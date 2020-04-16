أميركا

هل تسرب كورونا من معمل ووهان؟.. ترامب يرد وبومبيو يطالب الصين بالاعتراف

16 أبريل 2020
ترامب قال إن بلاده تجري تحقيقا شاملا في أصل فيروس كورونا
ترامب قال إن بلاده تجري تحقيقا شاملا في أصل فيروس كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه ينبغي لبكين الإفصاح عما تعلمه.

ولا يزال مصدر الفيروس غامضا. وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي قد قال يوم الثلاثاء إن المخابرات الأميركية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي ولم يتم تخليقه في معمل بالصين، لكن لا يوجد ما يؤكد أي من الاحتمالين.

وذكرت محطة فوكس نيوز التلفزيونية يوم الأربعاء أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وسئل ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن التقارير عن تسرب الفيروس من معمل ووهان فقال إنه على علم بتلك التقارير.

وأضاف "نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث".

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات المدعوم من الدولة قد نفى في فبراير شائعات عن أن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد معامله أو أنه تسرب من أحد المعامل.

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز بعد مؤتمر ترامب الصحفي "نعلم أن هذا الفيروس قد نشأ في ووهان بالصين" ومعهد علم الفيروسات على بعد بضعة أميال من السوق.

وأضاف "نريد من الحكومة الصينية أن تتحلى بالوضوح" وتساعد في تفسير "دقيق لكيفية انتشار الفيروس." وقال "ينبغي للحكومة الصينة أن تعترف."

ويشير التوافق العلمي الواسع إلى أن فيروس كورونا قد نشأ في الخفافيش.
 

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يعكف مسؤولو ومدراء المدارس والجامعات الأميركية، على إعداد تصور لطريقة دراسة الطلاب عقب رفع الحجر والإغلاق، بشكل لا يسبب في عودة تفشي الفيروس بين الطلاب وأسرهم. 

وتطرح الكثير من الأسئلة حول طرق دراسة الطلاب عقب رفع الحجر، وحول أوقات الدراسة وهل سيجبر الطلاب على ارتداء الكمامات أم ستفرض معايير صارمة للتباعد الاجتماعي داخل الفصول الدراسة وقاعات الأكل وحافلات النقل؟ ناهيك عن احتمالية استمرار وحدات للفحص المستمر في حرم الجامعات والمدارس. 

حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قدم بعض الإجابات التي قال إنها ستكون بعض السيناريوهات المحتملة، في الأسبوع الأول بعد رفع الحجر وفتح المدارس الحكومية في الولاية التي تحوي 6 ملايين طالب. 

وقال إن الجدول الزمني لا يزال غير واضح، ولكن عندما يعود الطلاب في نهاية المطاف، ستبدو الأمور مختلفة بشكل جذري عما كانت عليه في الأوقات العادية. 

وأضاف نيوسوم :"نحتاج إلى إعادة أطفالنا إلى المدرسة، لكننا في حاجة للقيام بذلك بطريقة آمنة". 

وأشار عمدة الولاية، إلى أن التحدي الأكبر للمدارس هو كيفية الاستمرار في التباعد الجسدي بين الأطفال والبالغين، وأيضا للتأكد من الوقت الذي لا يجب فيه على الأطفال الذهاب إلى المدرسة حتى لا يصابون بالعدوى ثم يصيبون بها أجدادهم أو جداتهم في البيت. 

وتصور الحل، بحسب حاكم كالفورنيا، قد يعني في أبسط الحالات جداول زمنية متداخلة، مع وصول بعض الطلاب في الصباح، يكون الباقي في فترة ما بعد الظهر. مشيرا إلى إن المسؤولين سيعيدون التفكير في صفوف الصالة الرياضية التي تضم عددا كبيرا من الطلاب وكذلك التجمعات المدرسية. 

وفي هذا السياق، قال روبرت هال، الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية لمجالس التعليم الحكومية: "علينا النظر في جميع الوسائل الوقائية، من الأقنعة والقفازات وإعادة النظر في توزيع الطلاب داخل الصفوف الدراسية، كما يجب معرفة طرق التعقيم المستمر في المباني المدرسية والحافلات، وأيضا كيفية حماية الموظفين وإعداد الطعام، وكذا تقديم الرعاية الصحية".

وقال هال: "الكل يقول إننا نأمل أن نعود إلى طبيعتنا، لن نعود إلى طبيعتنا، لأن الوضع الطبيعي الجديد سيكون مختلفًا بشكل جذري".

في الوقت الحالي، تركز العديد من الولايات الأميركية، على محاولة تجاوز العام الدراسي الحالي، مع مراقبة ما قد يحدث في الخريف.

وتجري محادثات مماثلة تجري في مجالس المدارس الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 