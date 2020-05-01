بين كورونا واتهامات التحرش.. هل تغير موقف الأميركيين تجاه مرشحي الرئاسة الأميركية؟

تتغير اتجاهات الرأي العام في الولايات المتحدة أو تتبدل كليا بحسب الوضع السياسي القائم والأحداث والأزمات الكبيرة.

ويبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين من الرئيس دونالد ترامب والمرشح الأوفر حظا لمواجهته نائب الرئيس الأسبق جو بادين.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع IBD/TIPP المعني بقياس أداء الرئيس الأميركي أن ترامب وبادين متقاربان في الوقت الحالي فقد حصل كلاهما على دعم 43 في المئة من الناخبين المسجلين في مايو.

وكان بايدن قد تقدم على ترامب بنسبة 47 في المئة في مطلع أبريل الماضي، ما يعكس حدوث تراجع في نسبة التأييد له.

وأظهر هذا الاستطلاع أيضا تراجع شعبية بايدن وسط الديمقراطيين إذ حصل على تأييد نسبة 83 في المئة مقارنة بـ89 في المئة الشهر الماضي.

وكان بادين الذي أصبح من شبه المؤكد أن يمثل الحزب الديمقراطي في معركة الرئاسة المقبلة قد واجه اتهامات بالتحرش الجنسي خلال الفترة الماضية.

ترامب أيضا واجه انتقادات تتعلق بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد أظهر الاستطلاع أن نسبة الرضا عن أدائه وعدم الرضا في شهر مايو بلغت كلاهما 44 في المئة، وهي النسبة ذاتها الشهر الماضي، وقد كانت نسبة الرضا 43 في المئة أواخر يناير، فيما كانت عدم الرضا 51 في المئة.

وهناك حالة من الرضا عن أداء الرئيس الأميركي فيما يتعلق بالاقتصاد.