أميركا

بالصور.. جثث متراكمة في مستشفى أميركي بسبب كورونا

14 أبريل 2020
جثث مكدسة في إحدى غرف التبريد
جثث مكدسة في إحدى غرف التبريد

نشر عاملون في مشفى "ماونت سيناي" بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية، صورا تظهر الاحتفاظ بالجثث في إحدى الغرف الفارغة.

كما أظهرت صور أخرى، حصلت عليها شبكة "سي إن إن"، تكدس جثث في وحدة حفظ مبردة، وضعت في ساحة انتظار مخصصة للسيارات في المشفى.

وتسبب فيروس كورونا في حالة من الفوضى في مستشفيات أميركية، خاصة في ولاية نيويورك، بعد تضاعف حالات الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية.

وقد أكد عاملون بالمشفى صحة الصور التي حصلت عليها "سي إن إن"، والتي يظهر أنه تم التقاطها في أول أبريل الحالي، خلال إحدى الورديات وكانت مدتها ١٢ ساعة.

Image
جثث مكدسة في غرفة شاغرة بمسنشفى ماونت سيناي حصلت عليهاCNN
جثث مكدسة في غرفة شاغرة بمسنشفى ماونت سيناي حصلت عليهاCNN

وقال عامل للشبكة الأميركية، إن إحدى الغرف التي كانت تستخدم عادة لدراسة عادات النوم، تم استخدامها لتخزين الجثث، نظرا لأن عمال التشريح لا يعملون ليلا، فيما كانت المشرحة مكتظة بالجثث.

وقال أحد العاملين بالطوارئ "كل ما أعرفه، أن الأسرة نفدت لدينا من أجل علاج المرضى، لذلك لم نتمكن من توفير أي منها للجثث".

وتظهر إحدى الصور، جثتين على سرير واحد جنبا إلى جنب، فيما تظهر جثة أخرى موضوعة على كرسي بجانب السرير. وكانت الجثث الثلاث مغلفة بأكياس بيضاء.

عاملان آخران بالطوارئ أبلغا "سي إن إن" أنه بسبب هذه الحادثة، قررت المستشفى تجهيز وحدات محمولة لحفظ الجثث، وشوهد خمس منها في ساحة انتظار مخصصة للسيارات.

ويظهر في صورة أخرى، جثث مكدسة فوق بعضها البعض، في إحدى وحدات الاحتفاظ بالجثث داخل المشفى.

Image
جثث مكدسة في إحدى غرف التبريد
جثث مكدسة في إحدى غرف التبريد

وبينما تم وضع الجثث في الأكياس البيضاء، فإن الأكياس الزرقاء التي تظهر في الصورة، وضعت فيها المتعلقات الشخصية الخاصة بالجثة.

يذكر أن حصيلة إصابات كورونا وصلت اليوم الاثنين، إلى نحو 580 ألف إصابة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فيما وصلت الوفيات إلى 23 ألف حالة.

اقرأ أيضا

البرلمان التركي في جلسة بتاريخ 7 أبريل 2020
تركيا

لا يشمل سياسيين.. تركيا تقر قانونا للإفراج عن آلاف السجناء بسبب كورونا

غانتس يصاح نتنياهو واجتمعات تشكيل حكومة وحدة مستمرة
عربي ودولي

الرئيس الإسرائيلي يمهل غانتس ونتانياهو 48 ساعة لتشكيل ائتلاف حكومي

أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار
اقتصاد

لديها 75 ألف شاغر جديد.. أمازون توظف 100 ألف عامل في شهر

ترامب يقود المؤتمر الصحفي اليومي لفريقه بشأن تطورات جائحة كورونا
أميركا

ترامب: لدي السلطة المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي

جثث مكدسة في إحدى غرف التبريد
أميركا

بالصور.. جثث متراكمة في مستشفى أميركي بسبب كورونا

نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقه أمام بوردو في باريس- 23 فبراير 2020
رياضة

بعد كلمة ماكرون.. فرضيتان لاستئناف الدوري الفرنسي

نيويورك
عربي ودولي

جائحة كورونا.. حذر أميركي مستمر وتخفيف للحجر في دول أوروبية

اقتصاد

لديها 75 ألف شاغر جديد.. أمازون توظف 100 ألف عامل في شهر

14 أبريل 2020
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار

أعلنت شركة أمازون، الاثنين، أنّها وظفت 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة كما وعدت قبل شهر، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين "خلال هذا الظرف غير المسبوق" الناجم عن وباء كوفيد-19.

ويشير هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، إلى مدى ارتفاع الطلب عبر الإنترنت، مع اضطرار الناس لملازمة منازلهم نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وهذه الزيادة في التوظيف، التي امتدت إلى شركات أخرى في قطاع الطعام والبيع بالتجزئة، تأتي في خضم تقارير عن إحالة 17 مليون موظف على البطالة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وقالت أمازون في بيان على موقعها "نحن فخورون اليوم بإعلان أنّنا وفينا بتعهدنا استحداث 100 ألف وظيفة، ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء الولايات المتحدة ويساعدون في خدمة الزبائن".  

وأضافت "سنواصل التوظيف، واستحداث 75 ألف وظيفة إضافية للمساعدة في خدمة الزبائن خلال هذا الظرف غير المسبوق".  

وفي مطلع العام كان عدد العاملين في الشركة نحو 800 ألف موظف بدوامات كاملة وجزئية، علاوة على متعاقدين يعملون في بعض خدمات التوصيل.  

وتابعت أمازون أنها ترحب بتوظيف الناس الذين أحيلوا على إجازات قسرية بسبب الوباء إلى حين استعادتهم عملهم الأصلي.  

لكن بموازاة الزيادة غير المسبوقة على الطلب، واجهت أمازون أيضاً انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر بسبب مخاطر الإصابة بكوفيد-19.  

بدورها، أعلنت شركة وولمارت نيتها توظيف 150 ألف عامل جديد، فيما قالت شركة إنستاكارت لخدمات التوصيل إنها تنوي توظيف 300 ألف عامل متعاقد.
 