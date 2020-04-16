أميركا

ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس

16 أبريل 2020
مبنى الكونغرس الأميركي
مبنى الكونغرس الأميركي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بتعليق جلسات مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، في حال لم يقررا تعليق جلساتهما أو يعودا إلى الانعقاد بشكل رسمي للتصويت على مرشحيه لعدد من المناصب.

وتوقع ترامب أن يواجه قراره "تحديات قانونية"، لكنه أكد أنه "سيفوز في حال تم اللجوء للمحكمة للبت في الموضوع"، مضيفا خلال مؤتمر صحفي أن "مرشحيه سيساعدون في التصدي لوباء كورونا" الذي تعاني منه الولايات المتحدة بشدة.

ويمنح الدستور الأميركي صلاحيات للرئيس لـ"فض انعقاد" جلسات الكونغرس الأميركي بمجلسيه في "الظروف الاستثنائية"، للمدة "التي يراها مناسبة".

وأرجأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لغاية الرابع من مايو كل جلساته العامة بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّه يجتمع بانتظام في جلسات "تنفيذية" قصيرة لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه.

وعلى الرغم من أن هذه الجلسات تتيح تسيير عمل المجلس، إلا أن أي نص يصدر عنها لا بد وأن يتم إقراره بالتصويت.

ولا تتيح هذه الجلسات تمرير مرشحي الرئيس لشغل المناصب، ولابد من انعقاد المجلس للتصويت عليها أو تعليق عمله رسميا من أجل إتاحة الفرصة للرئيس للتعيين المباشر لهؤلاء المرشحين.

اقرأ أيضا

Orthodox Christians pray on the street after police officers barred their way to the Medhane Alem Cathedral, as the government…
من زاوية أخرى

الديانات الإبراهيمية لا تخاف كورونا!
المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا
أزمة كورونا

صندوق النقد: أكثر من نصف دول العالم طلب منحا لمواجهة كورونا

أودت جائحة كورونا بحياة 115 ألف شخص
أزمة كورونا

العالم يجتاز عتبة المليوني إصابة بفيروس كورونا.. وأميركا الأكثر تأثرا

Spokesman of the Saudi-led military coalition Colonel Turki al-Maliki speaks during a press conference in the Saudi capital…
اليمن

مراسل الحرة: سماع دوي انفجاارت في العاصمة اليمنية صنعاء

يرجح بعض العلماء أن الفيروس لا يكتفي بالجهاز التنفسي
أزمة كورونا

"يهاجم أعضاء أخرى".. علماء يكشفون أهدافا خفية لكورونا

حركات مناهضة للقاحات تعارض لقاحا ضد كورونا من الآن
أزمة كورونا

مع حرب العالم ضد كورونا.. أصوات معارضة لإنتاج لقاح

بلاتر الذي ترأس المؤسسة الكروية الدولية لمدة 17 عاما أوقف لمدة ست سنوات بدءا من عام 2015 بسبب اتهامات بالفساد
رياضة

بلاتر يقترح بلدا آخر لتنظيم مونديال 2022

أزمة كورونا

مع حرب العالم ضد كورونا.. أصوات معارضة لإنتاج لقاح

16 أبريل 2020
حركات مناهضة للقاحات تعارض لقاحا ضد كورونا من الآن
حركات مناهضة للقاحات تعارض لقاحا ضد كورونا من الآن

في ظل السباق العالمي نحو تطوير لقاح لحماية الناس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تتصاعد أصوات مضادة مشككة في مدى جدوى اللقاح المستقبلي وتصيغ نظريات المؤامرة ضده مبكرا. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شركات تعمل على تطوير مالا يقل عن 70 لقاحا حول العالم، منها ثلاثة تم البدء باستخدامها في تجارب سريرية على البشر. 

ورغم أن المنظمة والخبراء في مجال الصحة أكدوا مرارا وتكرارا أن إنتاج لقاح ضد الفيروس لا يزال أمامه مالا يقل عن عام كامل، فإن هناك حركة مناهضة عالمية تتشكل ضد اللقاح، الذي قد يثبت فعاليته، تعمل على بث الخوف والذعر ونشر نظرية المؤامرة، والتشكيك في نجاحه منذ الآن.  

ومن ضمن هؤلاء، واحد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى لاري كوك ويشترك في قناته على يوتيوب حوالي 50 ألف شخص، بحسب تقرير لشبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية.

يروج كوك لفكرة أن الغرض من فيروس كورونا هو تشغيل الشركات لإنتاج لقاح، "تعرف على الخطة، استعد، قاوم"، بحسب منشور له على فيسبوك. 

ومعظم من يتبعون نظرية المؤامرة حول اللقاح، مقتنعون بالفرضية غير المثبتة علميا، والقائلة بأن الفيروس تم صنعه في مختبر علمي وليس من فعل الطبيعة. 

ومن هؤلاء منتج أفلام وناشط ضد اللقاحات يدعى ديل بيغتري، وقد دعم هذه النظرية. 

ويبدو أن نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا المستجد لها صداها حتى بين الأميركيين. 

فحسب مركز بيو الأميركي للأبحاث، هناك نسبة 29 في المئة من الأميركيين مقتنعون بأن الفيروس تم تطويره في مختبر، معظمهم من الشباب الأصغر سنا، الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنة بمن هم أكبر سنا. 

لكن دراسات علمية عالمية عديدة أكدت أن الفيروس نشأ بفعل الطبيعة، حيث حلل باحثون من جامعات أدنبرة وكولومبيا وسيدني وتولين، النموذج الجيني للبروتين الخاص بفيروس كورونا المستجد، واستنتجوا أنه جاء نتيجة للتطور الطبيعي، وليس نتاج هندسة وراثية أو معملية.

ويرى الأستاذ المساعد في العلوم السياسية والاتصال، ماثيو موتا، أن انتشار مثل هذه النظريات "أمر متوقع إلى حد ما، لعدم قطع الشك باليقين لغياب المعلومات، مما يصعب إثبات خطئها". 

فيما ترى الأستاذة المساعدة في مجال علوم الاتصال في جامعة تكساس، أشلي لاندروم، أن انتشار مثل هذه المعلومات المضللة، ينبع من عدم ثقة البعض في السلطات، أو أنها تتكرر من خلال شخصيات أو مجموعات موثوقة أو لها متابعين كثر". 
 
وكان تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أشار إلى وجود دور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نشر معلومات مضللة، عن أن الفيروس هو سلاح جرثومي أميركي مصمم للتسبب بالعجز والموت.

وأعاد ذلك للأذهان نشر وسائل الإعلام الروسية شائعات، على مدى العقود الماضية، من بينها أن تطعيمات الأطفال تسبب التوحد، في حين كان بوتين نفسه يشدد القوانين لإلزام الروس بتطعيم أبنائهم. 


 