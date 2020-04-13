تصل الثلاثاء.. 600 ألف اختبار فحص كورونا من كوريا الشمالية الى أميركا

تعتزم كوريا الجنوبية إرسال 600 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء في أول شحنة من هذا النوع تتسلمها الحكومة الأميركية، وفقاً لوكالة رويترز.

ومن المقرر أن يتم نقل هذه الإمدادات الطبية على متن طائرة شحن تابعة لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأميركية يوم غد الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد طلب في مكالمة هاتفية في 25 مارس الماضي، من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، مساعدة واشنطن باختبارات فحص الفيروس، في محاولة للسيطرة على الوباء.

وقال مسؤول كوري رفض ذكر اسمه، إن الاختبارات تم تصنيعها من قبل شركتين من أصل ثلاثة حصلت حصلت على موافقة بالتصنيع من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أواخر الشهر الماضي.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن الاختبارات سيتم تسليمها للحكومة الأميركية وهي من ستقوم بدفع ثمنها، كما سيتم تصدير 150 ألف اختبار آخرين في القريب العاجل، على أن يتم بيعها عن طريق التجزئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل كوريا الاختبارات إلى أميركا، فمع بدء تفشي الفيروس قامت الشركات الكورية الجنوبية بشحن مجموعات اختبار إلى مدن أميركية، منها لوس أنجلوس، لكن هذه الشحنة هي الأولى للحكومة الفيدرالية الأميركية.

يذكر أن كوريا الجنوبية نجحت في السيطرة على الفيروس قبل تفشيه بشكل كبير، بسبب حملة الاختبارات الضخمة التي شنتها وتعقب المصابين بالفيروس.

أما الولايات المتحدة فتعتبر أكثر دول العالم تضرراً من الفيروس، فقد سجلت أكثر من 550 ألف حالة، ونحو 22 ألف حالة وفاة.