كورونا يودي بحياة صديق لترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيويورك الأميركية، آخذ في الانخفاض.

وكتب ترامب على تويتر: "مؤشر جيد للغاية، أعداد أسرة المستشفيات الشاغرة في ازدياد. لقد أرسلنا 418 طبيبا، وممرضة، ومعالجين الأمراض التنفسية من مشفى كومفورت العائم، ومركز مؤتمرات جافيتس إلى مستشفيات مدينة وولاية نيويورك".

وأضاف ترامب في تغريدته أن الولاية الآن "أصبح لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج".

A very good sign is that empty hospital beds are becoming more and more prevalent. We deployed 418 Doctors, Nurses and Respiratory Therapists from the hospital ship Comfort and the Javits Convention Center to hospitals in NYC & State. Have more bed capacity than was needed. Good!