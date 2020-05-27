الانتخابات الأميركية 2020

لأول مرة.. تويتر يعتبر تغريدة لترامب "مضللة"

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
تويتر يصنف واحدة من تغريدات ترامب، لأول مرة، بأنها مضللة
تويتر يصنف واحدة من تغريدات ترامب، لأول مرة، بأنها مضللة

اعتبر موقع تويتر، يوم الثلاثاء، تغريدة أرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن بطاقات الاقتراع بالبريد، "مضللة"، وذلك في سابقة من نوعها.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدته، إن بطاقات الاقتراع بالبريد ستكون "احتيالية إلى حد كبير" وستؤدي إلى "انتخابات مزورة".

وفي إخطار يعرض علامة تعجب زرقاء تحت التغريدات، حث تويتر القراء على "الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد" ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات من مدققي الحقائق، يردون فيها على ما جاء في تغريدة الرئيس الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث، الثلاثاء، عبر سلسلة من التغريدات عن احتيال محتمل للناخبين، بعدما أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم محاولة لتوسيع التصويت عبر البريد في الولاية خلال جائحة كوفيد-19.

لكن وسائل إعلام أميركية، من بينها "سي إن إن" وواشنطن بوست، تقول نقلا عن خبراء، إن صناديق الاقتراع بالبريد نادرا ما ترتبط بعمليات تزوير.

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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تويتر يصنف واحدة من تغريدات ترامب، لأول مرة، بأنها مضللة
الانتخابات الأميركية 2020

لأول مرة.. تويتر يعتبر تغريدة لترامب "مضللة"

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الانتخابات الأميركية 2020

بسبب قيود كورونا.. ترامب يهدد بنقل مؤتمر الحزب الجمهوري من نورث كارولينا

الحرة / وكالات - واشنطن
26 مايو 2020
ترامب منزعج من التشدد بتطبيق قيود التباعد الاجتماعي المفروضة في نورث كارولينا
ترامب منزعج من التشدد بتطبيق قيود التباعد الاجتماعي المفروضة في نورث كارولينا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بأنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس، من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات.

وأرغمت جائحة كوفيد-19 ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور، مخاطر على السلامة العامة.

وقال ترامب على تويتر إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية روي كوبر فورا على "ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم 24 أغسطس آب في مدينة شارلوت.

الحرة / وكالات - واشنطن