الصين وكورونا.. بومبيو يدعو للتعاون وإسبر يطالب بـ"مواصلة الضغط"

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصين إلى "الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات" لمكافحة جائحة كوفيد-19 ومنع تفشي المرض في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء إن بومبيو أشار في مكالمة هاتفية مع يانغ جيتشي، مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، إلى "المساعدة التي قدمها الشعب الأميركي لشعب الصين في يناير، ولا يزال يقدمها، والأهمية العالية التي نعلقها على تسهيل الصين تصدير الإمدادات الطبية لتلبية الطلب الكبير عليها في الولايات المتحدة".

وأكد البيان التزام الجانبين "بهزيمة تفشي المرض واستعادة الصحة والرخاء العالميين".

وتأتي مكالمة بومبيو ودعوته إلى تعاون بكين في الأزمة، مع اتهامات أميركية للصين بإخفاء معلومات عن انتشار المرض.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهم الصين بالبطء في نشر معلومات حول حالات الإصابات مع بدء تفشي المرض في ووهان، مركز تفشي الفيروس، واتهم منظمة الصحة العالمية بأنها انحازت لصالح بكين.

وأطلق ترامب مرارا مصطلح "الفيروس الصيني" على الفيروس، في إشارة منه إلى أن مصدره الصين.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأربعاء: "حتى اليوم، نراهم يحجبون المعلومات. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة الضغط عليهم لمشاركة" المعلومات.

والصين هي مصدر رئيسي للكمامات وغيرها من الإمدادات الطبية التي تحتاجها الولايات المتحدة بشدة التي سجلت أعلى معدلات الإصابات (حوالي 622 ألفا) والوفيات (حوالي 27 ألفا) في العالم.