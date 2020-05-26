الانتخابات الأميركية 2020

بسبب قيود كورونا.. ترامب يهدد بنقل مؤتمر الحزب الجمهوري من نورث كارولينا

الحرة / وكالات - واشنطن
26 مايو 2020
ترامب منزعج من التشدد بتطبيق قيود التباعد الاجتماعي المفروضة في نورث كارولينا
ترامب منزعج من التشدد بتطبيق قيود التباعد الاجتماعي المفروضة في نورث كارولينا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بأنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس، من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات.

وأرغمت جائحة كوفيد-19 ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور، مخاطر على السلامة العامة.

وقال ترامب على تويتر إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية روي كوبر فورا على "ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم 24 أغسطس آب في مدينة شارلوت.

الحرة / وكالات - واشنطن

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الانتخابات الأميركية 2020

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جو بايدن وزوجته جيل خلال إحيائهما يوم الذكرى
الانتخابات الأميركية 2020

في يوم الذكرى.. بايدن يغادر منزله لأول مرة منذ شهرين

الانتخابات الأميركية 2020

في يوم الذكرى.. بايدن يغادر منزله لأول مرة منذ شهرين

أسوشيتد برس
25 مايو 2020
جو بايدن وزوجته جيل خلال إحيائهما يوم الذكرى
جو بايدن وزوجته جيل خلال إحيائهما يوم الذكرى

ظهر المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، لأول مرة خارج منزله منذ أكثر من شهرين، خلال إحيائه يوم الذكرى الاثنين.

ووضع بايدن وزوجته جيل، اللذان كانا يرتديان كمامتين سوداوين، إكليل زهور في حديقة المحاربين القدامى قرب منزله في ولاية ديلاوير. 

ومنذ الإلغاء المفاجئ في 10 مارس لتجمع في كليفلاند في بداية جائحة كورونا، قام بايدن بمعظم نشاطات حملته من منزله في ويلمينغتون.

ويعد الظهور خطوة مهمة في حملة الرئاسة التي جمدت تقريبا بسبب تفشي كورونا.

وبالرغم من الشك في إمكانية إقامة الفعاليات التقليدية كالتجمعات والمؤتمرات الرئاسية، يشير ظهور بايدن إلى أنه لن يقضي الشهور الخمسة المتبقية حتى الانتخابات بالكامل في منزله، وفق وكالة أسوشيتد برس.

بايدن يغادر منزله لأول مرة خلال شهرين

وعرقل فيروس كورونا تقريبا كل أوجه الحياة الأميركية وغير قواعد الانتخابات.

ويقول الرئيس دونالد ترامب إنه يستحق فترة ثانية في الرئاسة بسبب الاقتصاد القوي، الذي تبخر، فيما ارتفعت نسبة البطالة لمستويات لم تر منذ الكساد الكبير.

وكسناتور مخضرم ونائب رئيس سابق، يحاول بايدن أن يصور نفسه على أنه شخص ذو خبرة وتعاطف لقيادة البلاد والخروج من الأزمة.

وتكيف بايدن مع فترة فيروس كورونا ببناء استوديو تلفزيوني في منزله، والذي استخدمه للظهور في برامج الأخبار والبرامج الحوارية الليلية وفعاليات الحملة عبر الإنترنت. وشاب بعض تلك الجهود أعطال تقنية ولحظات محرجة أخرى.

ويشعر بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين بالقلق الواضح من أن بايدن يترك مساحة أكبر من اللازم لترامب ببقائه في المنزل. وقد انتقد الرئيس نفسه بايدن لخوض حملته تقريبا من قبو منزله.

ويقول مستشارو بايدن إنه يخطط للعودة إلى أنشطة الحملة المعتادة في لحظة ما، بما يشمل السفر إلى الولايات المتنازع على أصوات ناخبيها، لكنهم لا يريدون التسرع ويفضلون الاعتماد على نصيحة خبراء الصحة والسلطات بالبقاء في المنزل واتباع توصيات التباعد الاجتماعي.

وفي حين فرضت قيود أيضا على أنشطة ترامب، إلا أنه خرج بشكل تدريجي خارج حدود البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة، ليزور بصفته الرئاسية ولايات حاسمة مثل أريزونا وميشيغن وبنسلفانيا.

ولأول مرة منذ إعلانه حالة الطوارئ في مارس، مارس ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لعبة الجولف ما أثار انتقادات له من قبل بايدن وآخرين، في ظل ارتفاع حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى قرابة 100 ألف.

أسوشيتد برس