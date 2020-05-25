الانتخابات الأميركية 2020

في يوم الذكرى.. بايدن يغادر منزله لأول مرة منذ شهرين

أسوشيتد برس
25 مايو 2020
جو بايدن وزوجته جيل خلال إحيائهما يوم الذكرى
جو بايدن وزوجته جيل خلال إحيائهما يوم الذكرى

ظهر المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، لأول مرة خارج منزله منذ أكثر من شهرين، خلال إحيائه يوم الذكرى الاثنين.

ووضع بايدن وزوجته جيل، اللذان كانا يرتديان كمامتين سوداوين، إكليل زهور في حديقة المحاربين القدامى قرب منزله في ولاية ديلاوير. 

ومنذ الإلغاء المفاجئ في 10 مارس لتجمع في كليفلاند في بداية جائحة كورونا، قام بايدن بمعظم نشاطات حملته من منزله في ويلمينغتون.

ويعد الظهور خطوة مهمة في حملة الرئاسة التي جمدت تقريبا بسبب تفشي كورونا.

وبالرغم من الشك في إمكانية إقامة الفعاليات التقليدية كالتجمعات والمؤتمرات الرئاسية، يشير ظهور بايدن إلى أنه لن يقضي الشهور الخمسة المتبقية حتى الانتخابات بالكامل في منزله، وفق وكالة أسوشيتد برس.

بايدن يغادر منزله لأول مرة خلال شهرين

وعرقل فيروس كورونا تقريبا كل أوجه الحياة الأميركية وغير قواعد الانتخابات.

ويقول الرئيس دونالد ترامب إنه يستحق فترة ثانية في الرئاسة بسبب الاقتصاد القوي، الذي تبخر، فيما ارتفعت نسبة البطالة لمستويات لم تر منذ الكساد الكبير.

وكسناتور مخضرم ونائب رئيس سابق، يحاول بايدن أن يصور نفسه على أنه شخص ذو خبرة وتعاطف لقيادة البلاد والخروج من الأزمة.

وتكيف بايدن مع فترة فيروس كورونا ببناء استوديو تلفزيوني في منزله، والذي استخدمه للظهور في برامج الأخبار والبرامج الحوارية الليلية وفعاليات الحملة عبر الإنترنت. وشاب بعض تلك الجهود أعطال تقنية ولحظات محرجة أخرى.

ويشعر بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين بالقلق الواضح من أن بايدن يترك مساحة أكبر من اللازم لترامب ببقائه في المنزل. وقد انتقد الرئيس نفسه بايدن لخوض حملته تقريبا من قبو منزله.

ويقول مستشارو بايدن إنه يخطط للعودة إلى أنشطة الحملة المعتادة في لحظة ما، بما يشمل السفر إلى الولايات المتنازع على أصوات ناخبيها، لكنهم لا يريدون التسرع ويفضلون الاعتماد على نصيحة خبراء الصحة والسلطات بالبقاء في المنزل واتباع توصيات التباعد الاجتماعي.

وفي حين فرضت قيود أيضا على أنشطة ترامب، إلا أنه خرج بشكل تدريجي خارج حدود البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة، ليزور بصفته الرئاسية ولايات حاسمة مثل أريزونا وميشيغن وبنسلفانيا.

ولأول مرة منذ إعلانه حالة الطوارئ في مارس، مارس ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لعبة الجولف ما أثار انتقادات له من قبل بايدن وآخرين، في ظل ارتفاع حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى قرابة 100 ألف.

أسوشيتد برس

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جو بايدن وزوجته جيل خلال إحيائهما يوم الذكرى
الانتخابات الأميركية 2020

في يوم الذكرى.. بايدن يغادر منزله لأول مرة منذ شهرين

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المحكمة العليا الأميركية ترفض الكشف عن محتوى محجوب في تقرير مولر

الحرة / وكالات - واشنطن
21 مايو 2020
حجبت وزارة العدل أجزاء من تقرير مولر يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عنها
حجبت وزارة العدل أجزاء من تقرير مولر يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عنها

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، إطلاع لجنة من مجلس النواب يقودها الديمقراطيون على أجزاء حجبتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من التقرير الذي أعده المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وأوقفت المحكمة حكما صدر في مارس عن محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا "العاصمة واشنطن"، بضرورة إتاحة المحتوى المحذوف للمشرعين.

وبذلك تستطيع الإدارة الآن الطعن رسميا على هذا الحكم، مما يعني أن القرار النهائي قد لا يصدر بحلول الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري للفوز بولاية ثانية لأربع سنوات.

وكان المحقق الخاص روبرت مولر أعلن في يوليو من العام الماضي، أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية لا يبرئ دونالد ترامب بشكل تام، بخاصة من شبهات إعاقة سير العدالة، خلافا لما يؤكده الرئيس الأميركي.

وتحدث مولر في تقريره عن الجهود الروسية في مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت تواطؤا بين موسكو وفريق حملة ترامب الانتخابية، على الرغم من تواصل متكرر بينهما.

وقد حجبت وزارة العدل أجزاء من التقرير، يطالب المشرعون الديمقراطيون بالكشف عنها.

 

الحرة / وكالات - واشنطن