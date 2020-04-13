كورونا يودي بحياة صديق لترامب

توفي صديق للرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفارق ستانلي شيرا، الذي كان يعمل مطورا عقاريا، الحياة، عن عمر يناهز الـ 78 عاما، والذي عرف بصداقته مع ترامب، بحسب تصريح مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس.

Stanley Chera, titan of NYC retail, dies of coronavirus, making him the most high-profile industry casualty of the global pandemic. https://t.co/qHdLrfnd3s pic.twitter.com/9n8BMbkTlS — The Real Deal (@trdny) April 11, 2020

ويعتقد أن شيرا هو صديق ترامب الذي ذكره الرئيس الأميركي في أكثر من مناسبة من دون ذكر اسمه صراحة، في معرض حديثه عن فيروس كورونا.

وكان ترامب قد ذكر عدة مرات أن لديه صديقا تم إسعافه بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال في خطاب يوم 29 مارس، "لدي صديق ذهب إلى المستشفى في اليوم التالي، إنه أكبر سنا قليلا"، مضيفا "لكنه قوي".

وتابع ترامب في الخطاب نفسه "إن وضعه ليس جيدا، هذه ليست إنفلونزا".

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت مساء السبت 1.920 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثّل تباطؤا طفيفا مقارنة باليوم السابق، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وتعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 550 ألفا.





