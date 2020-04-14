أميركا

العروس زفت بعربة طبية.. حفل زفاف في مستشفى أميركي يعالج مرضى كورونا

14 أبريل 2020
حفل زفاف مرتجل لطبيبين في مستشفى جامعة دوك الأميركية بعد أن دفعهما كورونا إلى تأجيل الموعد الرسمي
حفل زفاف مرتجل لطبيبين في مستشفى جامعة دوك الأميركية بعد أن دفعهما كورونا إلى تأجيل الموعد الرسمي

قلبت جائحة كورونا حياة ملايين الأشخاص حول العالم رأسا على عقب وأدت الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس إلى إلغاء مناسبات مهمة بالنسبة للكثيرين.  

وخلافا للخطط التي رسماها معا، احتفل طبيبان أميركيان يشاركان في الجهود المستمرة ضد فيروس كورونا الذي يجتاح الولايات المتحدة، بأحد أسعد أيامهما من خلال حفل زفاف مرتجل داخل المستشفى الذي يعملان فيه.

وكان مفترضا أن تقيم الطبية النسائية المقيمة في مستشفى جامعة دوك، شيلون تساي، والطبيب في برنامج الطب النفسي في نفس المشفى، مايكل صن،  حفل زواجهما يوم السبت 11 أبريل في نورث كارولاينا. 

وبسبب كوفيد-19، اضطر الطبيبان اللذان أعلنا خطوبتهما في عام 2016، إلى إرجاء حفل زواجهما الرسمي، فتدخل زملاؤهما في مستشفى دوك مصرّين أن الموعد المفترض لا يزال يوما خاصا.

وقالت تساي لشبكة ABC نيوز، إن زملاءها كانوا على عمل بإرجاء الزفاف، لكنهم لم يدكوا اليوم بالتحديد إلى أن وصلت إلى العمل وأبلغتهم بأن الحفل كان مفترضا إحياؤه في 11 أبريل. 

وتابعت أن الحفل المرتجل الذي نظمه الطاقم الطبي لها، "بدأ صغيرا، ثم أرادوا أن يقدموا لي فستان زفاف، ثم طرحة، ثم الورد، حتى أراد الجميع أن يساهم بشيء ما والانضمام" إلى المبادرة.

 

وقبل أن تتقدم العروس نحو عريسها، نقلها زملاؤها إلى إحدى الغرف حيث وضعت فستانها الورقي الذي صنعوه لها وجهزوها للقاء شريكها.

وتابع أقارب العروسين الحفل الذي استمر 15 دقيقة تقريبا عبر تطبيق زوم.

وفي نهاية الحفل، نقلت تساي على "عربة نقل" خاصة بالمستشفى مزينة بـ"متوزجين للتو".

حفل مرتجل لطبيبن في مستشفى جامعة دوك الأميركية

وقرر الطبيبان اللذان تعرفا على بعضهما البعض خلال دراستهما في الجامعة، تأجيل موعد حفل زواجهما إلى شهر أكتوبر القادم.

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بومبيو: واشنطن تسعى لـ"تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية

14 أبريل 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى إلى أحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية، بعدما هددت بلاده بحجب مساهماتها المالية للمنظمة في خضم أزمة كوفيد-19. 

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار إعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الأميركي للمنظمة الدولية، التي تتصدر التصدي للوباء.

وتعتبر الولايات المتحدة المانح الأكبر للمنظمة، إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي. 

وصرح بومبيو لإذاعة فلوريدا "لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد. لكن للأسف، فإنها لم تبل بلاء حسنا هذه المرة".

وأضاف "نريد بذل جهود لإحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول إن عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية الأهم، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأميركيين". 

وتقول إدارة ترامب، التي تنتقد منظمات الأمم المتحدة باستمرار، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية. 

وفي الأسابيع الأولى من انتشار المرض، قالت المنظمة، استنادا إلى تصريحات أطباء صينيين، إنها لا تملك معلومات عن انتقال الفيروس بين البشر، وأشادت بشفافية الصين. 

وهاجم ترامب منظمة الصحة العالمية بعدما وافق على تخفيف حدة التوتر مع الصين، التي تعد مصدرا رئيسيا للإمدادات الطبية، وبعد أن حمّل بكين مباشرة مسؤولية تفشي ما وصفه بـ"الفيروس الصيني".

لكن بومبيو أكد أن الولايات المتحدة تنوي التحرك.

وفي معرض رده، في مقابلة أخرى، على سؤال بشأن مقترح في الكونغرس يسمح لضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضد الصين، قال بومبيو إنه سيتم التدقيق في نهاية المطاف بسجل جميع الدول.

وقال لإذاعة "كي إس اي في" إنه "بالنسبة لمن يتحملون مسؤولية الخسائر في الأرواح والمأساة التي وقعت هنا في الولايات المتحدة والأضرار الاقتصادية التي تحملها العالم بأسره، فأنا واثق بأن هذه الإدارة ستمهد الطريق لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن ذلك"