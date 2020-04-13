أميركا

أزمة كورونا في حاملة الطائرات روزفلت تتفاعل.. والبنتاغون يقلل من آثارها

13 أبريل 2020
أزمة كورونا على متن حاملة الطائرات روزفلت وطريقة معالجتها أدت إلى استقالة وزير البحرية بالوكالة
أزمة كورونا على متن حاملة الطائرات روزفلت وطريقة معالجتها أدت إلى استقالة وزير البحرية بالوكالة

جو تابت - البنتاغون

أكثر من 600 إصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة سجلت حتى الآن في صفوف طاقم حاملة الطائرات "يو.أس.أس.ثيودور روزفلت" المؤلف من قرابة 4865 بحارا، وفقا لما صرح به مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" لقناة "الحرة"، صباح الاثنين.

وفي هذا الإطار، أفادت قيادة سلاح البحرية بأن 98 في المئة من طاقم الحاملة خضع لفحوص مخبرية، أظهرت أن 600 بحار مصابون بالفيروس، فيما يعاني نحو 1231 عنصرا من أعراض مقلقة.

وفي انتظار ظهور تداعيات ما يحصل على متن روزفلت، الراسية في قاعدة غوام بالمحيط الهادئ، لا يزال البنتاغون يقلل من آثار ما يجري، وذلك حفاظا، بحسب ما يقوله مصدر حكومي أميركي رفيع لـ"الحرّة"، على تأكيدات وتطمينات وزير الدفاع مارك أسبر ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة الجنرال مارك ميلي، بأن "الجهوزية العسكرية لسلاح البحرية الأميركي لم تتأثّر وهي على أتم استعداداتها".

واستخدم المصدر الحكومي تعبير "التأخير في التعامل" مع أزمة روزفلت، مقرا بأن مسؤولية ما وقع تكمن في الرد البطيء على تفشي الإصابات بين البحارة وتجاهل وزير البحرية بالوكالة  المستقيل توماس مودلي، نداءات قبطان الحاملة الكابتن بريت كروزييه بأن "البحارة سيموتون ما لم يجر اتخاذ إجراءات سريعة لعزلهم". 

ويضيف المصدر أن التقصير يكمن أيضا في التأخر في إرسال أجهزة الفحص المخبرية، وانشغال مودلي بتدابير إقالة كروزييه. 

ويختم المصدر بأن قيادة البنتاغون إذا أرادت كسب عطف بحارة الحاملة روزفلت، فإن لا مفر أمامها من إعادة كروزييه إلى منصبه. 

و﻿أعلنت البحرية الأميركية، الاثنين، أن بحارا في حاملة الطائرات توفي جراء مضاعفات الفيروس. 

وعثر على البحار الذي لم تكشف هويته أو عمره، صباح الجمعة، فاقدا للوعي خلال رقابة طبية روتينية في المنشآت الموضوعة في تصرف الطاقم. وقالت البحرية في بيان إنه نقل إلى وحدة العناية الفائقة في مستشفى غوام.

وفي 30 مارس، تأكدت إصابة البحار بكوفيد-19 بعد ثلاثة أيام على وصول حاملة الطائرات إلى غوام. ونقل من السفينة ووضع في العزل في قاعدة غوام البحرية مع أربعة بحارة آخرين.

وأقيل كروزييه، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين البحارة، من مهامه، بعد انتشار رسالة أرسلها إلى قيادته طلب فيها الإجلاء الفوري لطاقمها بسبب تفشي كورونا بين الجنود. وقال "لسنا في حالة حرب. لا سبب لوفاة بحارة".

وبعد خمسة أيام استقال مودلي من منصبه بعد تعرضه لانتقادات وضغوط بسبب طريقة معالجته الأزمة.

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أزمة كورونا على متن حاملة الطائرات روزفلت وطريقة معالجتها أدت إلى استقالة وزير البحرية بالوكالة
أميركا

أزمة كورونا في حاملة الطائرات روزفلت تتفاعل.. والبنتاغون يقلل من آثارها

مذيع أميركي يصاب بفيروس كورونا من دون ظهور أعراض المرض
أميركا

مذيع أميركي شهير يصاب بكورونا.. لكن أمرا غريبا حدث معه

أميركا

مذيع أميركي شهير يصاب بكورونا.. لكن أمرا غريبا حدث معه

13 أبريل 2020
مذيع أميركي يصاب بفيروس كورونا من دون ظهور أعراض المرض
مذيع أميركي يصاب بفيروس كورونا من دون ظهور أعراض المرض

كشف مذيع أميركي شهير الاثنين  عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن اللافت أنه لم يشعر بأي من أعراض المرض الأساسية، ما يؤكد خطورة هذا الفيروس الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليون و 870 ألف شخص، ووفاة ما لا يقل عن 116 ألف آخرين.
 
جورج ستيفانوبولوس مقدم  برنامج Good Morning America على قناة ABC قال  إن نتائج فحص المرض جاءت إيجابية بعد أسبوعين من إصابة زوجته بالفيروس التي لم تشعر هي الأخرى بأنها مريضة.

وأوضح ستيفانوبولوس (59 عاما)  أنه لم يصب "بأي من الأعراض الكلاسيكية التي نقرأ عنها.. أشعر بشعور عظيم.!"

وقال إن كل ما لاحظه بعض آلام أسفل الظهر وتناقص في حاسة الشم في أحد الأيام "هذا ما حدث بالفعل".

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض إن أكثر أعراض كوفيد-19 شيوعا هي الحمى والسعال وضيق التنفس، وأن الأعراض قد تظهر بعد يومين إلى 14 يوما  من الإصابة وقد تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

في أوائل أبريل، حدثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) توصياتها ونصحت بأن يرتدي الناس أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة للمساعدة في منع انتشار الفيروس. 

وتم تحديث التوجيه بعد أن وجدت الدراسات أن "جزءا كبيرا من الأفراد المصابين بفيروس  كورونا لا تبدو عليهم أعراض لكن رغم ذلك ينقلون الفيروس إلى الاخرين.

واستيفانوبولوس ليس المذيع الوحيد الذي يصاب بكورونا فمعه مشاهير آخرون من أمثال مذيع أخبار "سي إن إن" كريس كومو وهو شقيق أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، بؤرة المرض في الولايات المتحدة.

ومن أبرز  المصابين بفيروس كورونا  حول العالم السناتور الجمهوري راند بول ومؤلفة سلسلة هاري بوتر جي كي رولينغ، والمغني بينك، وكاتب الأغاني الشهير  آدم شليزنجر الذي توفي بمضاعفات المرض في مطلع أبريل.

يضاف إلى القائمة الأمير تشارلز وقطب هوليوود هارفي وينشتاين المدان مؤخرا بجرائم جنسية.
 