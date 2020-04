وفاة 23 شرطيا في نيويورك بسبب كورونا

أعلنت شرطة نيويورك، الاثنين، وفاة ثلاثة من عناصرها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الرقم الإجمالي لوفيات الشرطة إلى 23 شخصا.

وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا، في تغريدة على تويتر "خبر حزين للغاية، ننعيهم بالحب ونتكاتف مع أحبائهم ونتعهد بألا ننسى من يسقطون منا".

ونشر شيا صور المتوفين الثلاثة من الشرطة وأسماءهم وهم الكابتن محمد رحمن، ورايموند أبيار، وجيفري سكالف.

In the last day, the NYPD family has suffered significant losses — 3 of our members lost their battles with #COVID19.



Devastated, we mourn with their loved ones as we vow to #neverforget our fallen:



Det. Jeffrey Scalf



Det. Raymond Abear



Aux. Capt. Mohamed Rahaman pic.twitter.com/OJlpmSnonO