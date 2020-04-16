أميركا

بالفيديو.. متظاهرون مسلحون يطالبون بإنهاء إغلاق كورونا في ميشيغان الأميركية

16 أبريل 2020
كانت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر الهدف الرئيسي للمتظاهرين المسلحين
كانت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر الهدف الرئيسي للمتظاهرين المسلحين

خرج آلاف المتظاهرين في السيارات وسيرا على الأقدام للاحتجاج على أوامر البقاء في المنزل في ميشيغان وطالبوا بإعادة فتح الولاية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية. 

وفي مقطع فيديو تقول إحدى المتظاهرات في سيارتها: "حان الوقت لفتح ولايتنا". 'لقد سئمنا من عدم القدرة على شراء الأشياء التي نحتاجها، والذهاب إلى مصففي الشعر".

 وكانت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر الهدف الرئيسي للمتظاهرين المسلحين، حيث هتف البعض "احبسوها" على درج مبنى بلدية لانسينغ.

ردت ويتمر بعد ساعات من الاحتجاج قائلة إنها تتفهم الإحباط ولكن "المفارقة المحزنة" حول المظاهرة هي أنه كان من الممكن أن تنشر الفيروس أكثر وبالتالي خلقت الحاجة إلى تمديد أمر البقاء في المنزل في ميشيغان.

و حتى الآن، توفي 1900 من سكان ميشيغان بسبب الفيروس فيما سجلت الولاية أكثر من 28 ألف إصابة. 

اقرأ أيضا

نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف
أزمة كورونا

علماء يطاردون فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي

كانت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر الهدف الرئيسي للمتظاهرين المسلحين
أميركا

بالفيديو.. متظاهرون مسلحون يطالبون بإنهاء إغلاق كورونا في ميشيغان الأميركية

زعم سلامي أن جهاز "مستعان" يمكن أن يكتشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا على بعد 100 مترا خلال خمس ثوان فقط
إيران

جهاز كشف الكورونا عن بعد.. "فضيحة إيرانية مدوية"

عدد قليل منهم فقط يعاني من أعراض شديدة حتى في حال أمراض كامنة
أزمة كورونا

علامات لدى الأطفال قد تعني إصابتهم بفيروس كورونا

ترامب قال إن بلاده تجري تحقيقا شاملا في أصل فيروس كورونا
أميركا

هل تسرب كورونا من معمل ووهان؟.. ترامب يرد وبومبيو يطالب الصين بالاعتراف

طردت الصين صحافيين وفرضت الصمت على أطباء لتمويه العالم
عربي ودولي

وباء كورونا.. هل يحقق الريادة للصين؟ 

العالم سيتذكر دائما أزمة العزل الكبير في 2020
أزمة كورونا

اسم جديد لأزمة كورونا العالمية قد يدخل التاريخ

أميركا

هل تسرب كورونا من معمل ووهان؟.. ترامب يرد وبومبيو يطالب الصين بالاعتراف

16 أبريل 2020
ترامب قال إن بلاده تجري تحقيقا شاملا في أصل فيروس كورونا
ترامب قال إن بلاده تجري تحقيقا شاملا في أصل فيروس كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه ينبغي لبكين الإفصاح عما تعلمه.

ولا يزال مصدر الفيروس غامضا. وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي قد قال يوم الثلاثاء إن المخابرات الأميركية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي ولم يتم تخليقه في معمل بالصين، لكن لا يوجد ما يؤكد أي من الاحتمالين.

وذكرت محطة فوكس نيوز التلفزيونية يوم الأربعاء أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وسئل ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن التقارير عن تسرب الفيروس من معمل ووهان فقال إنه على علم بتلك التقارير.

وأضاف "نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث".

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات المدعوم من الدولة قد نفى في فبراير شائعات عن أن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد معامله أو أنه تسرب من أحد المعامل.

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز بعد مؤتمر ترامب الصحفي "نعلم أن هذا الفيروس قد نشأ في ووهان بالصين" ومعهد علم الفيروسات على بعد بضعة أميال من السوق.

وأضاف "نريد من الحكومة الصينية أن تتحلى بالوضوح" وتساعد في تفسير "دقيق لكيفية انتشار الفيروس." وقال "ينبغي للحكومة الصينة أن تعترف."

ويشير التوافق العلمي الواسع إلى أن فيروس كورونا قد نشأ في الخفافيش.
 