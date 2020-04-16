أميركا

ترامب: تجاوزنا ذروة تفشي الفيروس.. وسأعلن إرشادات لفتح الاقتصاد

16 أبريل 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي لخلية عمل مواجهة كورونا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي لخلية عمل مواجهة كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي لخلية العمل حول آخر مستجدات جائحة كوفيد-19، الأربعاء، إن آخر البيانات تشير إلى أن الولايات المتحدة "تجاوزت مرحلة الذروة"، مشيرا إلى خطط لإنهاء الإغلاق المفروض حاليا في البلاد.

وأوضح ترامب أن استراتيجية إدارته "نجحت إلى حد كبير" في احتواء المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن أن الحالات بدأت في التراجع في نيويورك وبالتيمور وديترويت ومدن أخرى.

وقال الرئيس الأميركي: "تظهر المعلومات أننا تخطينا الذروة فيما يتعلق بالحالات الجديدة، وهذه التطورات المشجعة وضعتنا في موقع يؤهلنا لفتح الاقتصاد"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطط بهذا الشأن يوم الخميس.

وتابع ترامب أنه سيتم فتح ولايات قبل الأول من مايو، مشيرا إلى أن حكام الولايات يتطلعون إلى ذلك. وقال: "نريد أن نستعيد الاقتصاد. نريد أن نستعيد بلادنا. سيكون ذلك قريبا".

وجاءت تصريحات ترامب فيما سجلت الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية للحالات الجديدة الأربعاء، بحسب إحصاء لوكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل 2371 حالة وفاة و30 ألفا و817 إصابة في 24 ساعة، ليزداد العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 28 ألفا، والإصابات إلى حوالي 640 ألفا.

وقالت منسقة البيت الأبيض المكلفة متابعة الملف، الدكتورة ديبورا بريكس، إن هناك تراجعا للحالات الجديدة في الأيام الستة الماضية، لأن "الشعب الأميركي يطبق الإرشادات".

 وذكرت أن تسع ولايات لديها أقل من ألف حالة، وبعض الولايات لم تصل إلى ذروة "بفضل سلوك السكان". 

وأكدت الطبيبة أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الوقت الحالي، محذرة من التجمعات، لأن بعض الأشخاص قد يصابون بالمرض دون أن تظهر عليه أعراض وينقلون العدوى للآخرين. 

وذكر ترامب خلال المؤتمر أن الولايات المتحدة لديها "أفضل" نظام فحص للفيروس في العالم، مشيرا إلى إجراء نحو 3.3 مليون فحص حتى الآن.

وردا على سؤال عن توقيت تعميم فحوص الاختبارات، قال ترامب إن الشركات وحكام الولايات والحكومة الفدرالية سيحددون ذلك.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى لقاح آمن "لكن يمكننا البدء في العلاجات الكثيرة المتوافرة"، مشيرا إلى أنه في خلال حوالي أسبوعين "سنصل إلى نتائج مهمة" بشأن هذه العلاجات، لافتا إلى أنه يوجد حاليا نحو 35 اختبارا على أدوية تجريها شركات رائدة وجدت علاجات لأمراض أخرى.

وأشار في هذا الصدد إلى الأدوية المضادة للفيروسات، وعلاجات المناعة، وعلاجات البلازما، والتي تتم عن طريق استخلاص الأجسام المضادة من أجسام المتعافين من المرض لعلاج المصابين.

نائب الرئيس مايك بنس، الذي أشار في المؤتمر إلى تعافي نحو 45 ألف شخص، حث المتعافين على التبرع بدمائهم في المراكز المخصصة، وقال إن عشرات الآلاف يرغبون في فعل ذلك.

وقال ترامب إنه تم إنتاج الكثير أجهزة التنفس الصناعي بفضل قانون الإنتاج الدفاعي، وتوزيع نحو 39 مليون كمامة وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى.

ودعا الرئيس الأميركي إلى فتح تحقيق حول "سوء تعامل" منظمة الصحة العالمية مع الأزمة، مشيرا إلى أن إرشاداتها كانت "خاطئة" ورفضت قراره تعليق الرحلات من الصين.

وأضاف أن بلاده تعمل مع دول أخرى ليستعيد العالم عافيته من المرض، وتوقع أن تكون كندا من أوائل الدول التي سيتم فتح حدود الولايات المتحدة معها.

واتهم ترامب خلال المؤتمر، الديمقراطيين في الكونغرس بـ"البطء" في التصديق على مسؤولين وقضاة يرغب في تعيينهم.

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أميركا

قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تتحرش بسفن أميركية في الخليج

16 أبريل 2020
سفينة بحرية أميركية في خليج عمان
سفينة بحرية أميركية في خليج عمان

قالت البحرية الأميركية، الأربعاء، إن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت بشكل خطير لسفن أميركية في بحر العرب، وكادت أن تصطدم بها رغم التحذيرات. 

وأوضحت البحرية الأميركية، أن 11 سفينة وزورقا تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفن عسكرية أميركية في الخليج، هي "يو أس أس پولر" و"يو أس أس هاملتون" و"يو أس أس فايربولت" و"يو أس أس سيروكو" و"يو أس أس رانغلر" و"يو أس أس ماوي"، وذلك أثناء قيامها بعمليات روتينية بتغطية من مروحيات "أباتشي" التابعة لسلاح الجيش الأميركي في شمال الخليج العربي. 

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي في المنامة بالبحرين الكوماندر ريبيكا ريباريتش، إن الاعتداء البحري الإيراني اقترب نحو 40 مترا من السفن الحربية الأميركية، الأمر الذي دفع الطواقم البحرية الأميركية إلى توجيه مجموعة إنذارات وعبر أجهزة الاتصال طوال ساعة من الزمن، حتى استجابت القوارب الإيرانية، التي اضطرت لإيقاف تحرشها والابتعاد عن السفن الأميركية. 

 وصرحت ريباريتش للصحفيين أن تصرف البحرية التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني" ساهم في مضاعفة احتمال الاصطدام مع البحرية الأميركية، ولا سيما أن مكان الحادث يقع في المياه الدولية.

ووصفت البحرية الأميركية أعمال الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية الدولية في الخليج العربي بالـ"خطيرة والاستفزازية". 

ويأتي هذا التصعيد الخطير، بعد يوم واحد من صعود مسلّحين على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء إبحارها قبالة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز قبل أن يغادروها.

وكانت السفينة ترفع علم هونغ كونغ، وطاقمها مكون من 22 شخصاً، جميعهم من التابعية الصينية، والتي هي حليف لإيران، والتي كانت ستعتبر احتجاز مثل هذه السفينة هجوماً بالوكالة على سيادتها، حتى لو أن سفن هونغ كونغ لا تخضع لمسؤولية بكين. 

ومضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، هو معبر استراتيجي لتجارة النفط في العالم وشريان مائي شديد الحساسية بسبب عرضه وعمقه بشكل خاص، إذ يبلغ عرضه حوالى 50 كيلومتراً فقط بينما لا يزيد عمقه عن 60 متراً.

والإثنين أبدت ثماني دول أوروبية "دعماً سياسياً" لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، الذي يشهد توترات مزمنة.