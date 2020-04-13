أميركا

تصل الثلاثاء.. 600 ألف اختبار فحص كورونا من كوريا الشمالية الى أميركا

13 أبريل 2020
كوريا الجنوبية ترسل 600 ألف اختبار فحص كورونا لأميركا
كوريا الجنوبية ترسل 600 ألف اختبار فحص كورونا لأميركا

تعتزم كوريا الجنوبية إرسال 600 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء في أول شحنة من هذا النوع تتسلمها الحكومة الأميركية، وفقاً لوكالة رويترز.

ومن المقرر أن يتم نقل هذه الإمدادات الطبية على متن طائرة شحن تابعة لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأميركية يوم غد الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد طلب في مكالمة هاتفية في 25 مارس الماضي، من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، مساعدة واشنطن باختبارات فحص الفيروس، في محاولة للسيطرة على الوباء.

وقال مسؤول كوري رفض ذكر اسمه، إن الاختبارات تم تصنيعها من قبل شركتين من أصل ثلاثة حصلت حصلت على موافقة بالتصنيع من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أواخر الشهر الماضي.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن الاختبارات سيتم تسليمها للحكومة الأميركية وهي من ستقوم بدفع ثمنها، كما سيتم تصدير 150 ألف اختبار آخرين في القريب العاجل، على أن يتم بيعها عن طريق التجزئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل كوريا الاختبارات إلى أميركا، فمع بدء تفشي الفيروس قامت الشركات الكورية الجنوبية بشحن مجموعات اختبار إلى مدن أميركية، منها لوس أنجلوس، لكن هذه الشحنة هي الأولى للحكومة الفيدرالية الأميركية.

يذكر أن كوريا الجنوبية نجحت في السيطرة على الفيروس قبل تفشيه بشكل كبير، بسبب حملة الاختبارات الضخمة التي شنتها وتعقب المصابين بالفيروس.

أما الولايات المتحدة فتعتبر أكثر دول العالم تضرراً من الفيروس، فقد سجلت أكثر من 550 ألف حالة، ونحو 22 ألف حالة وفاة.

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كوريا الجنوبية ترسل 600 ألف اختبار فحص كورونا لأميركا
أميركا

تصل الثلاثاء.. 600 ألف اختبار فحص كورونا من كوريا الشمالية الى أميركا

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أميركا

"أمر غير واقعي".. شكوك أميركية في إمكانية عودة الحياة لطبيعتها مطلع الشهر المقبل

13 أبريل 2020
خبراء أميركيون يشككون في إمكانية عودة الحياة لطبيعها الشهر القادم
خبراء أميركيون يشككون في إمكانية عودة الحياة لطبيعها الشهر القادم

حذر العديد من المسؤولين الأميركيين من أن موعد 1 مايو الذي طرحه الرئيس الأميركي، لإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، قد لا يكون واقعي، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

فقد قال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان: "إنه هدف، ومن الواضح أننا نأمل في تحقيق هذا الهدف، ولكن أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نحسم ما إذا كان هذا تاريخ عودة الحياة".

جاءت تعليقات هان ومسؤولين آخرين في عيد الفصح، بعد بلوغ عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف، وبلوغ عدد الوفيات إلى أكثر من 21 ألف حالة وفاة.

ورأي أنتوني س. فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنه بدلاً من إعادة فتح مفاجئ للبلد بأكمله، يجب على الولايات المتحدة أن تضع خطة "عودة تدريجية" إلى الحياة الطبيعية اعتماداً على الظروف في مناطق مختلفة.

وأكد أن العودة التدريجية من المحتمل أن تبدأ الشهر المقبل في بعض مجالات الحياة، لكنه حذر من احتمالية عودة الفيروس في وقت لاحق من العام.

 

العودة لنفس الوضع

 

أما كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، فقد حذر من رفع القيود المفروضة الشهر المقبل، مؤكداً أنه هذا ربما يعني أننا قد نعود إلى نفس الوضع الكارثي بحلول شهر يوليو أو أغسطس.

وأوضح موراي: "ربما يمكن أن تفتح بعض الولايات منتصف مايو، ولكن علينا أن نكون حذرين للغاية وأن نتأكد من أننا لا نفقد كل الجهد الذي قدمه الشعب الأميركي في عمليات الإغلاق قبل الافتتاح المبكر".

بينما قال فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي: "أخشى أن العودة المبكرة للحياة قد يكون بمثابة صب البنزين على النار".

لكن حاكم ولاية تكساس غريج أبوت، أعلن أنه يخطط لإصدار أمر تنفيذي هذا الأسبوع يتناول استراتيجيات كيفية إعادة فتح أعمال الولاية.

وأضاف: "سنركز على حماية الأرواح مع استعادة سبل العيش، يمكننا ويجب علينا القيام بذلك، يمكننا القيام بالأمرين معا".

 

خطوات إعادة الحياة

 

وفي حين أن الحكومة الفيدرالية لديها القدرة على تقديم التوصيات، فإن القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم إعادة تخفيف القيود وفتح الولاية يعود إلى كل ولاية.

ومن المقرر أن ينتهي التوجيه الفيدرالي الحالي لتجنب التجمعات الاجتماعية والعمل من المنزل في نهاية أبريل.

بدورهم، أكد خبراء الصحة العامة أنه من أجل إعادة فتح الاقتصاد بأمان، يجب اتخاذ خطوات معينة منها: يجب على الولايات المتحدة أن تبذل جهوداً واسعة النطاق لتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين وإجراء اختبارات واسعة النطاق.

كما طالبوا بالامتناع عن التحرك نحو تخفيف القيود حتى يروا انخفاضاً مستداماً في الحالات الجديدة لفترة طويلة على الأقل.