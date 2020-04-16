أميركا

إسبر عن قادة الصين: لا أثق بأنهم يخبروننا الحقيقة الآن

16 أبريل 2020
إسبر كان قد اتهم الصين بحجب المعلومات ودعا إلى مواصلة الضغط عليها
إسبر كان قد اتهم الصين بحجب المعلومات ودعا إلى مواصلة الضغط عليها

غداة اتهامه الصين بحجب المعلومات ودعوته إلى مواصلة الضغط عليها، كرر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الخميس اتهاماته لبكين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إسبر في تصريح لبرنامج "توداي" الذي يذاع على شبكة "إن بي سي" إنه يعتقد أن قادة الصين كانوا يمارسون "التضليل والتعتيم" فيما يتعلق بتفشي الفيروس الذي نشأ هناك، مضيفا أنه لا يثق حتى في صدقهم الآن.

وفي مواصلة لانتقاد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعامل الصين مع الأزمة، قال إسبر إنه يجد من الصعب تصديق معلومات من الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف: "إنهم يضللوننا، تكتموا عن الأمر في أوائل أيام هذا الفيروس. لذلك ليس لدي ثقة كبيرة حتى في أنهم يخبروننا الحقيقة الآن".

وكان وزير الدفاع الأميركي قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" الأربعاء قائلا: "حتى اليوم، نراهم يحجبون المعلومات. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة الضغط عليهم لمشاركة" المعلومات.

في الوقت ذاته، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء الصين إلى "الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات" لمكافحة الجائحة ومنع تفشي المرض في المستقبل.

وأشار بومبيو في مكالمة هاتفية مع يانغ جيتشي، مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني إلى "الأهمية العالية التي نعلقها على تسهيل الصين تصدير الإمدادات الطبية لتلبية الطلب الكبير عليها في الولايات المتحدة".

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إسبر عن قادة الصين: لا أثق بأنهم يخبروننا الحقيقة الآن

الانتخابات الأميركية 2020

وارن تعلق على إمكانية التحالف مع بايدن

16 أبريل 2020
وارن تعلق على إمكانية أن تكون نائبة لبايدن
وارن تعلق على إمكانية أن تكون نائبة لبايدن

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن الخميس أنها لن ترفض خوض السباق إلى البيت الأبيض إلى جانب متصدر الانتخابات التمهيدية جو بادين.

وأجابت وارن في تصريح لشبكة "أن بي سي" بـ"نعم" لدى سؤالها عما إذا كانت ستقبل عرضا من بايدن لتكون نائبة له.

ورفض متحدث باسم حملة نائب الرئيس السابق التعليق على تصريح السناتورة التقدمية من ولاية ماساتشوستس.

وكانت وارن قد أعلنت الأربعاء دعمها لبايدن في السباق إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحظيت إليزابيث وارن، 70 عاما، بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في الخامس من مارس الماضي.

وقالت في مقطع فيديو نُشر على تويتر الأربعاء: "أنا فخورة بدعم جو بايدن" للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.