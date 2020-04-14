أميركا

أوباما يدعم بايدن ويشيد بساندرز

14 أبريل 2020
بايدن يحصل على دعم الكثير من أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي
بايدن يحصل على دعم الكثير من أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي

 أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الثلاثاء دعمه لجو بايدن، ما يمنح المرشح الديمقراطي الأوفر حظا دفعة من أكبر قادة حملات التبرع للحزب وأحد أبرز شخصياته.

وقال أوباما في تسجيل مصور بلغت مدته 12 دقيقة تقريبا، "أعتقد أن جو يمتلك الصفات التي نحتاج إليها الآن"، مشيرا إليه باعتباره "صديقا مقربا" ومشيدا بمثابرته وشغفه.

وأكد أن بايدن سيكون الآن مرشحا أفضل بعد معركة الانتخابات التمهيدية والكوكاس (المجالس الانتخابية).

وأشاد أوباما بالسناتور بيرني ساندرز الذي انسحب من السباق على ترشيح الحزب الأسبوع الماضي، قائلا "كل واحد من مرشحينا كان موهوبا ومحترما، ولديهم سجلات حافلة بالإنجازات والأفكار الذكية والرؤى الجادة للمستقبل. وهذا ينطبق بالتأكيد على المرشح الذي وصل إلى أبعد حد أكثر من أي مرشح آخر - بيرني ساندرز".

وتابع أنه على الرغم من أن وساندرز الذي كان زميله في مجلس الشيوخ قبل توليه رئاسة البلاد، "لم يتفقا دائما على كل شيء" إلا أنهما "يتشاطران الرغبة في جعل أميركا "دولة أكثر عدلا وأكثر مساواة". 

وأردف أن "بيرني أميركي أصيل- رجل كرس حياته لإعطاء صوت لآمال وأحلام وإحباطات الفئة العاملة" من الشعب، مضيفا "أنا وهو لم نتفق دائما على كل شيء، لكننا نتشارك دائما قناعة بأن علينا أن نجعل أميركا أكثر عدلا ومجتمعا أكثر إنصافا".

ويعرف ساندرز بخطابه الشعبوي الذي أقنع ناخبين من الفئات الأقل تمثيلا مثل الشباب والأقليات، بالمشاركة السياسية.

وقال أوباما إن الحركة المؤيدة لساندرز "ستكون حاسمة في تحريك أميركا في مسار نحو التقدم والأمل".
 
تجدر الإشارة إلى أن أوباما وبايدن صديقان مقربان منذ فترتي ولايتهما في البيت الأبيض، عندما شغل بايدن منصب نائب الرئيس.
 
واعتمد بايدن بشكل كبير على انتمائه للرئيس السابق طوال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، إذ قدم نفسه باعتباره امتدادا لرئاسة أوباما.
 
ويشير إعلان أوباما دعمه لبايدن إلى عودة الرئيس السابق لمعترك السياسة الرئاسية، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض.
 
ونادرا ما يتحدث أوباما عن خلفه الرئيس دونالد ترامب، وتجنب التدخل في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية.
 
وضمت ساحة المنافسة في لحظة ما نحو 24 مرشحا، وقدم أوباما نصائحه الشخصية لكل من طلبها. لكنه لم يبذل أي جهد لدعم أي حملة فردية، بما في ذلك حملة بايدن.
 
إلا أن أوباما كان يتابع السباق الديمقراطي عن كثب من المقاعد الجانبية، وحريصا على لعب دور علني أكثر زخما في الحملة.
 
ومن المتوقع أن يتصدر جهود جمع التبرعات لحملة بايدن وقيادة الفعاليات العامة في الولايات المهمة، إذا كان بالإمكان تنظيمها نظرا لتوجيهات التباعد الاجتماعي بسبب تفشي جائحة كورونا.
 
وقال أحد مستشاري الرئيس السابق، إن أوباما يستدل بتصريحات بايدن في حملته، لمعرفة كيف يمكن أن يكون أكثر إفادة، حيث يسعى لمعاودة لعب دور سياسي أبرز.
 
ويأتي تأييد أوباما، بعد يوم من إعلان ساندرز دعمه هو الآخر لبايدن.
 
ويحظى نائب الرئيس السابق الآن بدعم كل كبار منافسيه الديمقراطيين السابقين باستثناء إليزابيث وارين. ومن المتوقع أن تعلن عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس دعمها لبايدن رسميا في وقت قريب، حسبما أفاد به شخص مطلع على خططها.
 
وثمة ديمقراطيان بارزان آخران لم يعلنا تأييدهما لبايدن رسميا بعد، هما الرئيس الأسبق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون، مرشحة الحزب في انتخابات 2016 الرئاسية.
 
وتتصل كلينتون  ببايدن بشكل منتظم واتصلت به عدة مرات منذ إعلان ساندرز  انسحابه من السباق، بحسب أحد مساعديها.

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بومبيو: واشنطن تسعى لـ"تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية

14 أبريل 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى إلى أحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية، بعدما هددت بلاده بحجب مساهماتها المالية للمنظمة في خضم أزمة كوفيد-19. 

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار إعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الأميركي للمنظمة الدولية، التي تتصدر التصدي للوباء.

وتعتبر الولايات المتحدة المانح الأكبر للمنظمة، إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي. 

وصرح بومبيو لإذاعة فلوريدا "لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد. لكن للأسف، فإنها لم تبل بلاء حسنا هذه المرة".

وأضاف "نريد بذل جهود لإحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول إن عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية الأهم، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأميركيين". 

وتقول إدارة ترامب، التي تنتقد منظمات الأمم المتحدة باستمرار، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية. 

وفي الأسابيع الأولى من انتشار المرض، قالت المنظمة، استنادا إلى تصريحات أطباء صينيين، إنها لا تملك معلومات عن انتقال الفيروس بين البشر، وأشادت بشفافية الصين. 

وهاجم ترامب منظمة الصحة العالمية بعدما وافق على تخفيف حدة التوتر مع الصين، التي تعد مصدرا رئيسيا للإمدادات الطبية، وبعد أن حمّل بكين مباشرة مسؤولية تفشي ما وصفه بـ"الفيروس الصيني".

لكن بومبيو أكد أن الولايات المتحدة تنوي التحرك.

وفي معرض رده، في مقابلة أخرى، على سؤال بشأن مقترح في الكونغرس يسمح لضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضد الصين، قال بومبيو إنه سيتم التدقيق في نهاية المطاف بسجل جميع الدول.

وقال لإذاعة "كي إس اي في" إنه "بالنسبة لمن يتحملون مسؤولية الخسائر في الأرواح والمأساة التي وقعت هنا في الولايات المتحدة والأضرار الاقتصادية التي تحملها العالم بأسره، فأنا واثق بأن هذه الإدارة ستمهد الطريق لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن ذلك"