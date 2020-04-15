أميركا

مع الحديث عن فتح الاقتصاد.. ولايات أميركية تفرض ارتداء الكمامات

15 أبريل 2020
شارع خال في هوليود في مقاطعة لوس أنغلس بولاية كاليفورنيا- 15 أبريل 2020
شارع خال في هوليود في مقاطعة لوس أنغلس بولاية كاليفورنيا- 15 أبريل 2020

مع الحديث عن إعداد خطط لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي بحلول الأول من مايو المقبل، يستعد حكام بعض الولايات لإصدار أوامر تنفيذية بارتداء كمامة وجه في الأماكن العامة، بعد أيام من توصيات بارتدائها عموما، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الأربعاء، إنه سيصدر أمرا تنفيذيا يقضي بارتداء كمامة وجه أو تغطية الوجه بقطعة قماش في الأماكن العامة، سواء كانت المسافة بين الأشخاص ستة أقدام أو أقل. 

وستة أقدام هي مسافة "التباعد الاجتماعي" التي قال بعض الخبراء إنها آمنة، في حين أفادت دراسات بأن المسافة الآمنة قد لا تكون أقل من 20 قدما.  

وأضاف كومو "إذا كنت في طريقك لركوب الحافلة أو المترو أو ستسير في حي مزدحم، فكل هذه الأماكن لن تكون قادرا فيها على الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، لذا يجب عليك ارتداء كمامة وجه". 

وأشار إلى أن هذا بمثابة إخطار سيستمر لثلاثة أيام، سيتم فيها توفير إمدادات الكمامات أو أقنعة تغطية الوجه، قبل أن فرض تنفيذه. 

وبدءا من الخميس سيكون على سكان مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، ارتداء كمامات الوجه أو تغطية وجوههم خارج المنزل، بحسب المسؤولة في المدينة كاثرين بارغر. 

وحول عودة الأنشطة الرياضية في ظل الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد، استبعدت بارغر ذلك "حتى يتوفر لقاح ضد الفيروس"، مشيرة إلى أن الأولوية لمشاريع البناء الضرورية. 

وقال مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ردفيلد، الأربعاء، إن حكام حوالي 20 ولاية لم يكن تأثير وباء فيروس كورونا فيها شديدا، يعتقدون أنهم ربما يكونون مستعدين لبدء عملية إعادة فتح اقتصاداتهم بحلول الموعد المستهدف، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في أول مايو. 

ووصلت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 640 ألف حالة، تعافى منها نحو 48 ألفا، وتوفي 28 ألفا و306 آخرين. 

وقال ريدفيلد في مقابلة مع برنامج (صباح الخير أميركا) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) إن "هناك عددا من الولايات، 19 أو 20 ولاية، كان للفيروس تأثير محدود عليها حقا. لذلك أعتقد أننا سنرى بعض الولايات التي يشعر حكامها بأنهم جاهزون... نحن على استعداد لمساعدتهم أثناء رفع القيود عنها". 

ورفض حكام عدد من الولايات، الأكثر تضررا في البلاد، إعلان ترامب أنه وحده من يملك سلطة تحديد موعد البدء في إعادة فتح الاقتصاد والسماح للشركات التي تعمل في مجالات غير أساسية بالعمل مرة أخرى. ويتصاعد الضغط من أجل إعادة الفتح المبكر لمواجهة الانكماش الحاد للاقتصاد وفقدان ملايين الوظائف.

وحذر خبراء الصحة، ومنهم أنتوني فاوتشي كبير مستشاري ترامب للأمراض المعدية، من أن إعادة فتح الاقتصاد على عجل قد تأتي بنتائج عكسية، وشددوا على أهمية إجراء الفحوص سريعا وعلى نطاق واسع.

وكانت السلطات الإسبانية قد وافقت على عودة عمال البناء والمصانع إلى أعمالهم شرط وضع الكمامات التي تم توزيعها على نطاق واسع. 

وبدأت النمسا، الثلاثاء، الخروج من حالة الإغلاق مع إعادة فتح حذر للمحال التجارية الصغيرة والحدائق العامة.

اقرأ أيضا

سفينة بحرية أميركية في خليج عمان
أميركا

قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تتحرش بسفن أميركية في الخليج

ازداد الإقبال على "زوم" وازدادت المخاوف الأمنية
تكنولوجيا

بأسعار زهيدة.. حسابات مستخدمي "زوم" تباع على "الإنترنت المظلم"

شارع خال في هوليود في مقاطعة لوس أنغلس بولاية كاليفورنيا- 15 أبريل 2020
أميركا

مع الحديث عن فتح الاقتصاد.. ولايات أميركية تفرض ارتداء الكمامات

زاد الاهتمام في الفترة الأخيرة بلقاح ضد السل بعد معلومات عن إمكانية استخدامه ضد مرض كوفيد-19
أزمة كورونا

النتائج "خلال أسابيع".. دراسات تكشف تأثير "هيدروكسي كلوروكوين" على كورونا

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول
أزمة كورونا

بعد الأميركية.. كارثة كورونا تطال حاملة طائرات فرنسية 

سوق للمأكولات البحرية في شانغهاي في صورة التقطت في 13 فبراير 2020
أزمة كورونا

الصين أعادت فتح أسواق الحيوانات.. هل تتكرر الكارثة؟

ترامب يقول إن ارتداء الكمامات يمكن أن يقي من انتشار الفيروس المستجد
أميركا

من ثمانية أجزاء.. خطة أميركية لإعادة فتح البلاد

أميركا

قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تتحرش بسفن أميركية في الخليج

16 أبريل 2020
سفينة بحرية أميركية في خليج عمان
سفينة بحرية أميركية في خليج عمان

قالت البحرية الأميركية، الأربعاء، إن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت بشكل خطير لسفن أميركية في بحر العرب، وكادت أن تصطدم بها رغم التحذيرات. 

وأوضحت البحرية الأميركية في بيان عسكري، أن 11 سفينة وزورقا تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفن عسكرية أميركية في الخليج. وأضافت أن "زورقا إيرانيا كاد أن يصطدم بإحدى سفننا". 

وأكد البيان أن السفن الأميركية أصدرت تحذيرات متعددة للسفن الإيرانية عبر عدة وسائل.  

ووصفت البحرية الأميركية أعمال الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية الدولية في الخليج العربي بالـ"خطيرة والاستفزازية". 

ويأتي هذا التصعيد الخطير، بعد يوم واحد من صعود مسلّحين على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء إبحارها قبالة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز قبل أن يغادروها.

وكانت السفينة ترفع علم هونغ كونغ، وطاقمها مكون من 22 شخصاً، جميعهم من التابعية الصينية، والتي هي حليف لإيران، والتي كانت ستعتبر احتجاز مثل هذه السفينة هجوماً بالوكالة على سيادتها، حتى لو أن سفن هونغ كونغ لا تخضع لمسؤولية بكين. 

ومضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، هو معبر استراتيجي لتجارة النفط في العالم وشريان مائي شديد الحساسية بسبب عرضه وعمقه بشكل خاص، إذ يبلغ عرضه حوالى 50 كيلومتراً فقط بينما لا يزيد عمقه عن 60 متراً.

والإثنين أبدت ثماني دول أوروبية "دعماً سياسياً" لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، الذي يشهد توترات مزمنة.