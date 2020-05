لأول مرة.. تويتر يعتبر تغريدة لترامب "مضللة"

اعتبر موقع تويتر، يوم الثلاثاء، تغريدة أرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن بطاقات الاقتراع بالبريد، "مضللة"، وذلك في سابقة من نوعها.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدته، إن بطاقات الاقتراع بالبريد ستكون "احتيالية إلى حد كبير" وستؤدي إلى "انتخابات مزورة".

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....