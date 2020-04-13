أميركا

وفاة 23 شرطيا في نيويورك بسبب كورونا

14 أبريل 2020
أشخاص يرتدون كمامات وجه يسيرون بجانب رجل شرطة مرور في نيويورك في 2 مارس 2020
أشخاص يرتدون كمامات وجه يسيرون بجانب رجل شرطة مرور في نيويورك في 2 مارس 2020

أعلنت شرطة نيويورك، الاثنين، وفاة ثلاثة من عناصرها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الرقم الإجمالي لوفيات الشرطة إلى 23 شخصا. 

وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا، في تغريدة على تويتر "خبر حزين للغاية، ننعيهم بالحب ونتكاتف مع أحبائهم ونتعهد بألا ننسى من يسقطون منا". 

ونشر شيا صور المتوفين الثلاثة من الشرطة وأسماءهم وهم الكابتن محمد رحمن، ورايموند أبيار، وجيفري سكالف. 

ونيويورك هي الولاية الأكثر تضررا من وباء كورونا من بين الولايات الأميركية الخمسين، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات. 

وبلغ عدد الإصابات في نيويورك نحو 195 ألف إصابة من بين 583 ألف إصابة في الولايات المتحدة، كما بلغ عدد حالات الوفيات أكثر من عشرة آلاف من بين 23 ألف و462 وفاة في أنحاء البلاد. 
 

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لديها 75 ألف شاغر جديد.. أمازون توظف 100 ألف عامل في شهر

14 أبريل 2020
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار

أعلنت شركة أمازون، الاثنين، أنّها وظفت 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة كما وعدت قبل شهر، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين "خلال هذا الظرف غير المسبوق" الناجم عن وباء كوفيد-19.

ويشير هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، إلى مدى ارتفاع الطلب عبر الإنترنت، مع اضطرار الناس لملازمة منازلهم نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وهذه الزيادة في التوظيف، التي امتدت إلى شركات أخرى في قطاع الطعام والبيع بالتجزئة، تأتي في خضم تقارير عن إحالة 17 مليون موظف على البطالة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وقالت أمازون في بيان على موقعها "نحن فخورون اليوم بإعلان أنّنا وفينا بتعهدنا استحداث 100 ألف وظيفة، ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء الولايات المتحدة ويساعدون في خدمة الزبائن".  

وأضافت "سنواصل التوظيف، واستحداث 75 ألف وظيفة إضافية للمساعدة في خدمة الزبائن خلال هذا الظرف غير المسبوق".  

وفي مطلع العام كان عدد العاملين في الشركة نحو 800 ألف موظف بدوامات كاملة وجزئية، علاوة على متعاقدين يعملون في بعض خدمات التوصيل.  

وتابعت أمازون أنها ترحب بتوظيف الناس الذين أحيلوا على إجازات قسرية بسبب الوباء إلى حين استعادتهم عملهم الأصلي.  

لكن بموازاة الزيادة غير المسبوقة على الطلب، واجهت أمازون أيضاً انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر بسبب مخاطر الإصابة بكوفيد-19.  

بدورها، أعلنت شركة وولمارت نيتها توظيف 150 ألف عامل جديد، فيما قالت شركة إنستاكارت لخدمات التوصيل إنها تنوي توظيف 300 ألف عامل متعاقد.
 