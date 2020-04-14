أميركا

الخارجية الأميركية تكشف أعداد المصابين من موظفيها

14 أبريل 2020
الخارجية الأميركية تكشف عدد المصابين بكورونا في الوزارة والأميركيين الذين أعيدوا من الخارج
الخارجية الأميركية تكشف عدد المصابين بكورونا في الوزارة والأميركيين الذين أعيدوا من الخارج

أكد المدير الإداري للعمليات الطبية في مكتب الخدمات الطبية بوزارة الخارجية الأميركية الدكتور وليام والترز، الثلاثاء، أن عدد موظفي الخارجية المصابين بفيروس كورونا خارج الولايات المتحدة بلغ 297 شخصاً، بينهم 182 ما زالوا يعانون من الفيروس، في حين شفي من الوباء 115 شخصاً.  

وأشار والترز إلى وفاة ثلاثة موظفين محليين في الخارج . أما داخل الولايات المتحدة فقد بلغ عدد موظفي الخارجية المصابين بالفيروس 71 شخصاً، شفي منهم 57.

وكشف المسؤول الأميركي عن وفاة ثاني موظف في الخارجية يعمل داخل الولايات المتحدة ويخدم في واشنطن، لكنه رفض الكشف عن اسمه.

 

إعادة الأميركيين من الخارج مستمرة

 

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون القنصلية إيان براونلي، أوضح من جانبه، أن جهود الخارجية لإعادة الأميركيين من الخارج مستمرة منذ شهرين ونصف.

وأشار براونلي إلى أنه تمت إعادة 62 ألف أميركي من الخارج حتى اليوم عبر أكثر من 600 رحلة جوية من القارات الست.

وقدر وجود حوالي 15 ألف أميركي يرغبون بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وقد سجلت الولايات المتحدة، حتى ظهر الثلاثاء، إصابة أكثر من 584 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم أكثر من 24 ألف شخص.

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بومبيو: واشنطن تسعى لـ"تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية

14 أبريل 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى إلى أحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية، بعدما هددت بلاده بحجب مساهماتها المالية للمنظمة في خضم أزمة كوفيد-19. 

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار إعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الأميركي للمنظمة الدولية، التي تتصدر التصدي للوباء.

وتعتبر الولايات المتحدة المانح الأكبر للمنظمة، إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي. 

وصرح بومبيو لإذاعة فلوريدا "لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد. لكن للأسف، فإنها لم تبل بلاء حسنا هذه المرة".

وأضاف "نريد بذل جهود لإحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول إن عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية الأهم، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأميركيين". 

وتقول إدارة ترامب، التي تنتقد منظمات الأمم المتحدة باستمرار، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية. 

وفي الأسابيع الأولى من انتشار المرض، قالت المنظمة، استنادا إلى تصريحات أطباء صينيين، إنها لا تملك معلومات عن انتقال الفيروس بين البشر، وأشادت بشفافية الصين. 

وهاجم ترامب منظمة الصحة العالمية بعدما وافق على تخفيف حدة التوتر مع الصين، التي تعد مصدرا رئيسيا للإمدادات الطبية، وبعد أن حمّل بكين مباشرة مسؤولية تفشي ما وصفه بـ"الفيروس الصيني".

لكن بومبيو أكد أن الولايات المتحدة تنوي التحرك.

وفي معرض رده، في مقابلة أخرى، على سؤال بشأن مقترح في الكونغرس يسمح لضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضد الصين، قال بومبيو إنه سيتم التدقيق في نهاية المطاف بسجل جميع الدول.

وقال لإذاعة "كي إس اي في" إنه "بالنسبة لمن يتحملون مسؤولية الخسائر في الأرواح والمأساة التي وقعت هنا في الولايات المتحدة والأضرار الاقتصادية التي تحملها العالم بأسره، فأنا واثق بأن هذه الإدارة ستمهد الطريق لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن ذلك"