الانتخابات الأميركية 2020

بين كورونا واتهامات التحرش.. هل تغير موقف الأميركيين تجاه مرشحي الرئاسة الأميركية؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين
يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين

تتغير اتجاهات الرأي العام  في الولايات المتحدة أو تتبدل كليا بحسب الوضع السياسي القائم والأحداث والأزمات الكبيرة.

ويبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين من الرئيس دونالد ترامب والمرشح الأوفر حظا لمواجهته نائب الرئيس الأسبق جو بادين.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع IBD/TIPP المعني بقياس أداء الرئيس الأميركي أن ترامب وبادين متقاربان في الوقت الحالي فقد حصل كلاهما على دعم 43 في المئة من الناخبين المسجلين في مايو.

وكان بايدن قد تقدم على ترامب بنسبة 47 في المئة في مطلع أبريل الماضي، ما يعكس حدوث تراجع في نسبة التأييد له.

وأظهر هذا الاستطلاع أيضا تراجع شعبية بايدن وسط الديمقراطيين إذ حصل على تأييد نسبة 83 في المئة مقارنة بـ89 في المئة الشهر الماضي.

وكان بادين الذي أصبح من شبه المؤكد أن يمثل الحزب الديمقراطي في معركة الرئاسة المقبلة قد واجه اتهامات بالتحرش الجنسي خلال الفترة الماضية.

ترامب أيضا واجه انتقادات تتعلق بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد أظهر الاستطلاع أن نسبة الرضا عن أدائه وعدم الرضا في شهر مايو بلغت كلاهما 44 في المئة، وهي النسبة ذاتها الشهر الماضي، وقد كانت نسبة الرضا 43 في المئة أواخر يناير، فيما كانت عدم الرضا 51 في المئة.

وهناك حالة من الرضا عن أداء الرئيس الأميركي فيما يتعلق بالاقتصاد.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن

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يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين
الانتخابات الأميركية 2020

بين كورونا واتهامات التحرش.. هل تغير موقف الأميركيين تجاه مرشحي الرئاسة الأميركية؟

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أميركا

"لم يحصل أبدا".. بايدن ينفي الاعتداء الجنسي على مساعدته

الحرة / وكالات - واشنطن
01 مايو 2020
يواجه بايدن مزاعم قد تؤثر على انتخابه.
يواجه بايدن مزاعم قد تؤثر على انتخابه.

نفى المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن رسمياً الجمعة اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهتها إليه مساعدة سابقة، في قضية تعود إلى التسعينيات.

وأكد نائب الرئيس الأميركي السابق في بيان شخصي أن "هذه (الادعاءات) غير صحيحة. لم يحصل ذلك أبداً".

واتهمت امرأة من كاليفورنيا تدعى تارا ريد، عملت مساعدة للموظفين في مكتب بايدن بمجلس الشيوخ الأميركي من ديسمبر 1992 إلى أغسطس 1993، نائب الرئيس السابق بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا.

وقالت ريد في مقابلات إعلامية أن السيناتور الأميركي بايدن قام بدفعها نحو جدار ودس يده أسفل تنورتها.

وقال أشخاص آخرون في مقابلات إعلامية إن ريد أخبرتهم فيما بعد عن واقعة مع بايدن، شملت امرأتين أكدتا بعض التفاصيل في قصة نشرها موقع بيزنس إنسايدر الإخباري الاثنين الماضي.

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن