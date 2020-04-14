أميركا

النسبة الأعلى في العالم.. 1% من سكان نيويورك أصيبوا بالفيروس

14 أبريل 2020
واحد بالمئة من سكان نيويورك أصيبوا بالفيروس
واحد بالمئة من سكان نيويورك أصيبوا بالفيروس

أظهرت إحصائيات جديدة أن أكثر من 1 من كل 100 شخص في ولاية نيويورك الأميركية، مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وهذا يعني أن 1 % من سكان الولاية البالغ عددهم 19.45 مليون شخصا (وفقا لإحصائيات 2019)، مصابين بفيروس كورونا، وهي النسبة الأعلى في العالم.

وتعتبر ولاية نيويورك الأميركية أكثر الولايات تضرراً من الفيروس في أميركا والعالم، فقد سجلت حتى الآن أكثر من 195 ألف إصابة.

ففي أوروبا، المكان الوحيد الذي تنافس فيه كارثة الفيروس ما يحدث الآن في الولايات المتحدة، لا توجد هذه النسبة في عدد الإصابات، فقد بلغ معدل الإصابة في إسبانيا نحو 0.36% من سكان البلاد.

بينما معدل الإصابة في سويسرا نحو 0.3 % من عدد السكان، وفي بلجيكا يبلغ نحو0.27% وفي إيطاليا نحو 0.26 %.

كما لا يوجد هذا المعدل المرتفع بين أي من الولايات الأميركية، فقد بلغ معدل الإصابة في ولاية نيوجيرسي وهي ثاني الولايات تضرراً بعد نيويورك نحو 0.7% من إجمالي عدد السكان لعام 2019.

وعن سبب هذه الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في نيويورك، قال حاكم الولاية أندرو  كومو: "الأمر بسيط للغاية: إنه يتعلق بالكثافة، البيئات الكثيفة هي أرض خصبة للفيروس".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في العالم وصلت لعتبة 2 مليون حالة، بينما بلغت عدد حالات الوفيات نحو 119 ألف حالة.

وتعد الولايات المتحدة الأكبر في عدد الوفيات والإصابات، فقد سجلت أكثر من 580 ألف حالة إصابة، ونحو 23.5 ألف حالة وفاة.

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أزمة كورونا

منظمة الصحة واثقة من استمرار التمويل الأميركي.. وترامب: قراري خلال أيام

14 أبريل 2020
المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس يتمنى استمرار الدعم الأميركي
المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس يتمنى استمرار الدعم الأميركي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيتخذ قراره بشأن المساهمة المالية الأميركية لمنظمة الصحة العالمية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية تنديده بطريقة إدارتها لأزمة جائحة كورونا. 

وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن "المنظمة الدولية فشلت وربما حجبت المعلومات في وقت مبكر أثناء تفشي المرض، وعارضونا عندما قمنا بغلق المجال الجوي مع الصين".

لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان قد أبدى في وقت سابق الاثنين، ثقته في استمرار تمويل الولايات المتحدة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، رغم انتقاد الرئيس دونالد ترامب لها بشأن تعاملها مع جائحة كورونا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب تعيد تقييم التمويل الأميركي للمنظمة، موضحا أن المنظمات الدولية التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الأميركيين، عليها تحقيق أهدافها.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمنظمة، وقدمت لها أكثر من 400 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 15 في المئة من ميزانيتها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إنه تحدث مع ترامب قبل أسبوعين، وذلك في رده على سؤال لصحفي مقيم بالولايات المتحدة بشأن تقارير عن احتمال "قطع" ترامب للتمويل هذا الأسبوع.

وقال غيبريسوس "ما أعرفه هو أنه داعم، وأتمنى أن يستمر تمويل منظمة الصحة العالمية. العلاقة التي تجمعنا جيدة جدا ونأمل أن تستمر هكذا". 

وقال إن الدول الأوروبية، التي تبحث تخفيف إجراءات العزل مع استقرار أو تراجع أعداد الإصابات، ينبغي أن تضع في اعتبارها ضرورة حماية صحة الناس.

وقال إن الفيروس، ومع انتشاره بسرعة كبيرة، "فإنه ينحسر بوتيرة أبطأ كثيرا. بمعنى آخر، هبوطه أبطأ كثيرا من صعوده. إجراءات العزل يجب أن تلغى ببطء". 
 