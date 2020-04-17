قوانين نادرة.. مجلس النواب الأميركي يبحث حلولا للانتخابات الأميركية وسط الجائحة 

يبحث أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي تقديم مقترح لسن قوانين نادرة تتيح التصويت بالإنابة في الانتخابات الأميركية المقبلة تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لما ذكرته أسوشييتد برس، الخميس.

وقد تتيح هذه القوانين الصادرة عن لجنة القوانين النيابية، أن يمنح أحد المشرعين الغائبين عن جلسات التصويت مشرعا آخر يحضر الجلسات بتعليماته.

وتدعم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي المقترح الذي تمت مناقشته في جلسة خاصة مساء الخميس.

وبهذا ستتاح الفرصة أمام الكونغرس استقبال الأصوات عن بعد، وسط مخاوف من عدم توفر الأصوات المتعلقة بالمرشحين لمواجهة أي تعطل في أعمال الكونغرس بسبب انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس المستجد.