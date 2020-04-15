قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تتحرش بسفن أميركية في الخليج

قالت البحرية الأميركية، الأربعاء، إن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت بشكل خطير لسفن أميركية في بحر العرب، وكادت أن تصطدم بها رغم التحذيرات.

وأوضحت البحرية الأميركية في بيان عسكري، أن 11 سفينة وزورقا تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفن عسكرية أميركية في الخليج. وأضافت أن "زورقا إيرانيا كاد أن يصطدم بإحدى سفننا".

وأكد البيان أن السفن الأميركية أصدرت تحذيرات متعددة للسفن الإيرانية عبر عدة وسائل.

ووصفت البحرية الأميركية أعمال الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية الدولية في الخليج العربي بالـ"خطيرة والاستفزازية".

ويأتي هذا التصعيد الخطير، بعد يوم واحد من صعود مسلّحين على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء إبحارها قبالة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز قبل أن يغادروها.

وكانت السفينة ترفع علم هونغ كونغ، وطاقمها مكون من 22 شخصاً، جميعهم من التابعية الصينية، والتي هي حليف لإيران، والتي كانت ستعتبر احتجاز مثل هذه السفينة هجوماً بالوكالة على سيادتها، حتى لو أن سفن هونغ كونغ لا تخضع لمسؤولية بكين.

ومضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، هو معبر استراتيجي لتجارة النفط في العالم وشريان مائي شديد الحساسية بسبب عرضه وعمقه بشكل خاص، إذ يبلغ عرضه حوالى 50 كيلومتراً فقط بينما لا يزيد عمقه عن 60 متراً.

والإثنين أبدت ثماني دول أوروبية "دعماً سياسياً" لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، الذي يشهد توترات مزمنة.