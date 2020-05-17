الانتخابات الأميركية 2020

بسبب كورونا.. نائب أميركي يعدل عن المشاركة في انتخابات الرئاسة

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
جاستن أماش اتخذ القرار بعد "تفكير"
جاستن أماش اتخذ القرار بعد "تفكير"

أعلن عضو سابق في الحزب الجمهوري، صوت لصالح عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل لأسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب المستقل عن ولاية ميشيغان في مجلس النواب الأميركي جاستن أماش في سلسلة تغريدات، السبت، إنه كان يدرس الترشح عن الحزب الليبرتاري (حزب سياسي يعتنق الأفكار الليبرالية) لكنه قرر العدول عن هذا القرار.

وأوضح أنه أمضى قرابة ثلاثة أسابيع في تقييم هذا القرار، وتحدث مع مستشارين وأفراد من عائلته وأصدقائه وبعد "الكثير من التأمل" خلص إلى أن "الظروف لا تصلح" لنجاحه مرشحا للرئاسة هذا العام وبالتالي لن يترشح.

وألمح إلى أن الوباء الحالي سيعيق بشكل كبير قدرته على نجاح حملته "بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي" لذلك سيضطر "المرشحون الأقل شهرة" إلى الاعتماد على "الفرص الإعلامية للوصول إلى الناس".

وأشار إلى أنه بسبب الأزمة الحالية فإن الأميركيين أصبحوا مهتمين بحياتهم اليومية أكثر من اهتمامهم بالمناظرات السياسية وهي "أولويات" أصبحت تركز عليها وسائل الإعلام.

وأشار كذلك إلى "تحديات لجمع الأموال" بسبب "الاقتصاد الراكد" لأنه سيعيق قدرته على توجيه إعلانات لحملته الانتخابية.

الجدير بالذكر أن أماش ترك الحزب الجمهوري بعد خلافات شديدة مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ليصبح عضوا مستقلا في الكونغرس، وانضم إلى الديمقراطيين في مجلس النواب للتصويت لصالح مساءلة ترامب، التي أسدل عليها الستار في مجلس الشيوخ العام الماضي.

الحرة - واشنطن

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جاستن أماش اتخذ القرار بعد "تفكير"
الانتخابات الأميركية 2020

بسبب كورونا.. نائب أميركي يعدل عن المشاركة في انتخابات الرئاسة

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الانتخابات الأميركية 2020

بين كورونا واتهامات التحرش.. هل تغير موقف الأميركيين تجاه مرشحي الرئاسة الأميركية؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين
يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين

تتغير اتجاهات الرأي العام  في الولايات المتحدة أو تتبدل كليا بحسب الوضع السياسي القائم والأحداث والأزمات الكبيرة.

ويبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين من الرئيس دونالد ترامب والمرشح الأوفر حظا لمواجهته نائب الرئيس الأسبق جو بادين.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع IBD/TIPP المعني بقياس أداء الرئيس الأميركي أن ترامب وبادين متقاربان في الوقت الحالي فقد حصل كلاهما على دعم 43 في المئة من الناخبين المسجلين في مايو.

وكان بايدن قد تقدم على ترامب بنسبة 47 في المئة في مطلع أبريل الماضي، ما يعكس حدوث تراجع في نسبة التأييد له.

وأظهر هذا الاستطلاع أيضا تراجع شعبية بايدن وسط الديمقراطيين إذ حصل على تأييد نسبة 83 في المئة مقارنة بـ89 في المئة الشهر الماضي.

وكان بادين الذي أصبح من شبه المؤكد أن يمثل الحزب الديمقراطي في معركة الرئاسة المقبلة قد واجه اتهامات بالتحرش الجنسي خلال الفترة الماضية.

ترامب أيضا واجه انتقادات تتعلق بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد أظهر الاستطلاع أن نسبة الرضا عن أدائه وعدم الرضا في شهر مايو بلغت كلاهما 44 في المئة، وهي النسبة ذاتها الشهر الماضي، وقد كانت نسبة الرضا 43 في المئة أواخر يناير، فيما كانت عدم الرضا 51 في المئة.

وهناك حالة من الرضا عن أداء الرئيس الأميركي فيما يتعلق بالاقتصاد.

الحرة / ترجمات - واشنطن