أميركا

ترامب: لدي السلطة المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي

14 أبريل 2020
ترامب يقود المؤتمر الصحفي اليومي لفريقه بشأن تطورات جائحة كورونا
ترامب يقود المؤتمر الصحفي اليومي لفريقه بشأن تطورات جائحة كورونا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، نجاح استراتيجيته للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، بدليل "تراجع نسب دخول المستشفيات" للمصابين بكوفيد-19، مؤكدا أنه يمتلك "السلطة المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي". 

ويدرس الرئيس الأميركي إعادة فتح الاقتصاد والشركات بحلول الأول من مايو المقبل، وهي مساع أثارت الجدل في الولايات المتحدة حول ما إذا كان حكام الولايات سيوافقون على ذلك.  

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات جائحة كورونا، "تتراجع نسب دخول المستشفيات في نيويورك ونيوجيرسي وهذا يدلل على أننا نتقدم وأن استراتيجيتنا في مكافحة الفيروس ناجعة، وأن الأميركيين يتبعون الإرشادات وهو أمر ممتاز". 

وأضاف "كانت الأرقام تشير إلى أنه سيتوفى أكثر من مئة ألف، لكنني أعتقد أننا لن نصل إلى هذه الأرقام". 

وقال ترامب إن خطة إعادة فتح البلاد قاربت على الاكتمال "ونأمل في أن يحدث ذلك، حتى قبل الموعد المحدد". وأضاف "سنعرف في الأيام القدمة متى يمكننا أن نفعل ذلك". وتابع "سأتخذ قراري بشأن فتح الاقتصاد في نهاية الأسبوع".

وأشار إلى أنه يريد أن ينهي القيود المفروضة على السفر إلى أوروبا في الوقت الصحيح.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية "كان هناك أسبوع سيء الأسبوع الماضي، ستكون هناك المزيد من الوفيات، لكننا سنرى تسطحا للمنحنى ونقاطا ساخنة مثل نيويورك". 

وبعد تزايد الحديث عن أن نسبة الإصابة بالفيروس أكبر من المتوقع بين مجتمع الأميركيين من أصل أفريقي، قال فاوتشي إنه أجرى اجتماعا معهم "وتحدثنا عما ينبغي عمله على المدى الطويل من ناحية عدم التوازن الصحي في العدوى وأنه يصيب الفقراء، خاصة الأميركيين من أصول أفريقية، وأكدنا لهم أننا سنوجه الموارد إلى المناطق التي تحتاج إليها، وسنعمل على تعزيز عمليات العزل في المجتمعات التي تعاني أكثر مما ينبغي". 

وأكد فاوتشي أن تصريحه الأحد، والذي تم تداوله على نطاق واسع "تم فهمه بشكل خاطئ". 

وكان فاوتشي، وهو أكبر خبير للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قد قال "إنه كان ممكنا إنقاذ مزيد من الأرواح في البلاد لو اتخذت إجراءات الإغلاق مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد". 

وقال فاوتشي في المؤتمر الصحفي "كانت هناك تفسيرات خاطئة على الرد على السؤال الافتراضي، سألت سؤالا افتراضيا حول ما إذا كنا قد قمنا بالإجراءات مسبقا هل كان يمكن أن تقل عدد الوفيات والإصابات؟ دائما يمكننا عمل ذلك، لكنني أؤكد أنني والدكتورة ديبورا بركس عندما أوصينا الرئيس بالإغلاق، فإنه استمع إلى التوصيات وعمل بها". 

وأضاف "عندما عدنا إلى الرئيس وقلنا له إن الإغلاق لمدة 15 يوما لا يكفي وأنه يجب أن يكون 30 يوما استمع الرئيس وقام بالتمديد مباشرة". 

وأشار إلى أن الرئيس استمع إلى النصائح الطبية حول القيود على السفر وقال "طلبنا من الرئيس إغلاق الطيران مع أوروبا ففعل ذلك، ثم طلبنا الإغلاق بعد ذلك مع المملكة المتحدة فكان جوابه نعم". 

