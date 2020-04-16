بالفيديو.. متظاهرون مسلحون يطالبون بإنهاء إغلاق كورونا في ميشيغان الأميركية

خرج آلاف المتظاهرين في السيارات وسيرا على الأقدام للاحتجاج على أوامر البقاء في المنزل في ميشيغان وطالبوا بإعادة فتح الولاية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وفي مقطع فيديو تقول إحدى المتظاهرات في سيارتها: "حان الوقت لفتح ولايتنا". 'لقد سئمنا من عدم القدرة على شراء الأشياء التي نحتاجها، والذهاب إلى مصففي الشعر".

Armed protesters demand an end to #Michigan's, US coronavirus lockdown order.



There are 28,059 #COVID19 cases in Michigan, where more than 1,921 have died from the virus.(Guardian) pic.twitter.com/GS3eZSJHdn — World Updates (@Rntk____) April 16, 2020

وكانت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر الهدف الرئيسي للمتظاهرين المسلحين، حيث هتف البعض "احبسوها" على درج مبنى بلدية لانسينغ.

ردت ويتمر بعد ساعات من الاحتجاج قائلة إنها تتفهم الإحباط ولكن "المفارقة المحزنة" حول المظاهرة هي أنه كان من الممكن أن تنشر الفيروس أكثر وبالتالي خلقت الحاجة إلى تمديد أمر البقاء في المنزل في ميشيغان.

و حتى الآن، توفي 1900 من سكان ميشيغان بسبب الفيروس فيما سجلت الولاية أكثر من 28 ألف إصابة.