لأول مرة.. تويتر يعتبر تغريدة لترامب "مضللة"

اعتبر موقع تويتر، يوم الثلاثاء، تغريدة أرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن بطاقات الاقتراع بالبريد، "مضللة"، وذلك في سابقة من نوعها.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدته، إن بطاقات الاقتراع بالبريد ستكون "احتيالية إلى حد كبير" وستؤدي إلى "انتخابات مزورة".

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

وفي إخطار يعرض علامة تعجب زرقاء تحت التغريدات، حث تويتر القراء على "الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد" ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات من مدققي الحقائق، يردون فيها على ما جاء في تغريدة الرئيس الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث، الثلاثاء، عبر سلسلة من التغريدات عن احتيال محتمل للناخبين، بعدما أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم محاولة لتوسيع التصويت عبر البريد في الولاية خلال جائحة كوفيد-19.

لكن وسائل إعلام أميركية، من بينها "سي إن إن" وواشنطن بوست، تقول نقلا عن خبراء، إن صناديق الاقتراع بالبريد نادرا ما ترتبط بعمليات تزوير.