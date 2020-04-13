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كورونا يودي بحياة صديق لترامب

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توفي صديق للرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفارق ستانلي شيرا، الذي كان يعمل مطورا عقاريا، الحياة، عن عمر يناهز الـ 78 عاما، والذي عرف بصداقته مع ترامب، بحسب تصريح مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس.

ويعتقد أن شيرا هو صديق ترامب الذي ذكره الرئيس الأميركي في أكثر من مناسبة من دون ذكر اسمه صراحة، في معرض حديثه عن فيروس كورونا.

وكان ترامب قد ذكر عدة مرات أن لديه صديقا تم إسعافه بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال في خطاب يوم 29 مارس، "لدي صديق ذهب إلى المستشفى في اليوم التالي، إنه أكبر سنا قليلا"، مضيفا "لكنه قوي".

وتابع ترامب في الخطاب نفسه "إن وضعه ليس جيدا، هذه ليست إنفلونزا".

وكانت  الولايات المتحدة قد سجلت مساء السبت 1.920 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثّل تباطؤا طفيفا مقارنة باليوم السابق، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وتعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 550 ألفا.



 

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيويورك الأميركية، آخذ في الانخفاض.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيويورك الأميركية، آخذ في الانخفاض.

وكتب ترامب على تويتر: "مؤشر جيد للغاية، أعداد أسرة المستشفيات الشاغرة في ازدياد. لقد أرسلنا 418 طبيبا، وممرضة، ومعالجين الأمراض التنفسية من مشفى كومفورت العائم، ومركز مؤتمرات جافيتس إلى مستشفيات مدينة وولاية نيويورك".

وأضاف ترامب في تغريدته أن الولاية الآن "أصبح لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج".

وكانت  الولايات المتحدة قد سجلت مساء السبت 1.920 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثّل تباطؤا طفيفا مقارنة باليوم السابق، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وتعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 550 ألف شخص.

وكان رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو أعلن السبت أن المدارس الحكومية في المدينة ستظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي مع استمرار تفشي جائحة كوفيد-19، لكن حاكم الولاية قال لاحقا إن القرار يعود له. 

وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي صباح السبت "ليس هناك شيء سهل بشأن هذا القرار"، مضيفا عن القرار "من الواضح أنه سيساعدنا في إنقاذ أرواح".

 