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن الخميس أنها لن ترفض خوض السباق إلى البيت الأبيض إلى جانب متصدر الانتخابات التمهيدية جو بادين.

وأجابت وارن في تصريح لشبكة "أن بي سي" بـ"نعم" لدى سؤالها عما إذا كانت ستقبل عرضا من بايدن لتكون نائبة له.

ورفض متحدث باسم حملة نائب الرئيس السابق التعليق على تصريح السناتورة التقدمية من ولاية ماساتشوستس.

وكانت وارن قد أعلنت الأربعاء دعمها لبايدن في السباق إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحظيت إليزابيث وارن، 70 عاما، بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في الخامس من مارس الماضي.

وقالت في مقطع فيديو نُشر على تويتر الأربعاء: "أنا فخورة بدعم جو بايدن" للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.