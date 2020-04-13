مذيع أميركي شهير يصاب بكورونا.. لكن أمرا غريبا حدث معه

كشف مذيع أميركي شهير الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن اللافت أنه لم يشعر بأي من أعراض المرض الأساسية، ما يؤكد خطورة هذا الفيروس الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليون و 870 ألف شخص، ووفاة ما لا يقل عن 116 ألف آخرين.



جورج ستيفانوبولوس مقدم برنامج Good Morning America على قناة ABC قال إن نتائج فحص المرض جاءت إيجابية بعد أسبوعين من إصابة زوجته بالفيروس التي لم تشعر هي الأخرى بأنها مريضة.

وأوضح ستيفانوبولوس (59 عاما) أنه لم يصب "بأي من الأعراض الكلاسيكية التي نقرأ عنها.. أشعر بشعور عظيم.!"

وقال إن كل ما لاحظه بعض آلام أسفل الظهر وتناقص في حاسة الشم في أحد الأيام "هذا ما حدث بالفعل".

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض إن أكثر أعراض كوفيد-19 شيوعا هي الحمى والسعال وضيق التنفس، وأن الأعراض قد تظهر بعد يومين إلى 14 يوما من الإصابة وقد تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

في أوائل أبريل، حدثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) توصياتها ونصحت بأن يرتدي الناس أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

وتم تحديث التوجيه بعد أن وجدت الدراسات أن "جزءا كبيرا من الأفراد المصابين بفيروس كورونا لا تبدو عليهم أعراض لكن رغم ذلك ينقلون الفيروس إلى الاخرين.

واستيفانوبولوس ليس المذيع الوحيد الذي يصاب بكورونا فمعه مشاهير آخرون من أمثال مذيع أخبار "سي إن إن" كريس كومو وهو شقيق أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، بؤرة المرض في الولايات المتحدة.

ومن أبرز المصابين بفيروس كورونا حول العالم السناتور الجمهوري راند بول ومؤلفة سلسلة هاري بوتر جي كي رولينغ، والمغني بينك، وكاتب الأغاني الشهير آدم شليزنجر الذي توفي بمضاعفات المرض في مطلع أبريل.

يضاف إلى القائمة الأمير تشارلز وقطب هوليوود هارفي وينشتاين المدان مؤخرا بجرائم جنسية.

