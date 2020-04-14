مصادر: أوباما سيؤيد ترشيح بايدن للبيت الأبيض

قالت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه سيؤيد نائبه السابق جو بايدن كمرشح عن الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن أوباما، سلف الرئيس دونالد ترامب، سيصدر شريط فيديو الثلاثاء، يعلن فيه تأييده لبايدن، ولماذا يعتبره المرشح المطلوب في وقت الشدة.

ويشير المقطع المرتقب إلى عودة أوباما العلنية إلى الساحة السياسية، بعدما ظل مختفيا طوال معركة الترشيح الديمقراطي.

وسيتحدث أوباما أيضا بشكل مباشر عن التقدميين، مشيدا بروح حركتهم قبل تحديد سبب اعتقاده بضرورة تبني ترشيح بايدن.

وسيقدم الرئيس السابق أيضا إشادة كاملة بالمرشح بيرني ساندرز والإشارة إلى معنى ترشحه ومسعاه لتحقيق المثل الليبرالية، حسب المصادر.

نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاما هو المرشح المفترض للحزب الديمقراطي ، بعدما غادر منافسه الوحيد المتبقي بيرني ساندرز السباق الأسبوع الماضي وأيد بايدن الاثنين.

وأكد ساندرز أن الهدف من وراء دعمه لبايدن، هو ضمان خسارة ترامب في الانتخابات القادمة، ووصفه بـ"أخطر رئيس في تاريخ أميركا المعاصر."

ورغم أن موعد الانتخابات القادمة مقرر في ٣ نوفمبر القادم، إلا أن خيار إرجاء الانتخابات ما زال مطروحا في وسائل إعلام أميركية، أو اللجوء لخيار التصويت عن بعد، في حال ما استمر تفشي فيروس كورونا المستجد بالمعدل الحالي نفسه.

وكان أوباما قد قال في نوفمبر الماضي إنه تحدث إلى جميع المرشحين خلال الحملة الديمقراطية، وكثيرا ما كان يقدم لهم المشورة قبل أن يعلنوا عن ترشحهم وبعد انسحابهم.

وقال مستشارو الرئيس السابق إن نصيحته كانت في الأغلب هي نفسها: فكر في السبب الذي يجعلك تعتقد أنك يجب أن تكون رئيسا، وما هو تأثير ذلك على عائلتك وما إذا كان بإمكانك الفوز بالفعل.

