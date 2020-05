بسبب كورونا.. نائب أميركي يعدل عن المشاركة في انتخابات الرئاسة

أعلن عضو سابق في الحزب الجمهوري، صوت لصالح عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل لأسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب المستقل عن ولاية ميشيغان في مجلس النواب الأميركي جاستن أماش في سلسلة تغريدات، السبت، إنه كان يدرس الترشح عن الحزب الليبرتاري (حزب سياسي يعتنق الأفكار الليبرالية) لكنه قرر العدول عن هذا القرار.

وأوضح أنه أمضى قرابة ثلاثة أسابيع في تقييم هذا القرار، وتحدث مع مستشارين وأفراد من عائلته وأصدقائه وبعد "الكثير من التأمل" خلص إلى أن "الظروف لا تصلح" لنجاحه مرشحا للرئاسة هذا العام وبالتالي لن يترشح.

I’ve spent nearly three weeks assessing the race, appearing in media, talking to delegates and donors, watching the Libertarian Party’s convention plan unfold, and gathering feedback from family, friends, and other advisers.