أميركا

حوالى 4 آلاف وفاة إضافية "مرجّحة" بكورونا في نيويورك

15 أبريل 2020
يتم دفن الضحايا في جزيرة هارت في ولاية نيويورك
يتم دفن الضحايا في جزيرة هارت في ولاية نيويورك

تجاوز عدد الذين توفّوا بفيروس كورونا المستجدّ في مدينة نيويورك الثلاثاء عتبة الـ10 آلاف شخص، بعد إعلان سلطات المدينة أنّها أضافت إلى حصيلة ضحايا وباء كوفيد-19 حوالي 4 آلاف شخص لم يخضعوا لفحوص مخبرية تثبت إصابتهم بالفيروس، لكنّ ملابساتهم وفاتهم ترجّح أنّها ناجمة عن الوباء الفتّاك.

وقالت إدارة الصحّة في المدينة إن 3,778 شخصاً فارقوا الحياة نتيجة مضاعفات ناتجة عن هذا مرض كوفيد-19 "على الأرجح"، لتضاف بذلك هذه الحصيلة إلى 6,589 وفاة أكّدت الفحوصات المخبرية أنّها ناجمة عن الفيروس.

وأدّى نشر الأرقام الجديدة عند الساعة الرابعة مساء (20,00 بتوقيت غرينتش) إلى رفع العدد الإجمالي للوفيات في مدينة نيويورك، مركز تفشّي الوباء في الولايات المتحدة، إلى 10,367 وفاة.

وقال مفوّض الصحّة في المدينة أوكسيريس باربوت "في حين تعكس هذه البيانات أثر الفيروس المأساوي على مدينتنا، إلا أنّها ستساعدنا أيضاً على تحديد حجم ونطاق الوباء وترشدنا في قراراتنا".

وتوصيف هذه الوفيات المرجّحة ينطبق على شخص "لم تكن لديه نتيجة فحص إيجابية ولكن شهادة وفاته تورد أن سبب الوفاة هو كوفيد-19 أو ما يقابله"، وفق إرشادات إدارة الصحة.

ونصف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة مسجّل في ولاية نيويورك لوحدها.

والأسبوع الماضي اعترف بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك بأنّ العدد الرسمي للوفيات في المدينة ربما لا يعكس الأثر الحقيقي للوباء القاتل.

وشرح أن العديد من الاشخاص الذين توفوا في منازلهم لم يتمّ احتسابهم بأنهم قضوا نتيجة كوفيد-19، على الرغم من أنّ هذا كان السبب على الأرجح. كما يشتبه في أنّ وفيات إضافية وقعت في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية.
وتكشف هذه الأرقام "المرجّحة" النقص الكبير في إجراء الفحوص على نطاق واسع لاكتشاف المصابين بالفيروس.

وقبل أن تحدّث المدينة أرقامها مع الوفيات المرجّحة، أفادت ولاية نيويورك أنّ عدد الوفيات فيها بلغ 11 ألفا.

في المقابل، انخفض عدد الإصابات والمصابين الذين استدعت حالاتهم نقلهم إلى المستشفيات، بحسب حاكم الولاية أندرو كومو الذي أكّد أنّ المرحلة الأسوأ من تفشي الوباء "انتهت".

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2200 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.
 

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قبل نحو شهر كان الأطباء يسارعون لتخدير المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين لديهم مستويات منخفضة من الأكسجين، ثم وضعهم على أجهزة تهوية ميكانيكية.

الآن غير الأطباء من استراتيجية محاربة فيروس كورونا، إذ يحاول أكثريتهم إبقاء المرضى في حالة وعي، وجعلهم يتكئون على الكراسي ويواصلون التنفس لأطول فترة ممكنة، دون اللجوء إلى آليات التنفس المساعدة. فلماذا هذا التغير؟

منذ حوالي شهر، بدأ الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي الجديد في الوصول إلى المستشفيات في منطقة نيويورك بأعداد هائلة ومتزايدة من يوم لآخر، وهو الأمر الذي لم يعط فرصة للطواقم الطبية للتكفل "الذكي" بالمرضى، إذ كان الجميع يسارع لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح، لكن ما حصل هو العكس تماما، إذ تزايد عدد الوفيات من يوم لآخر.

يقول طبيب العناية المركزة في مركز لينكن الطبي في برونكس، نايل سيمالوفيتش "تعاملنا مع الوضع بالطريقة التي اعتقدناها صحيحة، لكن مع التجربة غيرنا أساسيات لم نتوقع أننا سنعيد النظر فيها".

وتابع سيمالوفيتش "الطب يعيد تشكيل نفسه بشكل روتيني، جيلًا بعد جيل، هذا أمر طبيعي".

وأضاف "لم نكن نتوقع أننا نعطي جهاز التنفس لشخص نقول له دعك من الهاتف أنت مطالب بوضع الجهاز".

فعادة ما يوضع جهاز التنفس للأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة شبه النهائية على التنفس، لكن مع فيروس كورونا يمكن للشخص أن يكون عاديا وفي أي لحظة تتعقد عملية تنفسه ويضطر الطاقم الطبي لوضعه تحت جهاز تنفس الاصطناعي.
لكن الأمر تغير كثيرا الآن، بعد التجربة التي اكتسبتها طواقم الاستعمالات الطبية.

في نيويورك على وجه التحديد، أصبح يطلب من المريض مقاومة صعوبة التنفس والبقاء واقفا أو جالسا ومصارعة الضيق حتى التغلب عليه.

ومكن ذلك من توفير عديد الأجهزة لأشخاص في أمس الحاجة لها.

وتبين أن الأشخاص المصابين بالفيروس يمكنهم مصارعة ضيق التنفس الذي يسببه الفيروس، بل أن ذلك أصح وأصلح لهم.

والدليل بحسب الدكتور نفسه، هو اضطرارنا لتعليم المتعافين من فيروس كورونا طريقة التنفس الصحيحة، إذ إن أغلبهم يرتبك عند بدء التنفس برئتيه بعيدا عن الجهاز "وذلك ليس في صالحهم" وفق الدكتور نايل سيمالوفيتش.

صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن بعض الأطباء كانوا يجعلون المرضى يستلقون على ظهورهم ويساعدونهم على التنفس واستعادة عملية الاستنشاق والزفير عن طريق التدليك.

من الأطباء من كان يضع المرضى على مرتبة تدليك خاصة، مصممة للنساء الحوامل لأنها تحتوي على قطع تعمل على تخفيف الحمل على البطن والصدر" وكان ذلك مفيدا لهم، وفق ذات المتحدث.

الأطباء كانوا يفعلون ذلك لتوفير أجهزة التنفس، أغلبهم قالوا لواشنطن بوست "كان يجب أن نوفر أجهزة التنفس لبعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة، لأنها قد تكون الأمل الوحيد لهم".

الطبيب المساعد في الطب السريري، أناند سواميناثان، قال إن الأطباء في منطقة نيويورك لم يكتشفوا قبل شهر من اليوم أي طريقة مؤكدة لمحاربة كوفيد- 19 وكانوا يتعاملون مع الوافدين بطريقة ارتجالية لكبح منحنى الوفيات الذي كان يتصاعد يوما بعد يوم.