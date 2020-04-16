ترامب: تجاوزنا ذروة تفشي الفيروس.. وسأعلن إرشادات لفتح الاقتصاد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي لخلية العمل حول آخر مستجدات جائحة كوفيد-19، الأربعاء، إن آخر البيانات تشير إلى أن الولايات المتحدة "تجاوزت مرحلة الذروة"، مشيرا إلى خطط لإنهاء الإغلاق المفروض حاليا في البلاد.

وأوضح ترامب أن استراتيجية إدارته "نجحت إلى حد كبير" في احتواء المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن أن الحالات بدأت في التراجع في نيويورك وبالتيمور وديترويت ومدن أخرى.

وقال الرئيس الأميركي: "تظهر المعلومات أننا تخطينا الذروة فيما يتعلق بالحالات الجديدة، وهذه التطورات المشجعة وضعتنا في موقع يؤهلنا لفتح الاقتصاد"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطط بهذا الشأن يوم الخميس.

وتابع ترامب أنه سيتم فتح ولايات قبل الأول من مايو، مشيرا إلى أن حكام الولايات يتطلعون إلى ذلك. وقال: "نريد أن نستعيد الاقتصاد. نريد أن نستعيد بلادنا. سيكون ذلك قريبا".

وجاءت تصريحات ترامب فيما سجلت الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية للحالات الجديدة الأربعاء، بحسب إحصاء لوكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل 2371 حالة وفاة و30 ألفا و817 إصابة في 24 ساعة، ليزداد العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 28 ألفا، والإصابات إلى حوالي 640 ألفا.

وقالت منسقة البيت الأبيض المكلفة متابعة الملف، الدكتورة ديبورا بريكس، إن هناك تراجعا للحالات الجديدة في الأيام الستة الماضية، لأن "الشعب الأميركي يطبق الإرشادات".

وذكرت أن تسع ولايات لديها أقل من ألف حالة، وبعض الولايات لم تصل إلى ذروة "بفضل سلوك السكان".

وأكدت الطبيبة أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الوقت الحالي، محذرة من التجمعات، لأن بعض الأشخاص قد يصابون بالمرض دون أن تظهر عليه أعراض وينقلون العدوى للآخرين.

وذكر ترامب خلال المؤتمر أن الولايات المتحدة لديها "أفضل" نظام فحص للفيروس في العالم، مشيرا إلى إجراء نحو 3.3 مليون فحص حتى الآن.

وردا على سؤال عن توقيت تعميم فحوص الاختبارات، قال ترامب إن الشركات وحكام الولايات والحكومة الفدرالية سيحددون ذلك.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى لقاح آمن "لكن يمكننا البدء في العلاجات الكثيرة المتوافرة"، مشيرا إلى أنه في خلال حوالي أسبوعين "سنصل إلى نتائج مهمة" بشأن هذه العلاجات، لافتا إلى أنه يوجد حاليا نحو 35 اختبارا على أدوية تجريها شركات رائدة وجدت علاجات لأمراض أخرى.

وأشار في هذا الصدد إلى الأدوية المضادة للفيروسات، وعلاجات المناعة، وعلاجات البلازما، والتي تتم عن طريق استخلاص الأجسام المضادة من أجسام المتعافين من المرض لعلاج المصابين.

نائب الرئيس مايك بنس، الذي أشار في المؤتمر إلى تعافي نحو 45 ألف شخص، حث المتعافين على التبرع بدمائهم في المراكز المخصصة، وقال إن عشرات الآلاف يرغبون في فعل ذلك.

وقال ترامب إنه تم إنتاج الكثير أجهزة التنفس الصناعي بفضل قانون الإنتاج الدفاعي، وتوزيع نحو 39 مليون كمامة وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى.

ودعا الرئيس الأميركي إلى فتح تحقيق حول "سوء تعامل" منظمة الصحة العالمية مع الأزمة، مشيرا إلى أن إرشاداتها كانت "خاطئة" ورفضت قراره تعليق الرحلات من الصين.

وأضاف أن بلاده تعمل مع دول أخرى ليستعيد العالم عافيته من المرض، وتوقع أن تكون كندا من أوائل الدول التي سيتم فتح حدود الولايات المتحدة معها.

واتهم ترامب خلال المؤتمر، الديمقراطيين في الكونغرس بـ"البطء" في التصديق على مسؤولين وقضاة يرغب في تعيينهم.