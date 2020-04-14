الخارجية الأميركية تكشف أعداد المصابين من موظفيها

أكد المدير الإداري للعمليات الطبية في مكتب الخدمات الطبية بوزارة الخارجية الأميركية الدكتور وليام والترز، الثلاثاء، أن عدد موظفي الخارجية المصابين بفيروس كورونا خارج الولايات المتحدة بلغ 297 شخصاً، بينهم 182 ما زالوا يعانون من الفيروس، في حين شفي من الوباء 115 شخصاً.

وأشار والترز إلى وفاة ثلاثة موظفين محليين في الخارج . أما داخل الولايات المتحدة فقد بلغ عدد موظفي الخارجية المصابين بالفيروس 71 شخصاً، شفي منهم 57.

وكشف المسؤول الأميركي عن وفاة ثاني موظف في الخارجية يعمل داخل الولايات المتحدة ويخدم في واشنطن، لكنه رفض الكشف عن اسمه.

إعادة الأميركيين من الخارج مستمرة

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون القنصلية إيان براونلي، أوضح من جانبه، أن جهود الخارجية لإعادة الأميركيين من الخارج مستمرة منذ شهرين ونصف.

وأشار براونلي إلى أنه تمت إعادة 62 ألف أميركي من الخارج حتى اليوم عبر أكثر من 600 رحلة جوية من القارات الست.

وقدر وجود حوالي 15 ألف أميركي يرغبون بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وقد سجلت الولايات المتحدة، حتى ظهر الثلاثاء، إصابة أكثر من 584 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم أكثر من 24 ألف شخص.