أميركا

مصادر: أوباما سيؤيد ترشيح بايدن للبيت الأبيض

14 أبريل 2020
مصادر: أوباما سيويد ترشيح بايدن للبيت الأبيض الثلاثاء
مصادر: أوباما سيويد ترشيح بايدن للبيت الأبيض الثلاثاء

قالت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه سيؤيد نائبه السابق جو بايدن كمرشح عن الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن أوباما، سلف الرئيس دونالد ترامب، سيصدر شريط فيديو الثلاثاء، يعلن فيه تأييده لبايدن، ولماذا يعتبره المرشح المطلوب في وقت الشدة.

ويشير المقطع المرتقب إلى عودة أوباما العلنية إلى الساحة السياسية، بعدما ظل مختفيا طوال معركة الترشيح الديمقراطي.

وسيتحدث أوباما أيضا بشكل مباشر عن التقدميين، مشيدا بروح حركتهم قبل تحديد سبب اعتقاده بضرورة تبني ترشيح بايدن. 

وسيقدم الرئيس السابق أيضا إشادة كاملة بالمرشح بيرني ساندرز والإشارة إلى معنى ترشحه ومسعاه لتحقيق المثل الليبرالية، حسب المصادر.

نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاما هو المرشح المفترض للحزب الديمقراطي ، بعدما غادر منافسه الوحيد المتبقي بيرني ساندرز  السباق الأسبوع الماضي وأيد بايدن الاثنين.

وأكد ساندرز  أن الهدف من وراء دعمه لبايدن، هو ضمان خسارة ترامب في الانتخابات القادمة، ووصفه بـ"أخطر رئيس في تاريخ أميركا المعاصر."

ورغم أن موعد الانتخابات القادمة مقرر في ٣ نوفمبر القادم، إلا أن خيار إرجاء الانتخابات ما زال مطروحا في وسائل إعلام أميركية، أو اللجوء لخيار التصويت عن بعد، في حال ما استمر تفشي فيروس كورونا المستجد بالمعدل الحالي نفسه.

وكان أوباما قد قال في نوفمبر الماضي إنه تحدث إلى جميع المرشحين خلال الحملة الديمقراطية، وكثيرا ما كان يقدم لهم المشورة قبل أن يعلنوا عن  ترشحهم وبعد انسحابهم. 

وقال مستشارو الرئيس السابق إن نصيحته كانت في الأغلب هي نفسها: فكر في السبب الذي يجعلك تعتقد أنك يجب أن تكون رئيسا، وما هو تأثير ذلك على عائلتك وما إذا كان بإمكانك الفوز بالفعل.
 

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بومبيو: واشنطن تسعى لـ"تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية

14 أبريل 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى إلى أحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية، بعدما هددت بلاده بحجب مساهماتها المالية للمنظمة في خضم أزمة كوفيد-19. 

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار إعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الأميركي للمنظمة الدولية، التي تتصدر التصدي للوباء.

وتعتبر الولايات المتحدة المانح الأكبر للمنظمة، إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي. 

وصرح بومبيو لإذاعة فلوريدا "لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد. لكن للأسف، فإنها لم تبل بلاء حسنا هذه المرة".

وأضاف "نريد بذل جهود لإحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول إن عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية الأهم، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأميركيين". 

وتقول إدارة ترامب، التي تنتقد منظمات الأمم المتحدة باستمرار، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية. 

وفي الأسابيع الأولى من انتشار المرض، قالت المنظمة، استنادا إلى تصريحات أطباء صينيين، إنها لا تملك معلومات عن انتقال الفيروس بين البشر، وأشادت بشفافية الصين. 

وهاجم ترامب منظمة الصحة العالمية بعدما وافق على تخفيف حدة التوتر مع الصين، التي تعد مصدرا رئيسيا للإمدادات الطبية، وبعد أن حمّل بكين مباشرة مسؤولية تفشي ما وصفه بـ"الفيروس الصيني".

لكن بومبيو أكد أن الولايات المتحدة تنوي التحرك.

وفي معرض رده، في مقابلة أخرى، على سؤال بشأن مقترح في الكونغرس يسمح لضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضد الصين، قال بومبيو إنه سيتم التدقيق في نهاية المطاف بسجل جميع الدول.

وقال لإذاعة "كي إس اي في" إنه "بالنسبة لمن يتحملون مسؤولية الخسائر في الأرواح والمأساة التي وقعت هنا في الولايات المتحدة والأضرار الاقتصادية التي تحملها العالم بأسره، فأنا واثق بأن هذه الإدارة ستمهد الطريق لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن ذلك"