من جانبه أكد الرئيس ترامب مجددا أن وسائل الإعلام والديمقراطيين بشكل خاص يستهدفونه ويروجون بأنه عنصري ومعاد للأجانب، واصفا ذلك بـ"الأخبار الزائفة". 

وقال "أنا أسجل كل ذلك لأن الأخبار الزائفة كثيرة، قيل عني أنني أكره الأجانب مثلما قالت بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) وجو بايدن (المرشح الديمقراطي)".  

وأكد ترامب أنه بدأ باتخاذ إجراءات وقائية حتى قبل وصول الفيروس إلى بلاده "في 17 يناير بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تطبق بعض القرارات بفحص الداخلين إلى أميركا والقادمين من ووهان منشأ الفيروس، وذلك بتوجيه مني رغم أنه لم تكن هناك أي حالة مسجلة حينها في الولايات المتحدة". 

وأضاف "عندما كانت هناك حالة بفيروس كورونا في كل أميركا في 21 يناير، هل أغلق أكبر اقتصاد في العالم لأن هناك حالة واحدة؟ ثم 31 يناير ثلاث حالات ولم يتوف أي شخص، لم تكن هناك أي وفيات، لم يكن أي شخص قد توفي ورغم ذلك اعتمدت حظرا على السفر من الصين، فاتهمت بمعاداة الأجانب". 

وحول تطورات احتياجات المصابين، رغم بلوغ الولايات المتحدة أرقاما قياسية، قال ترامب: "لا أحد احتاج إلى سرير في مستشفى وحرم منه، ولا أحد احتاج إلى جهاز تنفس ولم يتم توفيره له". 

ووصلت الإصابات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، حتى يوم الاثنين، إلى نحو 584 ألف شخص تعافى منهم أكثر من 36 ألفا وتوفي 23 ألفا و555 آخرين. 
 

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لديها 75 ألف شاغر جديد.. أمازون توظف 100 ألف عامل في شهر

14 أبريل 2020
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار

أعلنت شركة أمازون، الاثنين، أنّها وظفت 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة كما وعدت قبل شهر، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين "خلال هذا الظرف غير المسبوق" الناجم عن وباء كوفيد-19.

ويشير هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، إلى مدى ارتفاع الطلب عبر الإنترنت، مع اضطرار الناس لملازمة منازلهم نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وهذه الزيادة في التوظيف، التي امتدت إلى شركات أخرى في قطاع الطعام والبيع بالتجزئة، تأتي في خضم تقارير عن إحالة 17 مليون موظف على البطالة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وقالت أمازون في بيان على موقعها "نحن فخورون اليوم بإعلان أنّنا وفينا بتعهدنا استحداث 100 ألف وظيفة، ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء الولايات المتحدة ويساعدون في خدمة الزبائن".  

وأضافت "سنواصل التوظيف، واستحداث 75 ألف وظيفة إضافية للمساعدة في خدمة الزبائن خلال هذا الظرف غير المسبوق".  

وفي مطلع العام كان عدد العاملين في الشركة نحو 800 ألف موظف بدوامات كاملة وجزئية، علاوة على متعاقدين يعملون في بعض خدمات التوصيل.  

وتابعت أمازون أنها ترحب بتوظيف الناس الذين أحيلوا على إجازات قسرية بسبب الوباء إلى حين استعادتهم عملهم الأصلي.  

لكن بموازاة الزيادة غير المسبوقة على الطلب، واجهت أمازون أيضاً انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر بسبب مخاطر الإصابة بكوفيد-19.  

بدورها، أعلنت شركة وولمارت نيتها توظيف 150 ألف عامل جديد، فيما قالت شركة إنستاكارت لخدمات التوصيل إنها تنوي توظيف 300 ألف عامل متعاقد.
 