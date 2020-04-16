أميركا

الولايات المتحدة.. 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع الصحي

16 أبريل 2020
أكثر من 9 آلاف إصابة بين العاملين في القطاع الصحي بأميركا
أكثر من 9 آلاف إصابة بين العاملين في القطاع الصحي بأميركا

ارتفع عدد حالات الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي في الولايات التحدة بفيروس كورونا إلى نحو 9 آلاف حالة، وفقا لتقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلن المركز وفاة 27 حالة حتى الآن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، معظمهم من العاملين في القطاع الذين تجاوزوا 65 ألفا.

وأكد التقرير أن أغلب هذه الإصابات من الإناث وأشخاص في الأربعينيات من العمر، كما أن معظم إصابتهم لا تحتاج إلى الدخول المستشفى.

ويعتقد كثير من الخبراء أن أرقام الإصابة بين العاملين في المؤسسات الطبية في الولايات التحدة أكبر من ذلك بكثير، ويرجع ذلك إلى نقص الاختبارات في العديد من المناطق.

وذكر التقرير أنه في 15 فبراير الماضي قبل إجراءات العزل والإغلاق، وصل مريض يعاني من مشاكل في التنفس إلى مستشفى في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا، وتعامل معه العديد من الأطباء والممرضين بدون حرص أو ارتداء قناعات واقية.

وبعد 11 يوماً اكتشف الأطباء إصابته بالفيروس، ما عرض 121 شخصا من العاملين في المستشفى لخطر الإصابة بالفيروس، حيث خضعوا جميعا لفحوصات أثبتت إصابة ثلاثة منهم بالعدوى.

تُظهر قصة مريض سولانو العدد الهائل من العاملين الذين يتعاونوا لرعاية مريض واحد، مما قد يعرضهم جميعاً لخطر الإصابة بالفيروس.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن هذه النتائج تؤكد خطورة انتقال العدوى إلى الأشخاص عند الاتصال بالمريض من دون حماية، كما دعت إلى ضرورة التعرف المبكر على حالات الإصابة والعزل الفوري.

يذكر أن الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، فقد سجلت حتى الآن أكثر من 630 ألف حالة إصابة، ونحو 31 ألف حالة وفاة.

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أكثر من 9 آلاف إصابة بين العاملين في القطاع الصحي بأميركا
أميركا

الولايات المتحدة.. 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع الصحي

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أزمة كورونا

مع حرب العالم ضد كورونا.. أصوات معارضة لإنتاج لقاح

16 أبريل 2020
حركات مناهضة للقاحات تعارض لقاحا ضد كورونا من الآن
حركات مناهضة للقاحات تعارض لقاحا ضد كورونا من الآن

في ظل السباق العالمي نحو تطوير لقاح لحماية الناس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تتصاعد أصوات مضادة مشككة في مدى جدوى اللقاح المستقبلي وتصيغ نظريات المؤامرة ضده مبكرا. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شركات تعمل على تطوير مالا يقل عن 70 لقاحا حول العالم، منها ثلاثة تم البدء باستخدامها في تجارب سريرية على البشر. 

ورغم أن المنظمة والخبراء في مجال الصحة أكدوا مرارا وتكرارا أن إنتاج لقاح ضد الفيروس لا يزال أمامه مالا يقل عن عام كامل، فإن هناك حركة مناهضة عالمية تتشكل ضد اللقاح، الذي قد يثبت فعاليته، تعمل على بث الخوف والذعر ونشر نظرية المؤامرة، والتشكيك في نجاحه منذ الآن.  

ومن ضمن هؤلاء، واحد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى لاري كوك ويشترك في قناته على يوتيوب حوالي 50 ألف شخص، بحسب تقرير لشبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية.

يروج كوك لفكرة أن الغرض من فيروس كورونا هو تشغيل الشركات لإنتاج لقاح، "تعرف على الخطة، استعد، قاوم"، بحسب منشور له على فيسبوك. 

ومعظم من يتبعون نظرية المؤامرة حول اللقاح، مقتنعون بالفرضية غير المثبتة علميا، والقائلة بأن الفيروس تم صنعه في مختبر علمي وليس من فعل الطبيعة. 

ومن هؤلاء منتج أفلام وناشط ضد اللقاحات يدعى ديل بيغتري، وقد دعم هذه النظرية. 

ويبدو أن نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا المستجد لها صداها حتى بين الأميركيين. 

فحسب مركز بيو الأميركي للأبحاث، هناك نسبة 29 في المئة من الأميركيين مقتنعون بأن الفيروس تم تطويره في مختبر، معظمهم من الشباب الأصغر سنا، الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنة بمن هم أكبر سنا. 

لكن دراسات علمية عالمية عديدة أكدت أن الفيروس نشأ بفعل الطبيعة، حيث حلل باحثون من جامعات أدنبرة وكولومبيا وسيدني وتولين، النموذج الجيني للبروتين الخاص بفيروس كورونا المستجد، واستنتجوا أنه جاء نتيجة للتطور الطبيعي، وليس نتاج هندسة وراثية أو معملية.

ويرى الأستاذ المساعد في العلوم السياسية والاتصال، ماثيو موتا، أن انتشار مثل هذه النظريات "أمر متوقع إلى حد ما، لعدم قطع الشك باليقين لغياب المعلومات، مما يصعب إثبات خطئها". 

فيما ترى الأستاذة المساعدة في مجال علوم الاتصال في جامعة تكساس، أشلي لاندروم، أن انتشار مثل هذه المعلومات المضللة، ينبع من عدم ثقة البعض في السلطات، أو أنها تتكرر من خلال شخصيات أو مجموعات موثوقة أو لها متابعين كثر". 
 
وكان تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أشار إلى وجود دور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نشر معلومات مضللة، عن أن الفيروس هو سلاح جرثومي أميركي مصمم للتسبب بالعجز والموت.

وأعاد ذلك للأذهان نشر وسائل الإعلام الروسية شائعات، على مدى العقود الماضية، من بينها أن تطعيمات الأطفال تسبب التوحد، في حين كان بوتين نفسه يشدد القوانين لإلزام الروس بتطعيم أبنائهم. 


 