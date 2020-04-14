العروس زفت بعربة طبية.. حفل زفاف في مستشفى أميركي يعالج مرضى كورونا

قلبت جائحة كورونا حياة ملايين الأشخاص حول العالم رأسا على عقب وأدت الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس إلى إلغاء مناسبات مهمة بالنسبة للكثيرين.

وخلافا للخطط التي رسماها معا، احتفل طبيبان أميركيان يشاركان في الجهود المستمرة ضد فيروس كورونا الذي يجتاح الولايات المتحدة، بأحد أسعد أيامهما من خلال حفل زفاف مرتجل داخل المستشفى الذي يعملان فيه.

وكان مفترضا أن تقيم الطبية النسائية المقيمة في مستشفى جامعة دوك، شيلون تساي، والطبيب في برنامج الطب النفسي في نفس المشفى، مايكل صن، حفل زواجهما يوم السبت 11 أبريل في نورث كارولاينا.

وبسبب كوفيد-19، اضطر الطبيبان اللذان أعلنا خطوبتهما في عام 2016، إلى إرجاء حفل زواجهما الرسمي، فتدخل زملاؤهما في مستشفى دوك مصرّين أن الموعد المفترض لا يزال يوما خاصا.

وقالت تساي لشبكة ABC نيوز، إن زملاءها كانوا على عمل بإرجاء الزفاف، لكنهم لم يدكوا اليوم بالتحديد إلى أن وصلت إلى العمل وأبلغتهم بأن الحفل كان مفترضا إحياؤه في 11 أبريل.

وتابعت أن الحفل المرتجل الذي نظمه الطاقم الطبي لها، "بدأ صغيرا، ثم أرادوا أن يقدموا لي فستان زفاف، ثم طرحة، ثم الورد، حتى أراد الجميع أن يساهم بشيء ما والانضمام" إلى المبادرة.

When your co-resident’s wedding has been thrown off by COVID-19, you don your best PPE for a hospital ceremony @dukeobgyn pic.twitter.com/t6jAvhSonZ — Luke Gatta, MD (@gattago) April 11, 2020

2 @dukesom residents had a @zoom_us wedding at @DukeHospital Birthing Center today! The ceremony commemorated what would have been their big day in NYC. Fam & friends virtually watched @dukeobgyn resident Shelun Tsai exchange vows w/ @DukePsychiatry resident Michael Sun 🎉 🎊 💕 pic.twitter.com/p8RKwBXBWA — Duke OB/GYN (@dukeobgyn) April 11, 2020

وقبل أن تتقدم العروس نحو عريسها، نقلها زملاؤها إلى إحدى الغرف حيث وضعت فستانها الورقي الذي صنعوه لها وجهزوها للقاء شريكها.

وتابع أقارب العروسين الحفل الذي استمر 15 دقيقة تقريبا عبر تطبيق زوم.

وفي نهاية الحفل، نقلت تساي على "عربة نقل" خاصة بالمستشفى مزينة بـ"متوزجين للتو".

Image حفل مرتجل لطبيبن في مستشفى جامعة دوك الأميركية

وقرر الطبيبان اللذان تعرفا على بعضهما البعض خلال دراستهما في الجامعة، تأجيل موعد حفل زواجهما إلى شهر أكتوبر القادم.